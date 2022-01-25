CHP yandaşı FOX’un muhabiri Gülşah İnce’den İBB reklamı!

İŞTE GERÇEKLER

İstanbul'da etkili olan kar sebebiyle vatandaşlar saatlerce yollarda kaldı. İBB ise tedbir almaması ve yolda kalan vatandaşları çaresiz bırakması sebebiyle tepkilerin odağında. A Haber canlı yayınında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösteren bir vatandaş "AK Parti zamanında bunların hiç biri yoktu. Şimdi eleştiriyorlar ama gelsin İmamoğlu da bizim karnımızı doyursun 16 saattir bir ekmek yemedim daha." ifadelerini kullandı.



İstanbul'da kar yağışı hayatı felç etti. Trafik durdu ve vatandaşlar ise yollarda kaldı. Yolda kalan bir vatandaş A Haber canlı yayınında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sert tepki gösterdi.

"16 SAATTİR BİR EKMEK YEMEDİM"

Dün öğle saatlerinden beri beklediğini belirten vatandaş, "16-17 saattir bir Allah'ın kulu gelmedi buraya. AK Parti zamanında bunların hiç biri yoktu. Şimdi eleştiriyorlar ama gelsin İmamoğlu da bizim karnımızı doyursun 16 saattir bir ekmek yemedim daha. Dün öğle 2'den beri buradayım." ifadelerini kullandı.