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Haberler Galeri İBB İstanbulluyu isyan ettirdi: Vatandaş eziyet çekti İETT otobüsleri garajda yattı! Drone ile böyle görüntülendi

İBB İstanbulluyu isyan ettirdi: Vatandaş eziyet çekti İETT otobüsleri garajda yattı! Drone ile böyle görüntülendi

Son dakika haberine göre İstanbul'da yaşanan kar esaretine yolda yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşamıştı. Vatandaşlar saatlerce duraklarda otobüs beklemiş, bu duruma da isyan edilmişti. İkitelli İETT Garajı'nda park halindeki onlarca otobüs ise havadan görüntülendi. Görüntülerde otobüslerin kar yığınlarının arasında kaybolduğu görülüyor.

Giriş Tarihi: 25.01.2022 15:15 Güncelleme Tarihi: 25.01.2022 15:17
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İBB İstanbulluyu isyan ettirdi: Vatandaş eziyet çekti İETT otobüsleri garajda yattı! Drone ile böyle görüntülendi

İstanbul'da dün etkili olan kar yağışının ardından D-100 Karayolu'nda trafik uzun süre durdu. Sürücüler, araçlarını yol kenarlarına bırakıp gitti. İstanbul Valiliği'nin sabah saatlerinde aldığı karar ile özel araçların saat 13.00'e kadar trafiğe çıkması yasaklandı. Sabah saatlerinde işe giden vatandaşlar da otobüs duraklarında yoğun kalabalıklar oluşturdu.

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İBB İstanbulluyu isyan ettirdi: Vatandaş eziyet çekti İETT otobüsleri garajda yattı! Drone ile böyle görüntülendi

İstanbul'da dün etkili olan yoğun kar yağışının ardından trafik ve toplu taşıma durma noktasına geldi. D-100 Karayolu'nun Edirne istikameti, uzun süreli trafiğe kapandı. Trafikte saatlerce kalan sürücüler, araçlarını yol kenarlarına bırakıp evlerine gittiler.

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İBB İstanbulluyu isyan ettirdi: Vatandaş eziyet çekti İETT otobüsleri garajda yattı! Drone ile böyle görüntülendi

ÖZEL ARAÇLARIN TRAFİĞİ ÇIKMASINA İZİN VERİLMEDİ
Öte yandan İstanbul Valiliği tarafından sabah saatlerinde yapılan açıklama ile özel araçların saat 13.00'e kadar trafiğe çıkmasına izin verilmeyeceği duyuruldu. Polis ekipleri, Bahçelievler'de yaptıkları denetimde, Ahmet Taner Kışlalı Caddesi ile Yıldırım Beyazıt Caddesi'nden D-100 Karayolu'na çıkışlara izin vermedi.

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İBB İstanbulluyu isyan ettirdi: Vatandaş eziyet çekti İETT otobüsleri garajda yattı! Drone ile böyle görüntülendi

OTOBÜS DURAKLARINDA YOĞUNLUK
İşe gitmek için toplu taşıma araçlarını kullanmak zorunda kalan vatandaşların, Yenibosna otobüs durağında yoğun kalabalık oluşturduğu görüldü. Vatandaşlar, İETT otobüslerine binmek için adeta birbiriyle yarıştı.

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İBB İstanbulluyu isyan ettirdi: Vatandaş eziyet çekti İETT otobüsleri garajda yattı! Drone ile böyle görüntülendi

İşe gitmek için durakta bekleyen Turan Çanta, "Herkes mağdur. Buradaki millet, işe gitmek için bekliyor. Avcılar'dan geliyorum, İkitelli'ye gideceğim. Otobüs yok, gidemiyorum. 1 buçuk saattir burada bekliyorum. İşe de geç kaldım" dedi.