Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan Berat Albayrak'ı hedef alan CHP'ye kınama
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Son günlerde döviz rezervleri üzerinden Eski Hazine ve Maliye Bakanımız Sn. Berat Albayrak aleyhinde CHP tarafından yürütülen haksız ve seviyesiz söylemleri şiddetle kınıyorum." dedi.
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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın CHP tarafından hedef alınmasını eleştirdi.
"SEVİYESİZ SÖYLEMLERİ ŞİDDETLE KINIYORUM"
Elvan, "Son günlerde döviz rezervleri üzerinden Eski Hazine ve Maliye Bakanımız Sn. Berat Albayrak aleyhinde CHP tarafından yürütülen haksız ve seviyesiz söylemleri şiddetle kınıyorum." dedi.
"MAKSADI DIŞINDA ÇARPITARAK..."
Elvan, "2020 pandemi koşulları içinde küresel piyasalardaki olağandışı dalgalanmaların zorunlu kıldığı ortamda finansal istikrar hedefi doğrultusunda gerçekleştirilen döviz rezervi işlemlerini maksadı dışında çarpıtarak seviyesiz bir siyaset malzemesine dönüştürülmesi kabul edilemez." mesajını verdi.
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