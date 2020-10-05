Gençliğim Eyvah 17. final bölüm canlı izle! | Gençliğim Eyvah yeni bölüm izle!

GENÇLİĞİM EYVAH 17. BÖLÜMDE BU HAFTA

Hacer ve Nuriye'nin günahını alan Arif ve Zekeriya, şimdi de eşlerinin gönlünü yapıp vicdanlarını rahatlatmanın peşindedirler. Gönüllerini almanın yolu tatile götürmekten geçmektedir ama eşlerinin gitmek istediği yer Bodrum'dur. "Başka yer mi yok?" deseler de eşlerinin ısrarına boyun eğer, Bodrum'a gitmeyi kabul ederler. Gittiklerinde ise onları başka bir sürpriz beklemektedir: İtalyan anneler de Bodrum'da tatildedirler. Hem de aynı pansiyonda kalmaktadırlar. Bakalım eşleriyle İtalyan anneleri bir araya getirmemek için türlü uğraş veren Arif ve Zekeriya bir kere daha paçayı kurtarabilecek midir?

Aileler, tatile giderlerken geride kalanları ve iki dükkânı Suzan'a emanet ederler. Suzan'ın içinden Mahmut Hoca çıkar. Herkesin işine karışır. Zola ve Azra'yı görüştürmez. Görüştürürse de yanlarına Ayşe'yi takar, onları da Veysi'ye, Veysi'yi Çavi'ye takip ettirir. Bu durumdan sıkılan gençler, babamlar dönse de kurtulsak derdindedirler.

Diğer tarafta Fikret'in Ahmet üzerinde baskısı artmaktadır. Ancak beklemediği bir şekilde Çağla'yı karşısında bulur. Çağla'nın Ahmet'ten yana tavır koyması bakalım ikilinin ilişkilerini nereye doğru götürecektir?

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GEÇEN HAFTA NELER YAŞANMIŞTI?

Hacer ve Nuriye'ye bir sabah bir telefon gelir. Nuriye ve Hacer ne olduğunu söylemeden alelacele çıkıp giderler. Bu gidiş gelişler günlerce devam edince Arif ve Zekeriya eşlerinin kendilerinden bir sır sakladıklarını düşünürler. Ne yapıp edip bu sırrı öğrenecek, kendi sırlarına karşı kullanacaklardır. Bakalım bu sır işlerine yarayacak mıdır?

Zola, Azra ile sözlenmelerinin üstünden üç gün geçmiş olması rağmen bir türlü baş başa kalamadıklarından şikayet eder. Bakalım Zola, Azra'yla sonunda baş başa kalabilecek mi, istediği öpücüğü alabilecek mi?

Veysi, son günlerde Çavi ve Zola'nın peşine takılıp boş vakitlerini kuytuda geçirmektedir. Kardeşleriyle, erkek erkeğe geçirdiği zamanları ballandırarak anlatınca Suzan'ı rahatsız eder. Bakalım bir dahaki sefere Suzan'dan izin koparabilecek mi?

Çağla'daki değişiklik Ahmet'in dikkatini çekmeye başlamıştır. Artık en azından didişmeden durabilmektedirler. Oysaki Fikret Bey bu durumdan rahatsızdır.

Necdet, babasının Fikret Bey ile Ahmet hakkında yaptığı anlaşmaya şahit olur. Bir de üstüne Arif ve Zekeriya'nın kötü davranışlarını görünce, Ahmet abisi için bir şeyler yapmaya karar verir.