Sınır namustur ama namussuzların sınırı yoktur! CHP’nin tezkere kararına şehit kızından ağır sözler

CHP 'HAYIR' DEDİ

CHP'li Özgür Özel "Suriye ve Irak tezkeresine hayır oyu vereceğiz" ifadelerini kullandı. Partisinin grup toplantısında tezkereye 'hayır' oyu vereceklerinin alt yapısını hazırlayan Kılıçdaroğlu, "Bizim askerlerimiz şehit olsun bunu istiyor beyefendi. Neden garibanın evladı çocuğu orada şehit olsun? Komando marşı söyleyen TÜGVA'cılar var. Gönder kardeşim onları Suriye'ye başkomutanı da Bilal Erdoğan olsun" dedi. Öte yandan söz konusu tezkereye CHP ile birlikte dostu HDPKK da hayır oyu vereceğini açıkladı. Bu açıklamaların ardından yapılan oylamada CHP tezkereye 'hayır' oyu verdi.