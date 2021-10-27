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HDP çağrı yaptı CHP "Hayır" oyu verdi! CHP-HDP ittifakı teröre karşı nerede konumlanıyor? CHP tezkereye neden "Hayır" dedi?

A Haber
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Giriş: 27.10.2021 16:44
Dün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Irak ve Suriye tezkeresi kabul edildi. Oylamada AK Parti, MHP ve İYİ Parti evet oyu kullanırken terör örgüt PKK’nın siyasi uzantı olan HDP ile CHP hayır oyu verdi. 2020 yılında aynı tezkereye evet diyen CHP neden şimdi hayır dedi? Terörle mücadeleyi engelleme girişimi mi? Muhalefetin iktidar hırsı ülkenin geleceğini nasıl tehdit ediyor? CHP-HDP ittifakı teröre karşı nerede konumlanıyor? Gündemdeki gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman ve Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan değerlendirdi.
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