CHP'NİN SİYASETZİLİĞİ

CHP bunun üzerinden bir siyasi sermaye oluşturduğu için hatta sadece CHP değil başka irili ufaklı partiler de Sayın Albayrak üzerinden bir siyasi sermaye bir kampanya yürütüyorlardı. Bunun boşa çıkmış olması beklentilerinin ötesinde bir krizin olmaması tabii ki bir kampanya unsurunun ellerinden çıkması anlamına geliyordu. Bunu sık sık tazelemek en son Merkez Bankası'nın rezerv hususu üzerinden bunu yapmaya çalışıyorlar. Daha öncesinde ne kadar farklı noktalara çekildiğini gördük. Siyaset bu kadar kirli olmak zorunda değil. Algılar, operasyonlar ve iç siyasetin dili bu kadar insanları aileleri hedef almak zorunda değil. Ancak CHP bir türlü istediği oyu alamıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve ailesini hedef aldığında bundan bir katkı elde edemiyor fakat bu sermayeden de geri duramıyor. Sebebi ise CHP'nin kapsamlı Türkiye'ye iktidara alternatif olabilecek politikalar üretememesinden kaynaklanıyor. Sık sık polemiğe saplanmak zorunda kalıyor ve burada da 'damat' sermayesini kullanıyorlar. CHP'nin HDP ile ilişkili olarak yürüttüğü siyaset kendi tabanın bir kısmı da dahil olmak üzere Türkiye'de rahatsızlık uyandıran bir siyaset. Gündemi değiştirmek için Cumhurbaşkanına ve ailesine saldırmak bir siyaset değil aslında bu siyasetsizliğin bir timsalidir. Siyasetsizliğin aslında hakaretle iftirayla ve polemikle kapatılmaya çalışılmasıdır.