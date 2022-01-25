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İBB İstanbulluyu isyan ettirdi: Vatandaş eziyet çekti İETT otobüsleri garajda yattı! Drone ile böyle görüntülendi
Son dakika haberine göre İstanbul'da yaşanan kar esaretine yolda yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşamıştı. Vatandaşlar saatlerce duraklarda otobüs beklemiş, bu duruma da isyan edilmişti. İkitelli İETT Garajı'nda park halindeki onlarca otobüs ise havadan görüntülendi. Görüntülerde otobüslerin kar yığınlarının arasında kaybolduğu görülüyor.
Giriş Tarihi: 25.01.2022 15:15Güncelleme Tarihi: 25.01.2022 15:17