Haluk Bilginer hastaneye mi kaldırıldı, sağlık durumu nasıl? Haluk Bilginer kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

Filmleri ve Dizileri :

Oyuncu :

2016 - Ben-Hur ( Simonides) (Sinema Filmi)

2015 - Kırık Kalpler Bankası (Yusuf Yağmur) (Sinema Filmi)

2015 - Komedi Türkiye (Jüri) (Tv Programı)

2014 - Rosewater (Baba Akbar) (Sinema Filmi)

2013 - Zoraki Radikal (Nazmi Kemal) (Sinema Filmi)

2013 - Kış Uykusu (Aydın) (Sinema Filmi)

2013 - 2014 - Kaçak (Ustura Faysal) (TV Dizisi)

2012 - Çanakkale Çocukları (Kasım) (Sinema Filmi)

2012 - Hayatımın Rolü (Müşfik) (TV Dizisi)

2012 - Evliya Çelebi ve Ölümsüzlük Suyu (Evliya Çelebi/Seslendirme) (Sinema Filmi)

2012 - Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor (Diego Seslendirme) (Sinema Filmi)

2012 - Acayip Hikayeler (Sinan) (TV Dizisi)

2011 - İstanbul'un Altınları (Reşat Altın) (TV Dizisi)

2011 - W.E. (Sinema Filmi)

2010 - Newyork'ta Beş Minare (Hacı Gümüş) (Sinema Filmi)

2010 - Cuma'ya Kalsa (Cuma) (TV Dizisi)

2010 - Ezel 2. Sezon (Kenan Birkan) (TV Dizisi)

2009 - Uluslararası (Ahmet Sunay) (Sinema Filmi)

2009 - Sıkı Dostlar (Hikmet) (TV Dizisi)

2009 - Suluboya (Sinema Filmi)

2009 - Buz Devri 3 : Dinozorların Şaf... (Diego (Seslendirme)) (Sinema Filmi)

2009 - 7 Kocalı Hürmüz (Kuşçu Cebrail) (Sinema Filmi)

2008 - Nerede Kalmıştık (Ateş) (TV Dizisi)

2008 - Güneşin Oğlu (Alper Canan) (Sinema Filmi) -

2008 - Devrim Arabaları (Necip) (Sinema Filmi) -

2008 - Anında Görüntü Show (Kendisi) (TV Dizisi) -

2007 - Sihirli Oyuncakçı (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2007 - Sevgili Dünürüm (Ahmet) (TV Dizisi)

2006 - Polis (Musa Rami) (Sinema Filmi)

2006 - Kısık Ateşte 15 Dakika (Muhtar) (Sinema Filmi)

2006 - Buz Devri 2: Erime Başlıyor (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2005 - Hacivat Karagöz Neden Öldürüld... (Karagöz) (Sinema Filmi)

2004 - Sayın Bakanım (Müsteşar Samim Bayraktar) (TV Dizisi)

2004 - Hırsız Var! (Seçkin Doruk) (Sinema Filmi)

2002 - Hititler (III. Hattuşili) (Sinema Filmi)

2002 - Buz Devri (Diego Seslendirme) (Sinema Filmi)

2001 - Tatlı Hayat (İhsan Yıldırım) (TV Dizisi)

2001 - Karanlıkta Koşanlar (Ali) (TV Dizisi)

2001 - Cesur Kuşku (Cesur) (TV Dizisi)

2001 - Buffalo Soldiers (The Turk) (Sinema Filmi)

2001 - Acemi Askerler (Türk) (Sinema Filmi)

2000 - Filler ve Çimen (Sabit Üzücü) (Sinema Filmi)

2000 - Eyvah Kızım Büyüdü (Sedat) (TV Dizisi)

2000 - Borsa ( ) (TV Dizisi)

1999 - Oyuncak Hikayesi 2 (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

1999 - Harem Suare (Abdülhamit) (Sinema Filmi)

1999 - Güle Güle (Kasap) (Sinema Filmi)

1998 - Eyvah Babam (Sedat) (TV Dizisi)

1997 - Nihavend Mucize (Erol Alemdaroğlu) (Sinema Filmi)

1997 - Medeni Haller (Haydar) (TV Dizisi)

1997 - Masumiyet (Bekir) (Sinema Filmi)

1997 - Kördüğüm (TV Dizisi)

1996 - İstanbul Kanatlarımın Altında (Evliya Çelebi) (Sinema Filmi)

1996 - Usta Beni Öldürsene (Aaron) (Sinema Filmi)

1996 - 80. Adım (Savcı) (Sinema Filmi)

1995 - Oyuncak Hikayesi (Tükçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

1994 - Gülşen Abi (Abidin Özbidin / Gülşen Abla ) (TV Dizisi)

1993 - Son Söz Sevginin (Tahsin) (TV Dizisi)

1992 - İki Kadın (Metin) (Sinema Filmi)

1992 - The Adventures of Young indiana jones (İsmet Bey) (Sinema Filmi)

1991 - Ölür Ayak (Ömer) (Sinema Filmi)

1991 - Safiyedir Kızın Adı (TV Dizisi)

1991 - Memories of Midnight (Sinema Filmi)

1991 - Laf Lafı Açıyor (Kendisi)

1987 - Lionheart (Tüccar) (Sinema Filmi)

1987 - Kara Sevdalı Bulut (Atilla) (Sinema Filmi)

1987 - Ishtar (Gerilla Lideri) (Sinema Filmi)

1987 - Gecenin Öteki Yüzü (TV Dizisi)

1987 - Ateşten Günler (Ahmet Rıfkı) (TV Dizisi)

1986 - Half Moon Street (1. Arap) (Sinema Filmi)

1985 - Eastenders (Mehmet Osman) (TV Dizisi)

1981 - Bergerac (Ahmed) (TV Dizisi)