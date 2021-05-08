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"Ben çalmazsam, başka biri senden çalacak"

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Giriş: 08.05.2021 02:58
Güncelleme:08.05.2021 03:00
Son dakika haberi... İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik kanlı baskını sonrası yüzlerce kişi yaralandı. Türkiye'de çok sayıda siyasi isim konuya ilişkin tepki gösterdi. Yapılan saldırı öncesinde radikal bir Yahudinin "Ben çalmazsam, başka biri senden çalacak" sözleriyle Filistinlilerin evini bastığı görüntüler akıllara kazınmıştı. Evine baskın düzenlenen Filistinli kadının babası Nabil Al Kurd, işgal altındaki Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde zorla yerinden edilmek istenen Filistinlilerin durumunu A Haber'de anlatmış ve "Eskiden mahkemeler vardı şimdi öyle bir durum kalmadı. Evlerimize gelip kapıları kırıp giriyorlar. Asıl amaçları burayı ele geçirmek." ifadelerini kullanarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yardım çağrısı yapmıştı.
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