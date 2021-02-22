"CHP OPERASYONEL BİR PARTİDİR"

Berat Albayrak gerçekten çok mütevazi, başarılı bir insan, AK Parti camiasının bir değeri değil, Türkiye'nin bir değeridir. Bugün yeryüzünün neresine giderse gitsin kendi aklıyla, beceresiyle her şeyi yapabilecek donanımda bir insandır. Siyaseten beğenmeyebilirsiniz. Ama yalan ve iftira üzerinden bir algı operasyonu sürdürmek Kılıçdaroğlu CHP'sini artık bir parti olmaktan çıkartıyor. CHP operasyonel bir parti! Böyle bir şey olmaz. Artık biz onların yalanlarına cevap vermekten utanıyoruz.

BAŞKAN ERDOĞAN SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir İl Kongresi'nde Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak'ı hedef alan CHP'ye tepki gösterdi.

Başkan Erdoğan, "Ülkemizin kazanımları altında Berat Albayrak'ın imzası var, başarılı olduğu için çıldırıyorlar." ifadelerini kullandı.

ENERJİDE BERAT ALBAYRAK FAKTÖRÜ!

Berat Albayrak'ın Enerji Bakanlığı döneminde yaptıkları bugün Türkiye'de hangi sonuçlar doğurdu görüyoruz. Doğu Akdeniz'de bir başka yerde bu şekilde güçlüysek nedeni budur. Eskiden derin sondaj gemimiz yoktu. Berat Bey geldikten sonra bunlar alındı.

ENERJİDE BAĞIMSIZLIK" NASIL BAŞLADI?



6 NİSAN 2017

BERAT ALBAYRAK, ENERJİ BAKANLIĞI DÖNEMİNDE AÇIKLADIĞI MİLLİ ENERJİ VE MADEN POLİTİKASI'YLA STARTI VERDİ

9 HAZİRAN 2017

BARBAROS HAYRETTİN PAŞA GEMİSİ'Nİ ZİYARET EDEN ALBAYRAK, DENİZLERDE KENDİ MÜHENDİSLERİMİZ VE KENDİ GEMİLERİMİZLE SİSMİK ÇALIŞMALARA BAŞLADIKLARINI DUYURDU