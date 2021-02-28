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Hercai 61. bölüm canlı izle! | Hercai yeni bölüm izle

61. yeni bölüm canlı izle! ekranlarının sevilen dizisi Hercai yeni bölümüyle seyircisiyle buluştu. ve 'ın birbirlerine olan sevgisi Hercai severler tarafından soluksuz takip ediliyor. Hercai'de bu hafta, ''Ölmeni istiyorum'' sözü dikkat çekiyor. İşte canlı izleme adresi...

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Giriş Tarihi: 28.02.2021 Güncelleme Tarihi: 28.02.2021
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Hercai 61. bölüm canlı izle! | Hercai yeni bölüm izle

HERCAİ DİZİSİNDE BU HAFTA

Reyyan, verdiği zor kararın ardından yapılacak işler için kolları sıvamıştır. Kız çocuklarını okutmayı hedefleyen Umut Şadoğlu Vakfı hayata geçmeli, aile içindeki sorunlar çözülmeli, düşmanlıklar sona ermelidir. Umut'a elinden geldiğince güzel bir dünya bırakmalıdır... Şirketle ilgili anlaşmazlıklar yüzünden Fırat'la gerilen Miran ise karısındaki huzursuzluğu hissetmekte ve bunun sebebini bulmaya çalışmaktadır. Öte yandan Hazar, Azize'den çekip gitmesini istemiştir. Azize'nin ise tek bir şartı vardır. Füsun, Azra'yı yeniden kazanmanın peşindeyken Dilşah ise Reyyan'dan kurtulmanın yollarını arar. Vakıf için düzenlenen yemekte sırlar gün yüzüne çıkarken Dilşah'ın bulduğu bir belge Reyyan'ı güç durumda bırakacaktır.

HERCAİ 61. YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

Bakın Ebru Şahin aslen nereli çıktı BAKIN EBRU ŞAHİN ASLEN NERELİ ÇIKTI
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