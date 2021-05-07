Son dakika: Evi çalınmak istenen Filistinli aile A Haber’de! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istedi
Son dakika haberi... "Ben çalmazsam, başka biri senden çalacak" sözleri geçtiğimiz gün radikal bir Yahudinin Filistinlilerin evini bastığı görüntülerle akıllara kazınmıştı. Evine baskın düzenlenen Filistinli kadının babası Nabil Al Kurd, işgal altındaki Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde zorla yerinden edilmek istenen Filistinlilerin durumunu A Haber'de anlattı. Kurd, "Eskiden mahkemeler vardı şimdi öyle bir durum kalmadı. Evlerimize gelip kapıları kırıp giriyorlar. Asıl amaçları burayı ele geçirmek." ifadelerini kullanarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yardım çağrısı yaptı.
Tüm tepkiler ve uyarılara rağmen İsrail göz göre göre Filistinlilerin evlerine saldırıyor. "Ben çalmazsam, başka biri senden çalacak" sözleri geçtiğimiz gün radikal bir yahudinin filistinlilerin evini bastığı görüntülerle akıllara kazınmıştı.
O sözler gerçek oldu arkasına İsrail polisini alan radikal Yahudiler ellerinde silahlarla Şeyh Cerrah Mahallesi'ni bastı. Filistinlilerin evlerini boşaltması için ateş açıldı.
İsrail mahkemesinin Filistinlere "evleri terk edin" kararını verdiği Şeyh Cerrah Mahallesi fanatik Yahudiler tarafından basıldı. Elleri silahlı grup Filistinlilerin evlerine girdi hedef gözetmeksizin ateş açtı. Radikal grubun arkasında ise İsrail polisinin olması dikkat çekti.
Tüm uyarılara rağmen Filistinlilerin evlerini basan ekipler kendilerine direnen hane halkını darp etti. Bu olay akıllara geçtiğimiz gün bir Filistinli aileyi evinden zorla çıkarmaya çalışan, radikal Yahudi ile yaşanan diyaloğu getirdi.
"TOPRAKLARIMIZI TESCİL ETTİREMİYORUZ"
1960'lardan beri burada yaşıyorum. Gördüğünüz video benim kızıma ait ve evimizi çalmak isteyen kişi de benim kızıma sesleniyordu. Bu adam bizim evimizi çalmak istiyor. Gelip açık açık bu evi çalmak istiyorum hepsini sizden almak istiyoruz diyor İsrail. Bu videonun yayınlanmamızın bir nedeni ne Sayın Erdoğan'ın Filistin davasına vermiş olduğu önemdi. Bu semt Osmanlı'nın yönetimi altındaydı daha sonrasında bir takım sıkıntılar yaşandı ve Yahudiler burayı gelip işgal etti. Biz topraklarımızı kendi adımıza tescil ettiremiyoruz. Çünkü işgal yönetimi buna izin vermiyor. Biz de buradan Sayın Erdoğan'a ricamızı iletmek istedik. Hem Kudüs için hem Şeyh Cerrah semti için Sayın Erdoğan'ın ağırlığını koymasını istiyoruz.
"AMAÇLARI BURAYI ELE GEÇİRMEK"
2009'dan beri aslında bu adam hırsızlığını yapıyor ABD'den geldi burada yaşıyor her gün kapımızda. İsrail hükümeti 2009'da dava açtı evimi aldı kapısına kilit vurdular 9 yıl boyunca bana vermediler. Eskiden mahkemeler vardı şimdi öyle bir durum kalmadı. Evlerimize gelip kapıları kırıp giriyorlar. Asıl amaçları burayı ele geçirmek. Biz buna direniyoruz.
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