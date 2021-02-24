ELLERİNE YÜZLERİNE BULAŞTI

Ekonomiyi konuşmak yerine iftiraları konuşuyoruz. Maalesef böyle bir muhalefet anlayışı var. İftirayla iktidara gelme çabası, kaos oluşturarak insanların kafasını karıştırarak bir olumsuzluk pompalayarak kendi ülkesine zarar vererek iktidara gelme çabası var. Maalesef bu var ama karşılığını da görüyorlar. Hepsi ellerine yüzlerine bulaştı. Merkez Bankası'nın rezervleriyle ilgili olmadık yalanlar ortaya atıldı ki iktisat ilmiyle yakından uzaktan ilgisi olmayan sözler iftiralar ortaya atıldı hepsine cevaplar rakamlarla verildi ki bu rakamlar çok şeffaf herkesin bildiği rakamlar şimdi de bu kar rakamları ortada.