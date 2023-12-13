Bingöl Üniversitesi KPSS 60 puan ile Destek Personeli, Güvenlik Görevlisi ve Büro Personeli alımı yapacak! Lise mezunu olan başvurabilecek
Bingöl Üniversitesi lise mezunu adaylar arasından belirtilen kadrolara personel alımı yapacağını ilan etti. Başvuru sürecine ilişkin merak edilen tüm detayları açıklayan kurum en az 60 KPSS puan şartı arıyor. İşte ayrıntılar…
Bingöl Üniversitesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Destek Personeli, Güvenlik Görevlisi ve Büro Personeli kadrolarına personel alımı yapacağını açıkladı. Başvuru şartları ve tarihine kadar merak edilen tüm detayları açıklayan kurum, adaylardan en az lise mezunu olma şartı aranıyor. Ayrıca başvuruda bulunacak adayları en az 60 KPSS puanına sahip olması gerekiyor. İşte merak edilen detaylar….
BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ
Bingöl Üniversitesi personel alımı başvuruları4 Aralık 2023 tarihinde başlayıp 15 Aralık 2023 tarihine kadar devam edecek.
Adaylar Selahaddin-i Eyyübi Mah. Üniversite Cad No:1 Merkez/Bingöl adresinde yer alan Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri veya posta yoluyla ile başvuruda bulunabilecek.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1. Eksiksiz doldurulmuş Başvuru Formu,( https://pdb.bingol.edu.tr/dokumanlar/basvuru-ilk-ve-yeniden-atama-formlari/ )
2. 2022 KPSS Sonuç Belgesi,
3. Adli Sicil Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
4. Kimlik Fotokopisi
5. Diploma veya Mezuniyet Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
6. İkametgâh Belgesi (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
7. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-Devletten alınan kare kodlu belgeler kabul edilir.)
8. Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna başvurular için Özel Güvenlik Eğitim Sertifikası ve Silahlı Güvenlik Kimlik Kartı fotokopisi
9. Başvuru süresi içerisinde alınmış olması kaydıyla Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna başvurular için beden kitle endeksini gösterir belgeninaslı (resmi veya özel sağlık kuruluşlarından/merkezlerinden başvuru süresi içerisinde alınan belgede boy uzunluğu ile beden kitle endeksi açıkçabelirtilmiş olacaktır.)
10. Sertifika istenilen ilanlara başvurular için istenilen sertifika belgesinin fotokopisi
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
3. Lisans mezunları için 2022 KPSS P3, Önlisans mezunları için 2022 KPSS P93, Ortaöğretim mezunları için ise 2022 KPSS P94 puanına sahip olmak.
4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
5. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
6. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili engeli bulunmamak,
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