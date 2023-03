Ebru Şallı 3 yıl sonra depremzedeler için Pars’ın odasına girdi! "Hem ağladım hem yaptım..."

"AĞLAYARAK PAKETLEDİM"

"Pars'ın odasına vefatından sonra hiç girmemiştim. Depremin üçüncü haftası ilk kez o odaya adım attım. 8-9 yaşındaki bir erkek çocuğunun ihtiyacı olan her şeyi var. Hastane süreci olduğu için her şeyi de çok yeni duruyordu. Pars'ın eşyalarını güzel bir yere ulaştırmak istiyordum ve ben bunu başardım. Deprem bölgesindeki beş erkek çocuklu bir aileye ulaştım ve Pars'ın oyun bilgisayarından, çorabına kadar her şeyi tek tek güzelce paketledim. Hem ağladım hem yaptım."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN