İBB Sözcüsü Murat Ongun İsviçre'de tatilde mi? "Olağanüstü bir kar yağışına karşı olağanüstü mücadele veriyoruz" demişti

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin karla mücadelede hazırlıksız yakalanması ile Megakent kara teslim oldu. Vatandaşlar yollarda mahsur kalırken, araçlar kara gömüldü, yollar trafiğe kapandı. Vatandaşlar, İBB'ye isyan ederken İBB Sözcüsü Murat Ongun, çileden çıkmış vatandaşları 'trollük' ile suçladı. "İstanbul'da olağanüstü bir kar yağışı ve olağanüstü bir mücadele var. Böyle zamanlar "trol" ordularının ekmek teknesidir.Tüm kamu kurumları ve belediyelerimiz var gücüyle mega kentte çalışıyor. Sıcak evinde oturup trollük yapanın değil, sahada mücadele edenin yanında olma zamanı." ifadelerini kullanan Ongun'un bu paylaşımı İsviçre'nin Cenevre kentindeki bir kayak merkezinde tatil yaparken yaptığı iddia edildi. Meteoroloji'nin haftalar öncesinden 'Kar çok şiddetli geliyor' uyarılarına rağmen Ongun'un 23 Ocak sabahı İstanbul Havalimanı'ndan Cenevre'ye uçtuğu öğrenildi.