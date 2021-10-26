CHP’nin Suriye ve Irak tezkerelerine “Hayır” demesi ne anlama geliyor?

CHP'li vekillerin bile çoğunun bile haberdar olmadığı bir tavır bu. Büyük ihtimalle CHP'li vekillerin ve tabanın karşı çıkacağı bir tavırdır bu. CHP açısından oldukça bir riskli durum söz konusu. En azından 90 yıllık partinin Türkiye Cumhuriyeti devletinin bugünü ve yarını için son derece önemli olan bir konuda, ülkemize yönelik ciddi tehlikelerin olduğu bir konuda "Hayır" demesi ciddi bir siyasi cesarettir.