Son dakika haberi... Muhalefet partilerinin döviz rezervleri üzerinden başlattığı çarpıtma, iftira ve yalanlar bir bir çürütüldü. 3 yılda rekor kara imza atıldı. Berat Albayrak döneminde Merkez Bankası’nın karı 10 kat arttı! Kaos planları tutmadı. Peki neden rahatsızlar? Ne istediler? Kimi hedef aldılar? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında madde madde anlattı.

Son dakika haberi... Muhalefet partilerinin döviz rezervleri üzerinden başlattığı çarpıtma, iftira ve yalanlar bir bir çürütüldü. 3 yılda rekor kara imza atıldı. Berat Albayrak döneminde Merkez Bankası'nın karı 10 kat arttı! Kaos planları tutmadı. Peki neden rahatsızlar? Ne istediler? Kimi hedef aldılar? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında madde madde anlattı.