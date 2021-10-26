Suriye ve Irak tezkeresine 'hayır' diyen CHP'ye HDP'den övgü
TBMM'ye sunulan Irak ve Suriye tezkeresi, AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Memleket Partisi tarafından evet oyu alarak Meclis'ten geçti. Suriye ve Irak tezkeresine 'hayır' diyen CHP bu kararıyla PKK'yı mutlu etti. Bu durum eleştirilerin hedefi olurken, HDP'den övgü dolu sözler geldi.
Türkiye'nin son günlerdeki ana gündem maddelerinden biri TSK'nın sınır ötesindeki görev süresi oldu. TBMM'ye sunulacak olan Irak ve Suriye tezkeresiyle ilgili olarak AK Parti, MHP ve İYİ Parti 'Evet' oyu vereceklerini ifade etmişti. PKK'nın siyasal kolu olarak nitelendirilen HDP tezkereye 'Hayır' oyu vereceklerini açıklarken, muhalefete de çağrıda bulunulmuştu. TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada tezkere Meclis'ten geçerken HDP ve CHP ise hayır oyu verdi.
ÖZEL HAYIR OYU VERECEKLERİNİ AÇIKLADI
HDP'nin çağrısı sonrası CHP'nin ne yapacağı merak konusu olurken, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel yaptığı açıklamada tezkereye hayır oyu vereceklerini aktardı. Genel kurulda da HDP ve CHP vekilleri hayır oyu verdi.
HDP'DEN CHP'YE ÖVGÜ
CHP'nin bu kararı tartışma konusu yaratırken, HDP'li Ömer Gergerlioğlu konuyla ilgili açıklamada bulundu. CHP'nin hayır çıkışından övgüyle söz eden Gergerlioğlu, "CHP tarihi bir çıkış yapmıştır. Muhalefet, iktidar 'ne yaparsa doğruymuş gibi arkasında sıralanırız' anlayışından çıkmıştır." ifadelerini kullandı.
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