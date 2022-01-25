İBB İstanbulluyu isyan ettirdi: Vatandaş eziyet çekti İETT otobüsleri garajda yattı! Drone ile böyle görüntülendi

ÖZEL ARAÇLARIN TRAFİĞİ ÇIKMASINA İZİN VERİLMEDİ

Öte yandan İstanbul Valiliği tarafından sabah saatlerinde yapılan açıklama ile özel araçların saat 13.00'e kadar trafiğe çıkmasına izin verilmeyeceği duyuruldu. Polis ekipleri, Bahçelievler'de yaptıkları denetimde, Ahmet Taner Kışlalı Caddesi ile Yıldırım Beyazıt Caddesi'nden D-100 Karayolu'na çıkışlara izin vermedi.