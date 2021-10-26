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CHP’nin Suriye ve Irak tezkerelerine “Hayır” demesi ne anlama geliyor?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 26.10.2021 Güncelleme Tarihi: 26.10.2021
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CHP’nin Suriye ve Irak tezkerelerine “Hayır” demesi ne anlama geliyor?

Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresinin süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, TBMM Başkanlığına sunuldu. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, tezkereye "hayır" oyu vereceklerini duyurdu. Peki CHP’nin kararı ne anlama geliyor? CHP neyi hedefliyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş ile gazeteci-yazar Metin Özkan değerlendirdi.

Ekrem Kızıltaş'ın canlı yayında öne çıkan ifadeleri:

"CHP'nin tezkereye "Hayır" diyecek olması beni şaşırttı. En azından son senelerdeki tavırlarına baktığımız zaman "Evet" dediklerini görüyoruz. Şimdi ne oldu da "Hayır" deme kararları almaları bu düşündürücü bir durum. İYİ Parti'nin "Evet" oyu vermesine rağmen CHP'nin "Hayır" demesi bir anlamda HDP'yi tatmin etmek için takındıkları bir tavır olarak düşünüyorum.

CHP'li vekillerin bile çoğunun bile haberdar olmadığı bir tavır bu. Büyük ihtimalle CHP'li vekillerin ve tabanın karşı çıkacağı bir tavırdır bu. CHP açısından oldukça bir riskli durum söz konusu. En azından 90 yıllık partinin Türkiye Cumhuriyeti devletinin bugünü ve yarını için son derece önemli olan bir konuda, ülkemize yönelik ciddi tehlikelerin olduğu bir konuda "Hayır" demesi ciddi bir siyasi cesarettir.

Bunun faturasını kendi tabanlarında, HDP'nin desteğini almak için yaptıkları için karşılık bulacaklarını düşünüyorum. Tezkere dediğimiz ve önümüzdeki 1 yılı belirleyecek bir konuda böylesine aykırı bir tavır almak bambaşka bir konu."

Gazeteci-yazar Metin Özkan'ın açıklamaları:

"Oğuz Kaan Salıcı bence Kemal Kılıçdaroğlu'nun boşaltmasını istediği koltuğa aday bir isimdir. Tezkere konusunda vekiller bir aykırılık gösteriler mi? Umudum ediyorum ki gösterirler. İçinde vatan sevgisi olan ve kendimi milli ve ulusalcı diye tanımlayanların böyle bir tavrı göstermesini beklerim.

Ama CHP'nin genel tavrı beni şaşırtmadı. Artık son zamanlarda Kemal Kılıçldaroğlu ve yönetim kadrosunun belli bir kesimi HDP'nin kontrolüne girdi. HDP ne isterse onları yapıyorlar. HDP'li isimler dün gece savaş tezkerelerine "Hayır" diye mesajlar attılar. Bu baskılara dayanamadılar. HDP'yi kaybetmemek için Türkiye'yi kaybetmeyi göze alanlar iktidar koltuğuna oturtmak için YPG'yi ve Biden'nın saldırılarını görmezden geldiler."

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