Son dakika: Evi çalınmak istenen Filistinli aile A Haber’de! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istedi

"TOPRAKLARIMIZI TESCİL ETTİREMİYORUZ"

1960'lardan beri burada yaşıyorum. Gördüğünüz video benim kızıma ait ve evimizi çalmak isteyen kişi de benim kızıma sesleniyordu. Bu adam bizim evimizi çalmak istiyor. Gelip açık açık bu evi çalmak istiyorum hepsini sizden almak istiyoruz diyor İsrail. Bu videonun yayınlanmamızın bir nedeni ne Sayın Erdoğan'ın Filistin davasına vermiş olduğu önemdi. Bu semt Osmanlı'nın yönetimi altındaydı daha sonrasında bir takım sıkıntılar yaşandı ve Yahudiler burayı gelip işgal etti. Biz topraklarımızı kendi adımıza tescil ettiremiyoruz. Çünkü işgal yönetimi buna izin vermiyor. Biz de buradan Sayın Erdoğan'a ricamızı iletmek istedik. Hem Kudüs için hem Şeyh Cerrah semti için Sayın Erdoğan'ın ağırlığını koymasını istiyoruz.