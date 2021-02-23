CHP neden Berat Albayrak’ı hedef alıyor? A Haber'de çarpıcı açıklamalar: Kemal Kılıçdaroğlu'nun ayarı yok!

Son dakika haberi... Döviz rezervi üzerinden neden manipülasyon yapılıyor? CHP neden Hazine ve Maliye Eski Bakanı Berat Albayrak’ı hedef alıyor? Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Pazarcı, "Kılıçdaroğlu’nın dilinin ayarı yok attığı adımların ayarı yok izlediği siyasetin ayarı yok değişik bir tipolojiyle karşı karşıyayız" dedi.

Son dakika haberi... Döviz rezervi üzerinden neden manipülasyon yapılıyor? CHP neden Hazine ve Maliye Eski Bakanı Berat Albayrak'ı hedef alıyor? Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

BERAT ALBAYRAK TÜRK MİLLETİNİN BAĞRINDAN ÇIKMIŞ BİR İSİMDİR

Berat Albayrak muhteşem iyi yetişmiş. Bizden Türk milletinin içinden çıkan bizim gibi düşünen bizim için mücadele veren ve bizimle birlikte yol yürüyen, biz derken Türk milletinden bahsediyorum, bu milletin bağrından çıkmış iyi yetişmiş bir isimdir. Bakanlıkları döneminde bu ülkede son derece büyük hizmetlerde bulunmuş bir şahsiyettir.

TÜRK SİYASETİ ARTIK KİRLENDİ

Maalesef Türk siyaseti öyle bir noktaya geldi ki artık kirlendi ve alabildiğine dibe vuran bir siyasi anlayış ortaya çıktı. Maalesef son 10 yıldır Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanı olmasıyla birlikte geldi oturdu yerleşti ve devam ediyor. Biz çok ciddi kavgalar gördük o dönemde bile bu kadar böyle algı operasyonları yapılmıyordu. O Dönemde yasa dışı bir takım silahlı örgütler bu takım algı operasyonlarını yürütüyorlardı.

MİLLETİN GÖZÜNÜN ÖNÜNE KONULMASI GEREKİR

Berat Bey bu ülkenin hayrına çok önemli adımlar atmıştır. Ama maalesef bu isim alabildiğine kirletiliyor. Buradan da hiç ahlaki olmayan bir aile fotoğrafı ortaya konulmaya çalışılıyor. Bu çok çirkin Türk siyasetine yakışmayan Atatürk'ün kurduğu CHP'ye hiç yakışmayan bir tavırdır tarzdır. Bu tarzın bir an önce terk edilmesi lazım. Terk edilmiyorsa da bunu ifşa edilip bunu yapanları milletin gözünün önüne konulması gerekir diye düşünüyorum.

KILIÇDAROĞLU'NUN AYARI YOK!

Döviz rezervleri pandemi döneminde Türkiye'nin ayakta kalması için harcanmıştır. Bir takım ekonomik saldırıları engellemek için kullanılmıştır. Zaten döviz rezervleri de bunun için vardır. Bunun için ekonomi bilmeye gerek yok. Adı üzerinde rezerv. Ama bunun üzerinden adeta alınmış götürülmüş yenilmiş içilmiş gibi bir algı yaratılmaya çalışılıyor bu çok doğru bir şey değil. Üzerine basa basa tekrarlıyorum maalesef Sayın Kılıçdaroğlu ile birlikte bu anlayış ortaya çıktı ve Türkiye'de yayıldı. Kılıçdaroğlu'nın dilinin ayarı yok attığı adımların ayarı yok izlediği siyasetin ayarı yok değişik bir tipolojiyle karşı karşıyayız. Maalesef CHP'nin içinde de pek çok isim bundan ciddi anlamda rahatsız.