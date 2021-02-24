Ekonomiye yapılan saldırılar tutmadı! Muhalefetin rezerv iddiası çöktü! Berat Albayrak'tan neden rahatsızlar? Faruk Erdem A Haber'de anlattı
Son dakika haberi... Muhalefet partilerinin döviz rezervleri üzerinden başlattığı çarpıtma, iftira ve yalanlar bir bir çürütüldü. 3 yılda rekor kara imza atıldı. Berat Albayrak döneminde Merkez Bankası’nın karı 10 kat arttı! Kaos planları tutmadı. Peki neden rahatsızlar? Ne istediler? Kimi hedef aldılar? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında madde madde anlattı.
Muhalefet partilerinin döviz rezervleri üzerinden başlattığı çarpıtma, iftira ve yalanlar bir bir çürütüldü. 3 yılda rekor kara imza atıldı. Berat Albayrak döneminde Merkez Bankası'nın karı 10 kat arttı! Kaos planları tutmadı. Peki neden rahatsızlar? Ne istediler? Kimi hedef aldılar? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında madde madde anlattı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
ELLERİNE YÜZLERİNE BULAŞTI
Ekonomiyi konuşmak yerine iftiraları konuşuyoruz. Maalesef böyle bir muhalefet anlayışı var. İftirayla iktidara gelme çabası, kaos oluşturarak insanların kafasını karıştırarak bir olumsuzluk pompalayarak kendi ülkesine zarar vererek iktidara gelme çabası var. Maalesef bu var ama karşılığını da görüyorlar. Hepsi ellerine yüzlerine bulaştı. Merkez Bankası'nın rezervleriyle ilgili olmadık yalanlar ortaya atıldı ki iktisat ilmiyle yakından uzaktan ilgisi olmayan sözler iftiralar ortaya atıldı hepsine cevaplar rakamlarla verildi ki bu rakamlar çok şeffaf herkesin bildiği rakamlar şimdi de bu kar rakamları ortada.
TÜRKİYE EKONOMİSİNE BAĞIŞIKLIK KAZANDIRILDI
Sayın Albayrak'ın Bakanlık yaptığı döneme baktığımız zaman Türkiye 4-5 tane kur saldırısıyla muhatap olmuş öyle bir dönemden geçti. O kur saldırılarına hemen aksiyon alınmış ve Türkiye ekonomisine dış şoklara karşı bağışıklık kazandırılmış.
MİLLİ BİR ADAM
Sayın Albayrak'ın hedef olmasını hedef olmasını ben bir kelimeyle şöyle ifade ediyorum milli bir adam. Milli politikalar götürdü. Türkiye'nin parasına saldırıp bu ülkenin kaynaklarını dışarıya taşıyanların para musluklarını kesti. Netice itibariyle hedef haline geldi.
NİÇİN RAHATSIZLAR?
- TÜRKİYE PANDEMİDE EKONOMİ, SAĞLIK VE LOJİSTİKTE BÜYÜK BAŞARI ELDE ETTİ
- ESNAFINDAN İŞÇİSİNE, HOLDİNGİNDEN, HANE HALKINA HER KESİME DESTEK ULAŞTI
- DÜNYA MASKE BULAMAZKEN TÜRKİYE 408 MİLYAR METREKÜP DOĞALGAZ KEŞFİ AÇIKLADI
- AŞI KONUSUNDA EN HIZLI HAREKET EDEN ÜLKELERİN BAŞINDA TÜRKİYE GELDİ
- TURİZM, İHRACAT, ÜRETİM TEDARİK, BÜYÜME DAHİL HER ALANDA POZİTİF AYRIŞTIK
- MİLLİ EKONOMİ İLE YURTDIŞI LOBİLERİNİN PARA MUSLUKLARI KESİLDİ
NE İSTEDİLER?
- TÜRKİYE PANDEMİYE YENİK DÜŞSÜN, SIRTI YERE GELSİN
- EKONOMİ ÇÖKSÜN, IMF KAPISINA GİDİLSİN
- AŞI GELMESİN, GELSE DE VATANDAŞA ULAŞMADA SIKINTI YAŞANSIN
- PARAMIZ DEĞER KAYBETSİN, SOKAKLAR KARIŞSIN, ERKEN SEÇİM OLSUN
- ÇARPITILAN REZERV RAKAMLARIYLA VATANDAŞTA KRİZ ALGISI OLUŞSUN
KİMİ HEDEF ALDILAR?
- PANDEMİ KRİZİNİ EN İYİ ŞEKİLDE YÖNETEN HÜKÜMETİ
- KRİZ ORTAMINDA PROAKTİF DAVRANAN VE İHTİYAÇLARI KARŞILAYAN EKONOMİ YÖNETİMİNİ
- TÜM DÜNYA SIKINTIDAYKEN TÜRKİYE'NİN POZİTİF AYRIŞMASINI SAĞLAYAN HER KESİME ULAŞAN BAKAN BERAT ALBAYRAK'I
- VATANDAŞIN GÜVENİNİ KAZANAN CUMHUR İTTİFAKINI
ÇILDIRTAN SONUÇLAR
- DOLAR 10 LİRA OLACAK ÇIĞIRTKANLARI TL GÜÇLENDİKÇE KAYBOLUYORLAR
- TÜRKİYE DÜNYA KÜÇÜLÜRKEN 2020'Yİ 2-2,5 BÜYÜMEYLE KAPATACAK
- TÜM KAOS OLUŞTURMA PLANLARI ELLERİNDE PATLADI
- MALİ GÖSTERGELER HER GEÇEN GÜN DAHA İYİ SONUÇLARA ULAŞIYOR
- REZERV KONUSUNDAKİ TÜM ÇARPITMALARI DEŞİFRE OLDU