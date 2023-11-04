Renault’dan kasım ayında 59 bin TL’ye varan zam geldi! İşte Renault Clio, Taliant, Zoe, Captur, Megane, Austral, Koleos yeni fiyat listesi
Renault kasım ayı 2023 model sıfır Renault modellerine 59 bin TL’ye varan zam yaptı. Geçtiğimi ay fiyat değişikliği yapmayan Fransız otomobil üreticisi Kasım ayında en çok satan modellerinden biri olan Megane’a paketlere göre değişiklik göstermekle birlikte 50 bin TL’ye varan fiyat artışı yaptı. İşte Renault Clio, Taliant, Zoe, Captur, Megane E-Tech, Megane Sedan, Austral, Koleos yeni fiyat listesi…..
Renault herkesin merakla beklediği kasım ayı 2023 model sıfır araç modellerinin zamlı fiyat listesini açıkladı. Yeni ayla birlikte Fransız otomobil üreticisi en çok satan modellerinden biri olan Megane'ın Sedan Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg'lik paketine 50 bin TL, Koleos Icon 1.3 TCe EDC 160bg'lik versiyonuna 59 bin TL zam yaptı. Diğer modellerine de paketlere göre değişiklik göstermekle birlikte fiyat artışına giden Renault, 31 Kasım'a kadar güncel fiyat listesinden satış yapacak. İşte 2023 model sıfır Renault güncel fiyat listesi…
RENAULT KASIM AYI 2023 MODEL SIFIR ARAÇ MODELLERİNİN ZAMLI FİYAT LİSTESİ
2024 Model Renault Clio;
equilibre 1.0 SCe 65 hp: 852.000 TL
equilibre 1.0 TCe x-tronic 90 hp: 949.900 TL
evolution 1.0 TCe x-tronic 90 hp: 988.900 TL
techno esprit alpine 1.0 TCe x-tronic 90hp: 1.041.900 TL
techno esprit alpine E-Tech full hybrid 145hp: 1.286.900 TL
2023 model Renault Taliant;
Joy 1.0 Sce 65 bg: 837.900 TL
Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg: 940.000 TL
Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg: 989.900 TL
2023 model ZOE E-TECH;
Intense R135: 1.348.900 TL
2023 Model Captur;
Touch Plus 1.3 Mild Hybrid EDC 140 bg: 1.347.000 TL
Icon 1.3 Mild Hybrid EDC 140 bg: 1.403.900 TL
R.S. Line 1.3 Mild Hybrid EDC 155 bg: 1.538.000 TL
2023 Model MEGANE E-TECH;
Techno EV60 220 hp: 1.499.000 TL
Iconic EV60 220 hp: 1.633.000 TL
2023 Model Megane Sedane;
Joy 1.3 TCe 140 bg: 1.031.000 TL
Joy 1.3 TCe EDC 140 bg 1.164.000 TL
Joy Comfort 1.3 TCe EDC 140 bg: 1.179.000 TL
Touch 1.3 TCe EDC 140 bg: 1.244.000 TL
Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg: 1.413.900 TL
Icon 1.3 TCe EDC 140 bg: 1.316.000 TL
Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg: 1.485.000 TL
2023 Model Austral;
techno mild hybrid 160 hp auto: 1.699.000 TL
techno esprit alpine mild hybrid 160 hp auto: 1.756.000 TL
techno esprit alpine E-tech full hybrid 200 hp: 1.987.000 TL
2023 Model Renault Koleos;
Icon 1.3 TCe EDC 160 bg: 2.024.000 TL
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kanarya'ya 1.90'lık dev stoper; İsmail Kartal alırsa şampiyonluk garanti! Fenerbahçeliler havaya uçtu!
- Bu yöntemle yaprak sarması serçe parmağı kıvamında incecik oluyor! Egeliler sır gibi saklıyordu...
- Çamaşır yıkarken kıl, tüy, saç ne varsa çekiyor: Makinenin içine 4 adet atmanız yeterli!
- 3 Kasım Ateş Kuşları yeni bölüm özeti! 29. Bölümde neler oldu?
- Galatasaray-Kasımpaşa maç sonucu! 3 Kasım Cuma GS-Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti?
- 7.000 TL ve üstü maaş alanlar için yeni tablo çıkarıldı! Emekliye müjdeli duyuru saat 18.15'te yapıldı! SSK BAĞKUR emeklisine bir jest daha
- Galatasaray'ın 70 dakikalık şovu bonservis bedelini uçurdu! İngiliz devinden 20 milyon euroluk teklif!
- SGK'dan son dakika müjdesi: 1800 prim, 10 yıl sigortalı olanlar listeye girdi! O yaştakiler erken emekli olabilecek...
- 3 AYLAR BAŞLANGIÇ TARİHİ! Dini günler takvimi 2024: Ramazan ve Kurban bayramı ne zaman?
- Genel af yolda mı 2023? Mahkumlara af ne zaman gelecek? 7. Yargı Paketi maddeleri, infaz indirimi...
- Rapor parası ne zaman yatar? Rapor parası hesaplama 2023! SGK T.C. no ile sorgulama
- Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 2024 yılında asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? İşte rakamlar...