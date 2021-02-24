Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz'ün açıklamaları:

Mutasyona uğramış virüslerden bir tanesi "V1" olarak bilinen İngiltere mutantının bulaşıcılık yüksekliğini biz biliyoruz. 3 hafta öncede ülkemizde de bu virüs saptandı. Karadeniz Bölgesi'inde Samsun ve Trabzon'a kadar olan kıyı şeridinde vaka sayılarının çok yüksek olmasının sebebinin bu mutasyona uğramış virüs olduğunu düşünüyorum.