CHP yandaşı FOX'un muhabiri Gülşah İnce'den İBB reklamı!
Günlerdir yapılan kar yağışı uyarısına aldırış etmeyen CHP'li İBB binlerce vatandaşın yolda mahsur kalmasına neden oldu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun işbilmezliği örtmek için ise CHP yandaşı FOX sahaya indi. FOX muhabiri Gülşah İnce'nin güzellemeleri vatandaşı isyan ettirdi.
İstanbul'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Tüm kent beyaza büründü ve ulaşım durdu. Alınan önlemlerin yetersizliğinden dolayı işe gitmeye çalışan ve işten dönen vatandaşlar mağdur oldu.
"İŞE GİDİYORUM! E5, CADDELER, SAHİL AÇIK"
Bu gelişme sonrası yaşanan trafikteki rahatlamayı, FOX TV muhabiri Gülşah İnce, İBB PR'ına dönüştürdü. İnce, sosyal medya hesabından "İşe gidiyorum. E5, Caddeler, sahil açık. TEM ve Kuzey M. otoyolu en sorunlu bölgeler. İstanbul havalimani ve çevresi çetin bir hava koşuluyla sınav veriyor doğası gereği. Kriz masası diye gelenler Atatürk Havalimanina iniyor. Siyasetten rant devşiren 'gazeteciler' göz dolduruyor" dedi.
Günlerdir yapılan kar yağışı uyarısına aldırış etmeyen CHP'li İBB binlerce vatandaşın yolda mahsur kalmasına neden oldu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun işbilmezliği örtmek için ise CHP yandaşı FOX sahaya indi. FOX muhabiri Gülşah İnce'nin güzellemeleri vatandaşı isyan ettirdi.
İŞTE GERÇEKLER
İstanbul'da etkili olan kar sebebiyle vatandaşlar saatlerce yollarda kaldı. İBB ise tedbir almaması ve yolda kalan vatandaşları çaresiz bırakması sebebiyle tepkilerin odağında. A Haber canlı yayınında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösteren bir vatandaş "AK Parti zamanında bunların hiç biri yoktu. Şimdi eleştiriyorlar ama gelsin İmamoğlu da bizim karnımızı doyursun 16 saattir bir ekmek yemedim daha." ifadelerini kullandı.
İstanbul'da kar yağışı hayatı felç etti. Trafik durdu ve vatandaşlar ise yollarda kaldı. Yolda kalan bir vatandaş A Haber canlı yayınında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sert tepki gösterdi.
"16 SAATTİR BİR EKMEK YEMEDİM"
Dün öğle saatlerinden beri beklediğini belirten vatandaş, "16-17 saattir bir Allah'ın kulu gelmedi buraya. AK Parti zamanında bunların hiç biri yoktu. Şimdi eleştiriyorlar ama gelsin İmamoğlu da bizim karnımızı doyursun 16 saattir bir ekmek yemedim daha. Dün öğle 2'den beri buradayım." ifadelerini kullandı.
"BÖYLE BELEDİYECİLİK Mİ OLUR?"
Vatandaş, "Edirne'ye gidecektim hiçbir yere gidemiyorum, kımıldayamıyoruz yerimizde kaldık. Ne ekmek veren var ne su veren var gel insanlara bir sıcak çorba getirin ya. Böyle mi belediyecilik olur? Ben buradayım 16 senedir İstanbul'dayım. AK Parti zamanını ben de gördüm." dedi.
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