İBB kara gömüldü: Ekrem İmamoğlu liyakatsiz ekibiyle sınıfta kaldı! Sürekli sarıldığı "engelleniyoruz" bahanesini kaldırıp çöpe attı

Esmese bile gürler, vatandaş da hiç olmazsa "Başkan elinden geleni yaptı" derdi...

Bu kadarını da yapamadı. O gece, kendisine emanet edilen 16 milyon İstanbulluyu perişan etti, hepimizi işyerlerinde, yollarda bir başına, sahipsiz, mahsur bıraktı.

Yetmedi...

Sözcüsü Murat Ongun'la birlikte, şikâyet etmekte, söylenmekte yerden göğe kadar haklı olan vatandaşları "trol" ilan etti.

Halen de işyerleri ve kurumlar kapalı olmasına karşın İstanbul kaput!

Biri cevap versin...

Başkan, megakenti kapalıyken de yönetemeyecekse o koltukta hâlâ nasıl oturuyor?

İstanbul, cumhurbaşkanı adaylarının staj dönemlerini geçireceği "çocuk oyuncağı" bir kent mi?

Üzerine düşen sorumlulukları Ankara'nın devreye girip halletmesine alışan, "liyakat liyakat" diye gezinen İmamoğlu ve yöneticileri geçen koskoca üç yılda hiç mi deneyim kazanmadılar?

Peki ya, Kemal Kılıçdaroğlu...

İmamoğlu'nun 25 yıl sonra kazandıkları İstanbul'da itibarlarına jilet atmasına, İstanbulluya "CHP'li belediye mi? Bir daha asla!" dedirtmesine sessiz mi kalacak?

Haklısınız, kalabilir...

Zira bu son beceriksizlik İmamoğlu'nun sürekli sarıldığı "engelleniyoruz" bahanesini kaldırıp çöpe attı.

Sadece onun da değil...

2023'te adaylık konusundaki iddiasını saman altından yürüten Mansur Yavaş'ın yönettiği Ankara'da da birkaç gün önce İstanbul'dakini aratmayan kar kaosu yaşandı.

Kılıçdaroğlu 2023'te aday olur mu bilmem...

Fakat, karla acizlikleri, boş yaptıkları gün gibi ortaya çıkan "olağan adayların" artık işi zor.

Çünkü daha önce "Cumhurbaşkanlığı maceralarını bırakın, kentinizle ilgilenin" uyarısı yapan Kemal Bey'in "emrivaki adayları" sahneye çıkarmamak için eli artık eskisinden daha güçlü.

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EKREM İMAMOĞLU BALIKÇIDA ÇIKTI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışının on binlerce vatandaşı yollarda mahsur bıraktığı sırada Sarıyer'in en lüks restoranlarından olan Balıkçı Kahraman'da çekilen fotoğraflarına vatandaşlar yoğun tepki göstermişti.