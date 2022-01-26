İBB'nin yolda arızalanan kar küreme aracını kim kaldıracak?
İstanbul Valiliği yollarda bırakılan araçların kaldırılması konusunda sürücüleri uyardı. Tuzla'da arızalanınca yolda kalan İBB'ye ait kar küreme aracı 3 gündür kaldırılmayı bekliyor. Gelişmeleri A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek aktardı.
İstanbul geçtiğimiz cuma günü başlayan kar yağışının etkisi altına girdi ve pazartesi yoğun kar yağışı alınmayan tedbirler nedeniyle çileye döndü. Vatandaşlar saatlerce evlerine ulaşamadı.
Tuzlama noktasında sınavı kötü geçiren İBB'nin kar küreme araçlarında biri de Tuzla Tepeören mevkiinde yolda kaldı ve 3 gündür bölgeden alınmıyor. A Haber ekipleri de bölgeye giderek durumu ekranlara taşıdı.
İddialara göre araç 3 gündür bölgede ve vatandaşların dikkatini çekiyor. Bölgede bir vatandaş aracı tamir etmek için 2 defa gelindiğini ama yapılamadığını ve aracın çekilmediğini söyledi.
Vatandaşlar yol kenarında duran aracın bir an önce çekilmesini talep ediyor çünkü yol çok kullanılan bir yoldur. Araçla 3 gündür kimse ilgilenmiyor.
İstanbul Valiliği yola çekilen araçların sahipleri tarafından alınmasını talep etmişti. Eğer araçlar alınmazsa ekiplerin devreye gireceği belirtildi.
Yolda kalan aracın etrafına bakıldığında kar kalınlığı dikkat çekiyor. Görüntüler bölgeye kimsenin uğramadığını ispatlar nitelikte.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 3600 ek gösterge son durum: 2022'de 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Memur maaşları ne kadar olacak?
- Cemre ne zaman düşüyor? 2022'de ilk cemre ne zaman düşecek? Havalar ne zaman ısınacak?
- Öğretmen ek ders ücreti 2022 ne kadar oldu? 2022 sözleşmeli ve ücretli öğretmen ek ders ücreti hesaplama
- Kemal Kahraman Ezgi Mola olayı nedir? Ezgi Mola'nın diş macunu reklamındaki partneri Kemal Kahraman kimdir?
- Diyanet kandil günleri: 2022 Regaip Kandili ne zaman, ayın kaçında? Regaip Kandili'nde ne oldu?
- MSB sözleşmeli er başvuru sonucu sorgulama: 2022 MSB KKK sözleşmeli er temini ne zaman? Mülakat tarihleri...
- Memur ve emekli maaş farkı yattı mı? 2022 Ocak ayı zamlı maaş farkları ne zaman yatacak? İşte ödeme tarihleri...
- Galatasaray Gomis transferinde son durum: Resmi açıklama geldi! Bafetimbi Gomis kimdir, kaç yaşında, nereli?
- Survivor 25 Ocak kim elendi, kim gitti? Survivor'a veda eden isim açıklandı mı? Survivor eleme adayları...
- Yarın hastaneler ve eczaneler açık mı? 26 Ocak İstanbul'da eczaneler saat kaçta açılacak?
- Survivor Ayşıl Özaslan kimdir, aslen nereli? Survivor'a dahil olan Ayşıl Özaslan ne zaman yarıştı?
- 2022 FED faiz kararı açıklandı mı? Ocak ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Gözler FED faiz kararında...