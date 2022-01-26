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İBB kara gömüldü: Ekrem İmamoğlu liyakatsiz ekibiyle sınıfta kaldı! Sürekli sarıldığı "engelleniyoruz" bahanesini kaldırıp çöpe attı

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Giriş Tarihi: 26.01.2022 Güncelleme Tarihi: 26.01.2022
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İBB kara gömüldü: Ekrem İmamoğlu liyakatsiz ekibiyle sınıfta kaldı! Sürekli sarıldığı engelleniyoruz bahanesini kaldırıp çöpe attı

Uzmanlar tarafından günler öncesinden yapılan uyarılara rağmen megakent İstanbul kara önlemsiz yakalandı. Kentin birçok bölgesinde trafik dururken, binlerce vatandaş yollarda mahsur kaldı. Bazı vatandaşlar araçlarını terk edip yürüyerek evlerine ulaştı. Sabah yazarı Şebnem Bursalı ve Melih Altınok, bugün köşe yazılarında CHP'li İBB'nin çarezsizliğini gözler önüne serdi. Altınok, "İmamoğlu havlu attı. Bu son beceriksizlik İmamoğlu'nun sürekli sarıldığı "engelleniyoruz" bahanesini kaldırıp çöpe attı." derken, Bursalı ise "Ekrem İmamoğlu liyakatsiz ekibiyle sınıfta kaldı." ifadelerini kullandı.

Meteoroloji İstanbul için yoğun kar yağışı uyarısı yapmasına rağmen CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önlem almaması binlerce vatandaşı mağdur etti.Sabah yazarı Şebnem Bursalı ve Melih Altınok, İBB'nin hizmet yetersizliğini bugünkü köşelerine taşıdı.

"LİYAKAT, EHLİYET VE SİYASET..."
İşte Şebnem Bursalı'nın bugünkü köşe yazısı:

Gördüğümüze, yaşadığımıza mı inanacağız yoksa sıcak evlerinde ya da balık restoranlarında keyif yaparken söylenilen yalanlara mı? Kimse kusura bakmasın, belki biraz kitabın ortasından girdim konuya ama pazartesi günü ve gecesinden itibaren İstanbul'da yaşananlar, insana başka tercih bırakmıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinden uyarmasına ve yoğun kar yağışına yönelik önlemlerin alınması için yaptığı çağrılara rağmen, megakent İstanbul'un ve İstanbul'da yaşayan insanların çektikleri çile, ne yaşadığımız yüzyıla ne de bu dünya kentinin imkânlarına ve insanlarına hiç mi hiç yakışmadı.
Burada bütün sorumluluk, teklifsiz ve tartışmasız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndadır. NOKTA...
Her ağzını açtığında ya da klavyeyle sosyal medyadan seslendiğinde kendisi gibi düşünmeyeni küçümseme ve hakaret-iftira yoluyla linç ettirmeye alışkın olan İmamoğlu'nun ekibi, yaşadıkları sıkıntıyı çektikleri videolar ve fotoğraflarla bildirmeye çalışan, yardım isteyen insanları yalanlamak üzere yine iş üstündeydi.
Yollarda aç, susuz ve insani ihtiyaçlarını bile karşılayamayan İstanbulluların binlerce fotoğraf ve görüntülerine rağmen trol ekibi ve profesyonel danışmanlar, eşzamanlı olarak yine görevlerinin başında sağa sola sataşmaya, yalan bilgilerle sanki hiçbir sorun yokmuş gibi sosyal medya üzerinden algı yaratmaya devam ettiler.



VAH İSTANBUL'UM VAH!
24 Ocak 2022 Pazartesi tarihini bir kenara not edin (ki zaten unutmak da pek mümkün değil), çünkü bu tarih bir milattır! Türkiye'nin yüz akı, yüzük taşı megakentini yöneten kişinin ve ekibinin sınıfta kaldığı, yönetme liyakat ve ehliyetinin ne olduğunun ya da olmadığının maalesef faturayı milyonlarca İstanbullunun ödeyerek ortaya çıktığı gündür bu gün. Liyakat ve ehliyet kavramlarının karşılığının ne olduğunun daha iyi anlaşıldığı gündür bu gün.
"Herhangi bir konuda somut şartları sağlamış, örgün veya örgün olmayan eğitim gibi hazırlıkları bitirmiş, kabul edilebilir niteliklere ulaşmışlığı" ifade eder ehliyet. Bu anlamda bilgi ve beceri yeteneğini de anlatır. Bir kurumda herhangi bir statüde çalışan ehliyetsiz ve liyakatsiz personel, kurumu için önemli bir tehdit unsurudur.
Bu durum, yönetici sınıfında ortaya çıktığında ise sorun katlanmakta ve liyakatsiz bir yönetici, kurumun yıllar içinde oluşturulan birikimini yerle bir edebilmektedir. Bu olumsuz sonuçlara bir ekleme yaparsak; ehliyet ve liyakatten yoksun yöneticinin yönettiği yer ya da kurumda sadece o kurum zarar görmez, orada yaşayan, doğrudan ya da dolaylı muhatap olan herkes zarar görür.
24 Ocak 2022 Pazartesi tarihinde İstanbul'da yaşayan ya da bir sebeple o tarihte orada bulunan milyonlar gibi!

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İMAMOĞLU HAVLU ATTI
İşte Melih Altınok'un bugünkü köşe yazısı:

Meteoroloji günlerdir kırmızı alarm veriyor...
Bir gün öncesinden de kar İstanbul'un çevre illerine, ilçelerine sokulmuş...
Yani, göstere göstere geliyor gelmekte olan.
Gelin görün ki nafile...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi oralı bile olmadı.
Benim gibi, ikazları dinleyen vatandaşlar hazırlığını yaparken, özel araçlarını kullanmazken, koskoca belediye teyakkuza geçmeyi bile beceremedi.
Farkındayız, çok kar yağdı...
Ne var ki İBB, Türkiye'nin hiçbir belediyesinin elinde olmayan kaynaklara, araçlara ve personele sahip... Ekrem İmamoğlu kriz planını açıklayıp riskli noktalara bu muazzam gücü yığabilirdi.

Esmese bile gürler, vatandaş da hiç olmazsa "Başkan elinden geleni yaptı" derdi...
Bu kadarını da yapamadı. O gece, kendisine emanet edilen 16 milyon İstanbulluyu perişan etti, hepimizi işyerlerinde, yollarda bir başına, sahipsiz, mahsur bıraktı.
Yetmedi...
Sözcüsü Murat Ongun'la birlikte, şikâyet etmekte, söylenmekte yerden göğe kadar haklı olan vatandaşları "trol" ilan etti.
Halen de işyerleri ve kurumlar kapalı olmasına karşın İstanbul kaput!
Biri cevap versin...
Başkan, megakenti kapalıyken de yönetemeyecekse o koltukta hâlâ nasıl oturuyor?
İstanbul, cumhurbaşkanı adaylarının staj dönemlerini geçireceği "çocuk oyuncağı" bir kent mi?
Üzerine düşen sorumlulukları Ankara'nın devreye girip halletmesine alışan, "liyakat liyakat" diye gezinen İmamoğlu ve yöneticileri geçen koskoca üç yılda hiç mi deneyim kazanmadılar?
Peki ya, Kemal Kılıçdaroğlu...
İmamoğlu'nun 25 yıl sonra kazandıkları İstanbul'da itibarlarına jilet atmasına, İstanbulluya "CHP'li belediye mi? Bir daha asla!" dedirtmesine sessiz mi kalacak?
Haklısınız, kalabilir...
Zira bu son beceriksizlik İmamoğlu'nun sürekli sarıldığı "engelleniyoruz" bahanesini kaldırıp çöpe attı.
Sadece onun da değil...
2023'te adaylık konusundaki iddiasını saman altından yürüten Mansur Yavaş'ın yönettiği Ankara'da da birkaç gün önce İstanbul'dakini aratmayan kar kaosu yaşandı.
Kılıçdaroğlu 2023'te aday olur mu bilmem...
Fakat, karla acizlikleri, boş yaptıkları gün gibi ortaya çıkan "olağan adayların" artık işi zor.
Çünkü daha önce "Cumhurbaşkanlığı maceralarını bırakın, kentinizle ilgilenin" uyarısı yapan Kemal Bey'in "emrivaki adayları" sahneye çıkarmamak için eli artık eskisinden daha güçlü.

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EKREM İMAMOĞLU BALIKÇIDA ÇIKTI
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışının on binlerce vatandaşı yollarda mahsur bıraktığı sırada Sarıyer'in en lüks restoranlarından olan Balıkçı Kahraman'da çekilen fotoğraflarına vatandaşlar yoğun tepki göstermişti.

İMAMOĞLU KABUL ETTİ
CHP'li trollerin geçmişe ait görüntüler olduğunu iddia ettikleri Balıkçı Kahraman rezaleti örtbas edilemeyince İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu görüntüleri kabul etmek zorunda kaldı. İmamoğlu, ''3 yıldır süren İstanbul'u kaybetme hazımsızlığı öyle bir noktaya geldi ki, 19 saat boyunca sahadan ve AKOM'dan karla mücadeleyi yönetirken, 1 saatlik yemek molam bile konuşulur oldu.'' ifadelerini kullandı.

VATANDAŞA 'TROL' DİYEN MURAT ONGUN İSVİÇRE'DE TATİLDE
Dün akşam İstanbul'u etkisi altına alan ve sabah saatlerine kadar evlerine ulaşmaya çalışan gündüzde aynı sorunu yaşayan ve duruma isyan eden vatandaşlara 'trol' yakıştırması yapan İBB Sözcüsü Murat Ongun'un İsviçre'nin Cenevre kentinde bir kayak merkezinde tatil yaptığı ortaya çıktı.


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