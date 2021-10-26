26 Ekim 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Suriye ve Irak tezkeresine 'hayır' diyen CHP'ye HDP'den övgü

Suriye ve Irak tezkeresine 'hayır' diyen CHP'ye HDP'den övgü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.10.2021 Güncelleme Tarihi: 26.10.2021
ABONE OL
Suriye ve Irak tezkeresine ’hayır’ diyen CHP’ye HDP’den övgü

TBMM'ye sunulan Irak ve Suriye tezkeresi, AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Memleket Partisi tarafından evet oyu alarak Meclis'ten geçti. Suriye ve Irak tezkeresine 'hayır' diyen CHP bu kararıyla PKK'yı mutlu etti. Bu durum eleştirilerin hedefi olurken, HDP'den övgü dolu sözler geldi.

Türkiye'nin son günlerdeki ana gündem maddelerinden biri TSK'nın sınır ötesindeki görev süresi oldu. TBMM'ye sunulacak olan Irak ve Suriye tezkeresiyle ilgili olarak AK Parti, MHP ve İYİ Parti 'Evet' oyu vereceklerini ifade etmişti. PKK'nın siyasal kolu olarak nitelendirilen HDP tezkereye 'Hayır' oyu vereceklerini açıklarken, muhalefete de çağrıda bulunulmuştu. TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada tezkere Meclis'ten geçerken HDP ve CHP ise hayır oyu verdi.

ÖZEL HAYIR OYU VERECEKLERİNİ AÇIKLADI
HDP'nin çağrısı sonrası CHP'nin ne yapacağı merak konusu olurken, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel yaptığı açıklamada tezkereye hayır oyu vereceklerini aktardı. Genel kurulda da HDP ve CHP vekilleri hayır oyu verdi.

HDP'DEN CHP'YE ÖVGÜ
CHP'nin bu kararı tartışma konusu yaratırken, HDP'li Ömer Gergerlioğlu konuyla ilgili açıklamada bulundu. CHP'nin hayır çıkışından övgüyle söz eden Gergerlioğlu, "CHP tarihi bir çıkış yapmıştır. Muhalefet, iktidar 'ne yaparsa doğruymuş gibi arkasında sıralanırız' anlayışından çıkmıştır." ifadelerini kullandı.

HDP’li Buldan’dan tezkereye evet! HDP'Lİ BULDAN'DAN TEZKEREYE EVET!
Irak ve Suriye tezkeresi TBMM’de kabul edildi IRAK VE SURİYE TEZKERESİ TBMM'DE KABUL EDİLDİ
HDP için Türkiye’yi sildi! HDP İÇİN TÜRKİYE'Yİ SİLDİ!
AK Parti’den CHP’ye tezkere tepkisi AK PARTİ'DEN CHP'YE "TEZKERE" TEPKİSİ
Tezkere kaç oyla kabul edilir? Tezkere oylaması sonucu nedir? TEZKERE KAÇ OYLA KABUL EDİLİR? TEZKERE OYLAMASI SONUCU NEDİR?
CHP’den Suriye ve Irak tezkeresine ret CHP'DEN SURİYE VE IRAK TEZKERESİNE RET

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA