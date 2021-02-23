Berat Albayrak üzerinden algı kampanyası! CHP'nin rezerv çarpıtmasının amacı ne? A Haber'de değerlendirdi: İtibar suikastı yapmaya çalıştılar
CHP neden Hazine ve Maliye Eski Bakanı Berat Albayrak'ı hedef alarak siyaset üretmeye çalışıyor? Neden aile değerleri üzerinden siyaset yapmaya çalışıyor? Çarpıtma siyaset ile kurgulanan ne? CHP Berat Albayrak'ı hedef alarak neyi amaçlıyor? CHP'nin rezerv çarpıtmasının amacı ne? SETA Genel Koordinatörü Prof. Dr. Burhanettin Duran A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Duran, "Siyaset polemiklere açıktır fakat bu kadar iftira, hakaret ve saldırıya maruz kalan herhalde başka bir siyasetçi olmamıştır" ifadelerini kullandı. Duran, Başkan Erdoğan ve Berat Albayrak arasındaki ilişkinin aile ilişkisinin de ötesinde bir dava ilişkisi olduğunu vurguladı.
CHP neden Hazine ve Maliye Eski Bakanı Berat Albayrak'ı hedef alarak siyaset üretmeye çalışıyor? Neden aile değerleri üzerinden siyaset yapmaya çalışıyor? Çarpıtma siyaset ile kurgulanan ne? CHP Berat Albayrak'ı hedef alarak neyi amaçlıyor? CHP'nin rezerv çarpıtmasının amacı ne? SETA Genel Koordinatörü Prof. Dr. Burhanettin Duran A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
İTİBAR SUİKASTI YAPMAYA ÇALIŞTILAR
Türkiye'de siyaset hayli zor. Bir süredir biz CHP'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıtlığı üzerinden siyaset yürüttüğünü biliyoruz. Bu karşıtlığın bir parçası da aile ve ailenin fertlerini hedef almak şeklinde gerçekleşiyor. Sayın Berat Albayrak'ın önce Enerji daha sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı yapmış olmasını sürekli gündemlerine taşıyarak bir itibar suikastı yapmaya çalıştılar.
BU KADAR İFTİRAYA UĞRAYAN BAŞKA BİR SİYASETÇİ OLMAMIŞTIR
Siyasetin polemiklere açık bir yönü olduğunu biliyoruz ama bu kadar da iftiraya, bu kadar hakarete ve bu kadar saldırıya muhatap olan herhalde başka bir siyasetçi de olmamıştır. Sayın Albayrak'ın özellikle Enerji Bakanlığı döneminde ortaya koyduğu performansın Türkiye'ye lig atlatan uygulamalar olduğunu biliyoruz.
AİLE İLİŞKİSİNİN ÖTESİNDE DAVA İLİŞKİSİDİR
Yine Kovid-19'un çok önemli sıkıntılar yaşattığı bir dönemde ve dış operasyonların olduğu bir dönemde ekonomiyi yönetmiş olması kendisinin başarı hanesine yazılması gereken hususlardır. Fakat CHP tırnak içerisinde damat algısı üzerinden öyle yoğun bir siyaset yürüttü ki onların baktığı yerde AK Parti siyaseti açısından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyaseti açısından bir kriz olabilecek bir alan olarak değerlendirildi. Ancak biz şunu gördük gelişmeler öyle bir yere getirdi ki Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sayın Albayrak'ın ilişkisi aile ilişkisinin ötesinde bir dava ilişkisidir ve neticede bir bayrak değişimi gerektiğinde bir krize sebebiyet vermeden rahatlıkla yönetebilecek noktadadır.
CHP'NİN SİYASETZİLİĞİ
CHP bunun üzerinden bir siyasi sermaye oluşturduğu için hatta sadece CHP değil başka irili ufaklı partiler de Sayın Albayrak üzerinden bir siyasi sermaye bir kampanya yürütüyorlardı. Bunun boşa çıkmış olması beklentilerinin ötesinde bir krizin olmaması tabii ki bir kampanya unsurunun ellerinden çıkması anlamına geliyordu. Bunu sık sık tazelemek en son Merkez Bankası'nın rezerv hususu üzerinden bunu yapmaya çalışıyorlar. Daha öncesinde ne kadar farklı noktalara çekildiğini gördük. Siyaset bu kadar kirli olmak zorunda değil. Algılar, operasyonlar ve iç siyasetin dili bu kadar insanları aileleri hedef almak zorunda değil. Ancak CHP bir türlü istediği oyu alamıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve ailesini hedef aldığında bundan bir katkı elde edemiyor fakat bu sermayeden de geri duramıyor. Sebebi ise CHP'nin kapsamlı Türkiye'ye iktidara alternatif olabilecek politikalar üretememesinden kaynaklanıyor. Sık sık polemiğe saplanmak zorunda kalıyor ve burada da 'damat' sermayesini kullanıyorlar. CHP'nin HDP ile ilişkili olarak yürüttüğü siyaset kendi tabanın bir kısmı da dahil olmak üzere Türkiye'de rahatsızlık uyandıran bir siyaset. Gündemi değiştirmek için Cumhurbaşkanına ve ailesine saldırmak bir siyaset değil aslında bu siyasetsizliğin bir timsalidir. Siyasetsizliğin aslında hakaretle iftirayla ve polemikle kapatılmaya çalışılmasıdır.
KİRLİ ÇUKUR
Bu negatif siyaset hiçbir zaman pozitif siyasetin yerine geçmez. Enerji alanında çok önemli birikimler ortaya koymuş Türkiye'nin sondaj gemilerini almasını ve orada ciddi bir bağımsızlık sınavını geçmiş olan bir bakanı hele hele şimdi siyasetten çekildiği bir dönemde hedef almak kesinlikle bir siyaset unsuru değil bir kirli çukur olarak tanımlayabilirim. Ben CHP'nin bir şaşkınlığının ve çaresizliğinin işareti olarak görüyorum sık sık bu polemiğe yöneliyor olmasını.