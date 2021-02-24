Karadeniz’de vaka sayılarında büyük artış! Türkiye'de son durum nasıl? Bilim Kurulu üyesi A Haber’de değerlendirdi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "İllerimizi vaka ve aşı oranları gibi kriterlere göre, düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız. Normalleşme takvimini de buna göre yürüteceğiz." demişti. Başkan Erdoğan'ın açıkladığı il bazında normalleşme kriterlerine bakıldığında normalleşmenin en son başlayacağı kentlerin başında Karadeniz illeri geliyor. Uzmanlar da Karadeniz için 15 günlük tam kapanma, ulaşım kısıtlaması ve 'bölgesel karantina' gibi tedbirler önerdi. Karadeniz Bölgesi'nde çalışmalarını sürdüren filyasyon ekipleri, koronavirüsün en fazla cenaze namazları, taziye ve aile içi ev ziyaretlerinde yayıldığını tespit etti. Bu illerde hafta sonu kısıtlamalarında ilçe geçişlerine, köy ve mahallelere çıkışlara yasak getirildi, cenaze namazlarına katılım 30 kişiyle sınırlandırıldı. Vaka sayıları Karadeniz Bölgesi’nde neden arttı, nasıl önlemler alınmalı? A Haber canlı yayınına katılan Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz değerlendirdi.
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz'ün açıklamaları:
Mutasyona uğramış virüslerden bir tanesi "V1" olarak bilinen İngiltere mutantının bulaşıcılık yüksekliğini biz biliyoruz. 3 hafta öncede ülkemizde de bu virüs saptandı. Karadeniz Bölgesi'inde Samsun ve Trabzon'a kadar olan kıyı şeridinde vaka sayılarının çok yüksek olmasının sebebinin bu mutasyona uğramış virüs olduğunu düşünüyorum.
Diğer illerde vaka sayının bu kadar olmaması bu Ordu, Giresun, Samsun, Rize ve Tabzon'da yüksek olması vatandaşların gerek iş gerek aile ziyaretleri şeklindeki davranışlar vakaların yükselmesine neden oluyor.
Ülkemizde her ilin özelliğine göre bazı tedbirler alınacak. Bu günlük vakaların durumuna göre devam edecek.
Bu günlük rakamlar günlük yapılan test sayısına bakıldığı zaman 6 civarındaydı ancak dün itibariyle 7,32'ye kadar çıktı. Bu rakamların artması 3. dalganın habercisi olabilir. Bölgesel olarak bunu ifade edebiliriz. Çok kısa zamanda çok ciddi tedbirler alınması gerekiyor.
Bu varyantın çevre illere çok hızlı yayılabildiğini gördük. Adıyaman ve Osmaniye'deki rakamlarda biraz tedirgin edici. Burada kurullar gerekli tedbirleri alacaktır. Güneydoğu illerimizde kısıtlamaların daha erken kalkacağına inanıyorum.
Karadeniz'de önümüzdeki 2-3 hafta tedbirlere uyulması gerektiğini düşünüyorum. Artık aile içerisinde herkesin hastalandığını görüyoruz. Aile içerisinde de tedbirlerin alınması gerekir. Kalabalık ortamlarda mutlaka çift maske kullanılması gerekir."