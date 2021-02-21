Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan Berat Albayrak'ı hedef alan CHP'ye kınama

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın CHP tarafından hedef alınmasını eleştirdi.

"SEVİYESİZ SÖYLEMLERİ ŞİDDETLE KINIYORUM"

Elvan, "Son günlerde döviz rezervleri üzerinden Eski Hazine ve Maliye Bakanımız Sn. Berat Albayrak aleyhinde CHP tarafından yürütülen haksız ve seviyesiz söylemleri şiddetle kınıyorum." dedi.