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Son dakika: Evi çalınmak istenen Filistinli aile A Haber’de! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istedi

A Haber
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Giriş: 07.05.2021 14:42
Güncelleme:07.05.2021 15:27
Son dakika haberi... "Ben çalmazsam, başka biri senden çalacak" sözleri geçtiğimiz gün radikal bir Yahudinin Filistinlilerin evini bastığı görüntülerle akıllara kazınmıştı. Evine baskın düzenlenen Filistinli kadının babası Nabil Al Kurd, işgal altındaki Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde zorla yerinden edilmek istenen Filistinlilerin durumunu A Haber'de anlattı. Kurd, "Eskiden mahkemeler vardı şimdi öyle bir durum kalmadı. Evlerimize gelip kapıları kırıp giriyorlar. Asıl amaçları burayı ele geçirmek." ifadelerini kullanarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yardım çağrısı yaptı.
Evi çalınmak istenen aile A Haber’de EVİ ÇALINMAK İSTENEN AİLE A HABER'DE
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Evi çalınmak istenen aile A Haber’de
Evi çalınmak istenen aile A Haber’de
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