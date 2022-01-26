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İBB'nin yolda arızalanan kar küreme aracını kim kaldıracak?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 26.01.2022 Güncelleme Tarihi: 26.01.2022
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İBB’nin yolda arızalanan kar küreme aracını kim kaldıracak?

İstanbul Valiliği yollarda bırakılan araçların kaldırılması konusunda sürücüleri uyardı. Tuzla'da arızalanınca yolda kalan İBB'ye ait kar küreme aracı 3 gündür  kaldırılmayı bekliyor. Gelişmeleri A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek aktardı.

Sesli dinlemek için tıklayınız.

İstanbul geçtiğimiz cuma günü başlayan kar yağışının etkisi altına girdi ve pazartesi yoğun kar yağışı alınmayan tedbirler nedeniyle çileye döndü. Vatandaşlar saatlerce evlerine ulaşamadı.

Tuzlama noktasında sınavı kötü geçiren İBB'nin kar küreme araçlarında biri de Tuzla Tepeören mevkiinde yolda kaldı ve 3 gündür bölgeden alınmıyor. A Haber ekipleri de bölgeye giderek durumu ekranlara taşıdı.

İddialara göre araç 3 gündür bölgede ve vatandaşların dikkatini çekiyor. Bölgede bir vatandaş aracı tamir etmek için 2 defa gelindiğini ama yapılamadığını ve aracın çekilmediğini söyledi.

Vatandaşlar yol kenarında duran aracın bir an önce çekilmesini talep ediyor çünkü yol çok kullanılan bir yoldur. Araçla 3 gündür kimse ilgilenmiyor.

İstanbul Valiliği yola çekilen araçların sahipleri tarafından alınmasını talep etmişti. Eğer araçlar alınmazsa ekiplerin devreye gireceği belirtildi.

Yolda kalan aracın etrafına bakıldığında kar kalınlığı dikkat çekiyor. Görüntüler bölgeye kimsenin uğramadığını ispatlar nitelikte.

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