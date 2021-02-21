AK Parti'den CHP'ye Berat Albayrak tepkisi! CHP'nin Albayrak'ı hedef alan kirli dili linç kampanyasıdır

CHP'nin Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı hedef alan sözlerine AK Parti ve Cumhurbaşkanlığından tepki geldi.

CHP'NİN ÇİRKİN DİLİNİ KINIYORUZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP'nin Sayın Albayrak'ı hedef alan kirli dili, bir iftira furyası ile birlikte linç kampanyasıdır. CHP'nin bu çirkin dilini kınıyoruz, Türk siyasetine yakışmadığını ve iftira kampanyası olduğunu bir kez daha vurguluyoruz." ifadelerini kullandı.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "CHP yönetiminin siyasi alanda tam bir siyasetsizlik, ekonomi alanında tam bir cehaletle konuşmaya devam ettiğini" belirtti.