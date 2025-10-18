"Memik Dede"ye son veda! Arif Erkin Güzelbeyoğlu'nun kızı sözleriyle yürek sızlattı!
90 yaşında aramızdan ayrılan Arif Erkin Güzelbeyoğlu, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Usta oyuncu, ailesi, sanatçı arkadaşları ve sevenlerinin katıldığı törenin ardından kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.
Bir döneme damga vuran Yabancı Damat dizisindeki "Memik Dede" karakteriyle şöhreti yakalayan Arif Erkin Güzelbeyoğlu, vefatıyla sevenlerini yasa boğdu.
"MEMİK DEDE"YE SON GÖREV!
Usta oyuncu bir ay önce 90. yaş gününü kutlamıştı. Güzelbeyoğlu için bugün Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlendi.
Törene, Arif Erkin Güzelbeyoğlu'nun kızı Ayşe Güzelbeyoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, oyuncu Suna Selen, başta olmak üzere sanat camiasından birçok isim, ailesi ve sevenleri katıldı.
"BİZE EN BÜYÜK HEDİYESİ SONSUZ SEVGİSİYDİ"
Törende bir konuşma yapan Arif Erkin Güzelbeyoğlu'nun kızı Ayşe Güzelbeyoğlu "Sevgili babam Arif Erkin sadece benim babam değil, Türkiye'nin saygı duyduğu değerli bir sanatçıydı. Çok bilgili bir müzisyen, iyi bir oyuncu, iyi bir mimar, dürüstlüğüyle tanınan bir bürokrattı. O sadece bir baba değil, aynı zamanda güvenilir bir dost, bilgili bir yol gösterici ve gerçek bir hayvanseverdi. Arif Erkin'in bize en büyük hediyesi, hayata ve bizlere karşı olan sonsuz sevgisi ve sinemaya, müziğe, tiyatroya olan bitmeyen katkıları oldu. Onun mirası sadece anılarımızda değil, hepinizin hayatına kattığı başyapıtlarda yaşayacak. Bugün onun yokluğunun hüznünü yaşarken, aynı zamanda onun dolu dolu geçen hayatı için şükrediyorum. Birlikte geçirdiğimiz her an, paylaştığımız her kahkaha, onun sevgisiyle dokunduğu her hayat bizim için değerli bir hazinedir. Sevgili babam, seni asla unutmayacağız. Bu özel günümüzde yanımızda olduğunuz ve adını paylaştığınız için de çok teşekkür ederim" dedi.
"15 GÜN ÖNCE ZİYARET ETTİM, ÇOK İYİYDİ"
Arif Erkin Güzelbeyoğlu'nu 15 gün önce ziyaret ettiğini söyleyen Suna Selen, "Vallahi çok üzgünüz, başka bir şey diyemem. Hepimizin başı sağ olsun. 15 gün evvel ziyaretine gitmiştik, gayet iyiydi. Hala nasıl vefat ettiğini merak ediyorum çünkü gayet iyiydi; her açıdan, zihinsel açıdan da iyiydi. Bastonuyla ayağa kalkabiliyordu. Dolayısıyla biraz şoke oldum ve çok üzüldüm. Benim için beklenmedik bir şey oldu" dedi.
"İYİ BİLİRDİK"
Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven ise "Arif abinin ölüm haberini aldım, sosyal medyada bir fotoğrafını paylaştım ve altına 'İyi bilirdik' yazdım. Gerçekten çok ilginç bir şey oldu; birkaç dakika içinde binlerce, yüz binlerce insan paylaştı, beğendi. Belki dijital bir helalleşme diyebileceğimiz bir şey yaşandı. Biliyorsunuz, ölen insanların arkasından iyi konuşmak bizim geleneğimizdir. İslam ahlakı da bunu der, hadislerimizde de geçer. Dolayısıyla biz kim ölürse ölsün, arkasından iyi konuşuruz. Ama Arif abi için bu sadece bir gelenek değildi; gerçekten samimi duygularımızla 'İyi bilirdik' dedik. Çünkü o, yaşarken de iyi bir insandı. Şimdi kaybettik. Çok iyi bir insandı. Mekanı cennet olsun. Varsa hakkınız, helal olsun" dedi.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Arif Erkin Güzelbeyoğlu için öğle namazına müteakip Teşvikiye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, İstanbul Valisi Davut Gül, oyuncu Binnur Kaya, Meral Çetinkaya, Tülin Oral, Salih Kalyon'un da aralarında bulunduğu çok sayıda sanatçı katıldı. Güzelbeyoğlu'nun naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.
"ONA GİTMEYİ DÜŞÜNÜYORDUM KISMET OLMADI"
Çok üzgün olduğunu söyleyen oyuncu Tülin Oral, ''Bir yaştan sonra hepimiz bekliyoruz, epey bir yaşadık ama önden gidene üzülüyoruz tabi arkada kalan olarak. Arif 40 senelik arkadaşımdı, eşi de öyle. Eşi daha önce gitti maalesef. Arif ile çok iyi arkadaştık, meslek olarak da tabi çok beraber olduk, eşitle birlikte beraber tabi, çok iyi arkadaşım ve dostumdu. Yabancı Damat'da beraber oynamaktan çok mutlu oldum. İkimiz de o kadar güzel günler geçirdik ki o dizide. Çok güzel günler geçirdik onunla, 40 sene de uzun bir süre ama birlikte çalışmamız beni çok memnun etmişti. Hatta bu hafta içerisinde ona gitmeyi düşünüyordum, kısmet olmadı ama telefonda konuştuk hep. Birbirimize hep derdimizi anlattık, 'ben iyiyim Tülin merak etme' dedi bana. O bana kötü bir sürpriz yaptı, üzgünüm. Büyük bir kayıp, sanat dünyası ve insanlık için'' dedi.
"ÇOK YÖNLÜ BİR SANATÇI"
Oyuncu Salih Kalyon ise Dostlar Tiyatrosu'nda kendisiyle tanıştığını söyleyerek, ''Dostlar Tiyatrosu'nun kurucuları arasındaydı. Başar Sabuncu'nun 'Zemberek' adlı oyununda birlikte oynama şansına sahip olduk. Daha sonra 'Bizimkiler' dizisinin müziklerini yaptı ve bir takım bazı bölümlerde rol aldı. Çok değerli, mimar, müzisyen, çok yönlü bir sanatçı ağabeyimiz, babamız. Bugün aramızdan ayrıldı, ruhu şad olsun'' ifadelerini kullandı.
YABANCI DAMAT OYUNCULARINDAN VEDA PAYLAŞIMLARI
Ani vefat haberiyle büyük üzüntü yaşatan usta oyuncuyu Yabancı Damat oyuncuları unutmadı. Rol arkadaşları, Güzelbeyoğlu'nun ardından sosyal medyada taziye paylaşımları yaptı.
"DEDELİĞİN BAKİ KALDI"
Dizide Memik'in oğlu Kahraman'a hayat veren Erdal Özyağcılar, sosyal medya paylaşımında, "Mimardı, musikişinastı, oyuncuydu, babamdı, adam gibi adamdı. Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Nurlar içinde yatsın" ifadelerini kullandı.
Yabancı Damat'ın Feride'si Sumru Yavrucuk, usta sanatçıya duygusal bir veda mesajı paylaşarak, "Güzel abim huzurla uyu" dedi.
Dizide rol alan bir diğer isim İlker Aksum, üzüntüsünü, "Ustamız, babamız. Seni unutmayacağız" sözleriyle dile getirirken, dizinin Kadir'i Engin Akyürek ise Güzelbeyoğlu'na, "Güzel insan. Canım Arif abi" ifadeleriyle veda etti.
Dizinin çocuk yıldızı Ozan Uğurlu da paylaşımında, "Sadece 3 sene birlikte çalıştık ama bana dedeliğin baki kaldı. Huzur içinde uyu Memik dedeciğim" diyerek duygularını aktardı.
ARİF ERKİN GÜZELBEYOĞLU HAKKINDA!
Arif Erkin Güzelbeyoğlu, 1935 yılında Gaziantep'te dünyaya geldi. Güzelbeyzade adlı bir Türkmen boyundan gelen soyadı Güzelbeyoğlu olarak Türkçeleştirildi.
Liseyi de Gaziantep'te okuyan sanatçı, üniversite eğitimi için İstanbul'a geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar Müdürlüğü'nde 30 yıl mimar olarak çalışan Güzelbeyoğlu, en son Beşiktaş Belediyesinde İmar Müdürü ve Teknik Başkan Yardımcılığı görevi yaptı ve ardından emekli oldu.
İstanbul Teknik Üniversitesi'nde mimarlık eğitimi alan sanatçı, üniversite öğrenciliği sırasında İstanbul Radyosu'nda da korist ve solist olarak çalıştı. Askerlikten sonra Gülriz Sururi-Engin Cezzar tiyatrosunda profesyonel tiyatrocu olan Arif Erkin Güzelbeyoğlu'nun ilk oynadığı oyun Refik Erduran'ın "Direklerarası" adlı müzikali oldu.
Güzelbeyoğlu, Haldun Taner'in "Zilli Zarife" ve "Vatan Kurtaran Şaban" adlı oyunlarının müziklerini, sonra da kurucuları arasında olduğu Dostlar Tiyatrosunun ilk beş yıl boyunca tüm oyunlarının müziklerini yaptı. Hiçbir müzik ve tiyatro okulunda okumasa da sanatçının hayatı müzik ve tiyatro yapmakla geçti.
"Umut", "Karakolda Ayna Var", "Gramafon Avrat" ve "Bir Milyara Çocuk" adlı yapımın yanı sıra "Bizimkiler" dizisinin müziklerine imza atan Güzelbeyoğlu, Adana Altın Koza Film Festivali'nde ve Antalya Altın Portakal Festivali'nde yaptığı müziklerle ödüle değer görüldü.
Sanatçı, "Keşanlı Ali Destanı" filmi ile başladığı oyunculuk hayatında "İkinci Bahar" dizisi ile ün kazandı. "Yabancı Damat" dizisinde de canlandırdığı "Memik Dede" karakteriyle hafızalarda yer edindi.
Güzelbeyoğlu, 2007 yapımı "Beyaz Melek" adlı sinema filminde de "Mala Ahmet" karakterini, "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde "Piri Mehmet Paşa" adlı divan üyesini, "Hayat Devam Ediyor" dizisinde "İbrahim" karakterini, son olarak "Canım Ailem" dizisinde de "Cabbar Ağa" rolünü üstlendi.
Sanatçı, ayrıca müziğiyle sinemaya yaptığı katkılardan ötürü 2021 yılında İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali'nde "Onur Ödülü" ile ödüllendirildi.
