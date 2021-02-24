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Ekonomiye yapılan saldırılar tutmadı! Muhalefetin rezerv iddiası çöktü! Berat Albayrak'tan neden rahatsızlar? Faruk Erdem A Haber'de anlattı

A Haber
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Giriş: 24.02.2021 09:44
Güncelleme:24.02.2021 10:04
Son dakika haberi... Muhalefet partilerinin döviz rezervleri üzerinden başlattığı çarpıtma, iftira ve yalanlar bir bir çürütüldü. 3 yılda rekor kara imza atıldı. Berat Albayrak döneminde Merkez Bankası’nın karı 10 kat arttı! Kaos planları tutmadı. Peki neden rahatsızlar? Ne istediler? Kimi hedef aldılar? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında madde madde anlattı.

Son dakika haberi... Muhalefet partilerinin döviz rezervleri üzerinden başlattığı çarpıtma, iftira ve yalanlar bir bir çürütüldü. 3 yılda rekor kara imza atıldı. Berat Albayrak döneminde Merkez Bankası'nın karı 10 kat arttı! Kaos planları tutmadı. Peki neden rahatsızlar? Ne istediler? Kimi hedef aldılar? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında madde madde anlattı.

Ekonomiye yapılan saldırılar tutmadı! Muhalefetin rezerv iddiası çöktü! Berat Albayraktan neden rahatsızlar? Faruk Erdem A Haberde anlattı EKONOMİYE YAPILAN SALDIRILAR TUTMADI! MUHALEFETİN REZERV İDDİASI ÇÖKTÜ! BERAT ALBAYRAK'TAN NEDEN RAHATSIZLAR? FARUK ERDEM A HABER'DE ANLATTI
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