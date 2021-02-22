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CHP'nin Berat Albayrak'a yönelik iftira ve karalama kampanyasının perde arkası!

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Giriş: 22.02.2021 18:40
Güncelleme:22.02.2021 19:58
Ana Muhalefet Partisi CHP'nin, Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yönelik karalama kampanyasına tepkiler çığ gibi büyüyor. A Haber'de yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programına konuk olan ekonomist Prof. Dr Sefer Şener, Merkez Bankasının güncel rezervlerin açıklarken, CHP'nin gündem saptırdığına dikkat çekti. MHP Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan da CHP'nin yaptığı siyaset ahlaki değil değerlendirmesinde bulundu... İşte algı operasyonunun perde arkası...

CHP'nin son dönemde Berat Albayrak'a yönelik iftira olarak tanımlanabilecek bir karalama operasyonu yürütüyor.

CHP PLANLI BİR İTİBAR CELLATLIĞI YAPIYOR

CHP'nin planlı bir itibar cellatlığı yaptığını belirten Gazeteci-Yazar Bülent Erandaç partideki iki isme çok dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti. Fait Öztrak'ın IMF'nin 2001'de Türkiye'yi bataklığa sürüklemesinde önemli rolü olduğunu belirken Erandaç, diğer ismin Selin Sayek Böke olduğunu ifade etti. Bu iki ismin sürekli olarak "IMF'den kredi alalım" diyerek IMF'in sözcülüğünü yaptığını belirtti.

IMF YANILDI

Ekonomist Prof. Dr Sefer Şener, IMF'nin 2020 yılında Türkiye için yüzde 5,5 küçüleceğini öngörürken, şu andaki tahminin Türkiye'nin yüzde 2 büyüteceği görüldüğünü ifade etti.

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