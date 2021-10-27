HDP çağrı yaptı CHP "Hayır" oyu verdi! CHP-HDP ittifakı teröre karşı nerede konumlanıyor? CHP tezkereye neden "Hayır" dedi?
Dün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Irak ve Suriye tezkeresi kabul edildi. Oylamada AK Parti, MHP ve İYİ Parti evet oyu kullanırken terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı olan HDP ile CHP hayır oyu verdi. 2020 yılında aynı tezkereye evet diyen CHP neden şimdi hayır dedi? Terörle mücadeleyi engelleme girişimi mi? Muhalefetin iktidar hırsı ülkenin geleceğini nasıl tehdit ediyor? CHP-HDP ittifakı teröre karşı nerede konumlanıyor? Gündemdeki gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman ve Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan değerlendirdi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın'ın açıklamaları:
"CHP'nin yeni politikası maalesef şaşırtmadı keşke bizleri şaşırtsaydı. Bu CHP tarafından beklenen bir şeydi. Gittikçe HDP'leşen Atatürk çizgisinden kurucu irade çizgisinden uzaklaşan CHP'nin varlığını birkaç yıldır yaptıklarından gözlemliyoruz.
İnsan bunlarında yaptıklarından utanıyor. 'Oradaki askerimizin burnunun kanamaması için hayır diyoruz' diyorlar. Böyle bir çelişki, böyle bir aymazlık olabilir mi? Onların burunlarını kim kanatıyor? Onların kanlarını kanatan terör örgütüne terör örgütü diyemediniz. "PYD bize mi saldıracak?" diyen bir zihniyetin tezkereye destek vermesi mümkün değildi.
Yerel seçimlerde HDP'den oy aldılar. Bunlar zannettiler ki o gün iş bitti. Halbuki yakayı ele verdiler. Yaka ellerine geçince HDP bunları istediği gibi hareket ettiriyorlar. Kandil HDP'yi kullanıyor HDP'de CHP'yi kullanıyor. Muharrem İnce'nin partisine geçen vekiller "İşte bu yüzden biz CHP'den ayrıldık" dediler. Bu tarihe not düşülecek bir laftı. CHP'nin gerçek yüzünü ortaya koyan bir laftı."
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan öne çıkan sözleri:
"'Sınır namustur' diyen kendi parti binasına büyük pankartlarla fotoğrafı asan Kılıçdaroğlu'nun sınırın namusuna el uzatanların elini kırmak için izin isteyen Mehmetçike izin vermemesi onun samimiyetsizliğini herkese gösteriyor. Bu 2023'in ittifak yoluna çıkma provasıdır.
Yani bunlar 2023 için anlaşmışlar üst akıl bunları anlaşmıştır. İki tane büyük proje var İYİ Parti ve CHP bu proje partiler ve diğer küçük partilerle de öç alma peşinde. HDP'nin İYİ Parti ile birleşmesine baktığımızda ülkemiz için ne kadar büyük oyunların devreye sokulduğunu hepimiz biliyoruz.
Türkiye'ye yeni bir operasyon yapacaklar. Bütün amaçları Türkiye'yi Suriye'ye çevirmek isteyen güçlerle birlikte hareket etmelerinin tek amacı budur. Bunun üzerine plan kuruyorlar proje geliştiriyorlar. Doğu ve Güney Doğu'yu tekrar kan gölüne çevirmek istiyorlar."
AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman açıklamaları:
"Çok yazık gerçekten Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinin bu hale düşmesi Türkiye'nin birliğini, bağımsızlığını, geleceğini ilgilendiren meselelerde gündelik siyaset ile hareket etmesini önce CHP seçmeni not ediyor daha sonra tarih not ediyor daha sonra milletimiz not ediyor. Burada artık mızrak çuvala sığmıyor.
CHP'nin HDP'lileşmesi ve bu süreçte bir kez olsun PKK'ya terör örgütüdür demeyip PKK'yı silah bırakmaya davet etmemesi diğer taraftan dönüp HDP'ye 'siz TBMM'de olmanız önemli doğrudur ama siz PKK'nın etkisinden çıkın bağımsız bir parti olarak milletin partisi olarak hareket edin kimlikçilik yapmayın' dememelerini gerçekten ben büyük bir talihsizlik olarak görüyorum.
CHP'nin oklarının yönünü şaşırması CHP'ne çok ağır bir bedel olarak ortaya çıkacaktır. Kılıçdaroğlu o koltuğu kaybetmekle karşı karşıya gelecektir. Çünkü yüzdüğü sular tehlikeli sulardır. Bundan CHP tabanı mutlu değildir. Bundan milletimiz mutlu değildir."
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