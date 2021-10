HDP çağrı yaptı CHP "Hayır" oyu verdi! CHP-HDP ittifakı teröre karşı nerede konumlanıyor? CHP tezkereye neden "Hayır" dedi?

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman açıklamaları:

"Çok yazık gerçekten Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinin bu hale düşmesi Türkiye'nin birliğini, bağımsızlığını, geleceğini ilgilendiren meselelerde gündelik siyaset ile hareket etmesini önce CHP seçmeni not ediyor daha sonra tarih not ediyor daha sonra milletimiz not ediyor. Burada artık mızrak çuvala sığmıyor.