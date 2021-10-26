Sabah Gazetesi Yazarı Hilal Kaplan’dan Suriye-Irak tezkeresine ’hayır’ oyu veren CHP ile ilgili önemli tespit

Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı devirmek için her yolu mubah gördükleri için, ülkenin güvenliği ile ilgili konuda PKK'nın uzantısı HDP'nin sözünü dinleyen bir parti haline geldi.

Baktığınızda 2019 şartları ile bugün arasında PKK ile mücadele bağlamında elde ettiğimiz başarılar vardır. Bu başarıları daha ileri götürmek için söz konusu olan bir tezkere vardır önümüzde. Ve CHP burada, 'Bu ülkenin menfaatini düşünüyoruz. O yüzden hayır diyoruz' derken bunu açıklayamamışlardır.