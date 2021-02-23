"BERAT ALBAYRAK BİZ KARARLIYIZ" DİYOR!

İki generalden bir tanesi diyor ki, "Doğu Akdeniz'de bizim ne işimiz var" diğeri de diyor ki; "Gerilimi artırmanın ne anlamı var?" Sonra diğer general diyor ki; "ABD-İsrail-Yunanistan buna ne der?" böyle paslaşarak "Gemimiz yok, paramız yok' Berat Bey orada "Gemimiz, paramız, cesaretimiz de var. Doğu Akdeniz bir milli egemenlik sorunudur ve bundan taviz yok! O yüzden parayı gemiyi siz dert etmeyin" diyor. Sonra Berat Albayrak bakıyor ki bunlar çok gönülsüz. Onlara "Biz bu konuda kararlıyız. Hazırlıklarınızı ona göre yapın."

15 TEMMUZ DETAYI

Bu toplantı 15 Temmuz darbe girişiminden birkaç ay önce oluyor. Hazırlıklar devam ederken 15 Temmuz darbe girişimi oluyor. Ertesi gün meşhur bir fotoğraf var; Akın Öztürk'ün önde olduğu ve merdivenlerde dizili generallerden oluşan.

"BERAT ALBAYRAK BUNLARLA DA MÜCADELE ETTİ"

"Berat Bey bir baktım diyor toplantıda bana ısrarla itiraz eden iki general o merdivende sıralı FETÖ'cüler arasında… Sonra araştırdım ki ikisi de FETÖ'cü ve piramidin üstünde ve karar alma mekanizmalarında…"

Dolayısıyla sadece dışarıdan değil içerde de sürekli ayağa ağırlık bağlamaya çalışan sürekli frenlemeye çalışan bir ekip var. Berat Albayrak bunlarla da mücadele etti.