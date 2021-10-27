HDP çağrı yaptı CHP "Hayır" oyu verdi! CHP-HDP ittifakı teröre karşı nerede konumlanıyor? CHP tezkereye neden "Hayır" dedi?

CHP'nin HDP'lileşmesi ve bu süreçte bir kez olsun PKK'ya terör örgütüdür demeyip PKK'yı silah bırakmaya davet etmemesi diğer taraftan dönüp HDP'ye 'siz TBMM'de olmanız önemli doğrudur ama siz PKK'nın etkisinden çıkın bağımsız bir parti olarak milletin partisi olarak hareket edin kimlikçilik yapmayın' dememelerini gerçekten ben büyük bir talihsizlik olarak görüyorum.