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Milli Saraylar bünyesine lise mezunu personel alımı başladı! Büro Personeli, Müze Görevlisi, İmam Hatip, Temizlik ve Güvenlik Görevlisi, alım şartları

MEMURLAR
Giriş Tarihi: 14.12.2023
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Milli Saraylar bünyesine lise mezunu personel alımı başladı! Büro Personeli, Müze Görevlisi, İmam Hatip, Temizlik ve Güvenlik Görevlisi, alım şartları

Milli Saraylar İdaresi KPSS 60 puan ile belirtilen kadrolara personel alımı yapacağını ilan etti. Başvuru sürecine ilişkin merak edilen tüm detayları açıklayan kurum en az lise mezunu adaylar arasından istihdam sağlayacak. İşte başvuru şartları…

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