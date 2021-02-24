Rezervlerle ilgili gerçek ne? Muhalefetin kirli kampanyası neyi amaçlıyor? 93 milyar dolar ne için kullanıldı? Uzman isim A Haber'de anlattı
Merkez Bankası ile ilgili ortaya atılan iddialar bir bir çürütülüyor. Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı yaptığı dönemde, Merkez Bankası'nın yıllık ortalama karı 10 kat arttı. Merkez Bankası'nın 2000-2017 yılları arasında vergi öncesi karı 5 milyar lira seviyesindeyken, son 3 yılda 54 milyar liraya yükselerek bir rekora imza attı. Peki 93 milyar dolar ne için kullanıldı? Merkez Bankası'nın rezervleri üzerinden yürütülen kirli kampanya neyi amaçlıyor? Rezervlerle ilgili gerçek ne? Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Tolga Dağlaroğlu A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Merkez Bankası ile ilgili ortaya atılan iddialar bir bir çürütülüyor. Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı yaptığı dönemde, Merkez Bankası'nın yıllık ortalama karı 10 kat arttı. Merkez Bankası'nın 2000-2017 yılları arasında vergi öncesi karı 5 milyar lira seviyesindeyken, son 3 yılda 54 milyar liraya yükselerek bir rekora imza attı. Peki 93 milyar dolar ne için kullanıldı? Merkez Bankası'nın rezervleri üzerinden yürütülen kirli kampanya neyi amaçlıyor? Rezervlerle ilgili gerçek ne? Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Tolga Dağlaroğlu A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler tam dalgalı esnek kur rejimi uygulayamazlar ve uygulamıyorlar. Dünyada kurlara müdahale etmeyen tam dalgalı kur rejimi uygulayan ülkelere baktığımızda bir elin parmaklarını geçmiyor. Bunlar hangi ülkeler diye baktığımızda, IMF'in her yıl yayınlamış olduğu yıllık raporda vardır, bunlar ABD doları, Japon yeni, euro ve frank para birimleri bunlar tam dalgalı kur rejimine tabiidirler.
Dolayısıyla Türkiye gibi ülkelerde Merkez Bankaları dalgalanma korkusu dediğimiz korkudan dolayı kurlara müdahale ederler. Bir noktada baktığımızda bizim gözetimli dalgalanma dediğimiz dalgalanma uygularlar. Çünkü Türkiye gibi ülkelerde Merkez Bankaları kurlarını öyle fırlayıp gitmesine izin veremez.
DOLAR 10 - 15 TL OLSAYDI DAHA MI İYİ OLACAKTI?
Son 3 haftada zaten Merkez Bankası 10 milyar doların üzerinde döviz rezervi biriktirdi. İçinden geçtiğimiz dönem son derece belirsizliğin yüksek olduğu ve özellikle kısa vadeli portföy yatırımları şeklinde ülkeye gelen para ülkelerin makro ekonomik temellerine bakmaksızın her ülkeden çıkış yapıyor. O dönemde evet kurlara Merkez Bankası kamu bankaları aracılığıyla müdahale etti, edilmeseydi dolar 10 – 15 TL olsaydı iyi mi olacaktı?
BU ŞEKİLDE KULLANILMASAYDI...
Bu anlamda baktığımızda ekonomi sosyal bir bilim fen bilimleri gibi deneye tabii değil. Dolayısıyla o dönemde rezervler bu şekilde kullanılmasaydı şu anda belki ekonomi çok daha farklı bir şekilde olabilirdi. Çünkü bizim bir önemli özelliğimizde 2018'de zaten bu ekonomi kur faizle talep şokuyla karşı karşıya kaldı. Arkasından 2020'nin başında maalesef bir pandemiyle karşılaştık.
93 MİLYAR DOLAR NE İÇİN KULLANILDI?
Cari açığın finansmanı 36 milyar dolar
Yurtiçi yerleşkelerinin mevduat talebi 41 milyar dolar oldu
Yabancı yatırımcının portföy çıkışı: 9.3 milyar dolar
Net-hata noksan kaleminin finansmanı: 3.3 milyar dolar
Özel sektörün kısa vadeli dış borcu: 3 milyar dolar