BU ŞEKİLDE KULLANILMASAYDI...

Bu anlamda baktığımızda ekonomi sosyal bir bilim fen bilimleri gibi deneye tabii değil. Dolayısıyla o dönemde rezervler bu şekilde kullanılmasaydı şu anda belki ekonomi çok daha farklı bir şekilde olabilirdi. Çünkü bizim bir önemli özelliğimizde 2018'de zaten bu ekonomi kur faizle talep şokuyla karşı karşıya kaldı. Arkasından 2020'nin başında maalesef bir pandemiyle karşılaştık.