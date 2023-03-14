Haluk Bilginer hastaneye mi kaldırıldı, sağlık durumu nasıl? Haluk Bilginer kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?
Haluk Bilginer sağlık durumu nasıl sorusunun cevabı merak konusu oldu. Sahnedeyken rahatsızlandığı aktarılan ünlü sanatçının son durumu merak ediliyor. Ünlü sanatçının sevenleri sağlık durumuna ilişkin detayları öğrenmeye çalışıyor. Peki Haluk Bilginer hastaneye mi kaldırıldı, sağlık durumu nasıl? Haluk Bilginer kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?
Haluk Bilginer sağlık durumu nasıl sorusunun cevabı merak ediliyor. Ünlü oyuncunun hastaneye kaldırıldığının duyurulmasının hemen ardından sevenleri detayları araştırmaya başladı. Sahnedeyken fenalaştığı aktarılan 68 yaşındaki ünlü isimin herhangi bir hastalığının olup olmadığı ise bilinmiyor. Peki Haluk Bilginer hastaneye mi kaldırıldı? İşte son dakika gelişmeleri...
HASTANEYE KALDIRILDI!
Haluk Bilginer, "Kundakçı" isimli tiyatro oyununun ikinci perdesinde sahnede fenalaştı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
HALUK BİLGİNER SAĞLIK DURUMU NASIL?
Ekip arkadaşları da usta oyuncunun tansiyon problemi yaşadığını ve durumunun iyi olduğunu açıkladı. Bilginer'in ambulansa bindirilirken bilincinin açık olduğu ve herkese teşekkür ettiği ifade edildi.
HALUK BİLGİNER KİMDİR ?
5 Haziran 1954 günü sigortacı Tahsin Bey ile ev hanımı Bedriye Hanım'ın üç çocuğunun ortancası olarak dünyaya gelmiştir.
İzmir Türk Koleji mezunudur. Lise son sınıfta okulunun tiyatro koluna girdi ve Cahit Gürkan'ın öğrencisi oldu.
1987 yılında ilk defa Gecenin Öteki Yüzü adlı film çekimi için İstanbul'a geldi ve bu filmin setinde 1992'de evleneceği Zuhal Olcay ile tanıştı.
Hayatını bir süre İstanbul-Londra arasında sürdürdü. 1992'de evlendikten sonra çift, Hollywood'da "Indiana Jones" dizisinde, Türkiye'de de Yavuz Özkan'ın "İki Kadın" filminde birlikte rol aldı. 1996'da Tomris Giritlioğlu'nun 80. Adım filminde, ardından "İstanbul Kanatlarımın Altında", "Usta Beni Öldürsene", ve "Masumiyet" gibi ödüllü filmlerde rol aldı.
Oyunculuğunu tiyatro sahnesinde sürdürmek isteyen Haluk Bilginer, 1990 yılında Ahmet Levendoğlu ve Zuhal Olcay ile Tiyatro Stüdyosu'nu kurdu. Tiyatro Stüdyosu`nun Aldatma (Harold Pinter), Kan Kardeşleri (Willy Russell), Derin Bir Soluk Al (Ben Elton), Çöplük (Turgay Nar), Histeri (Terry Johnson) ve Balkon (Jean Genet) oyunlarında başrolleri üstlendi. 1993'te Türkiye'nin ilk reality showu olan Sıcağı Sıcağına'yı sundu. Bir tiyatro salon sahibi olmak için Odeon Sineması'nı kiralayıp inşaata başladı ancak 1996'da çıkan yangınla bütün emekler boşa gitti; yine de yılmayan Bilginer ve Olcay topluluktan ayrılarak 1999'da Moda'da baştan yaptıkları bir salonda Oyun Atölyesi'ni kurdular. 1992 yılında evlendiği Zuhal Olcay'dan 2004 yılında ayrıldı. Pop müzik sanatçısı Aşkın Nur Yengi ile 2006 yılında evlenen sanatçının bu evlilikten Nazlı adında bir kızı bulunmaktadır. 2012 yılında Aşkın Nur Yengi ile boşanmıştır.
Ödülleri :
2015 - 47. Siyad Türk Sineması Ödülleri - En iyi Erkek Oyuncu (Kış Uykusu)
2010 - 37.Altın Kelebek Tv Yıldızları Ödülleri - En İyi Erkek Oyuncu (Komedi) (Cuma'ya Kalsa)
2007 - 18.Ankara Film Festivali - En İyi Erkek Oyuncu (Polis)
2006 - 17. Ankara Film Festivali - En İyi Erkek Oyuncu (Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?)
2004 - 9. Sadri Alışık Ödülleri - En İyi Erkek Oyuncu (Neredesin Firuze)
1998 - 20.Siyad Türk Sineması Ödülleri - En İyi Erkek Oyuncu (Masumiyet)
1998 - 10. Ankara Film Festivali - En İyi Erkek Oyuncu (Masumiyet)
1998 - 10.Angers Festivali - En İyi Erkek Oyuncu (Masumiyet)
1997 - 11.Adana Altın Koza Film Şenliği - En İyi Erkek Oyuncu (Masumiyet)
1997 - 34. Antalya Film Şenliği - En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Masumiyet)
Filmleri ve Dizileri :
Oyuncu :
2016 - Ben-Hur ( Simonides) (Sinema Filmi)
2015 - Kırık Kalpler Bankası (Yusuf Yağmur) (Sinema Filmi)
2015 - Komedi Türkiye (Jüri) (Tv Programı)
2014 - Rosewater (Baba Akbar) (Sinema Filmi)
2013 - Zoraki Radikal (Nazmi Kemal) (Sinema Filmi)
2013 - Kış Uykusu (Aydın) (Sinema Filmi)
2013 - 2014 - Kaçak (Ustura Faysal) (TV Dizisi)
2012 - Çanakkale Çocukları (Kasım) (Sinema Filmi)
2012 - Hayatımın Rolü (Müşfik) (TV Dizisi)
2012 - Evliya Çelebi ve Ölümsüzlük Suyu (Evliya Çelebi/Seslendirme) (Sinema Filmi)
2012 - Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor (Diego Seslendirme) (Sinema Filmi)
2012 - Acayip Hikayeler (Sinan) (TV Dizisi)
2011 - İstanbul'un Altınları (Reşat Altın) (TV Dizisi)
2011 - W.E. (Sinema Filmi)
2010 - Newyork'ta Beş Minare (Hacı Gümüş) (Sinema Filmi)
2010 - Cuma'ya Kalsa (Cuma) (TV Dizisi)
2010 - Ezel 2. Sezon (Kenan Birkan) (TV Dizisi)
2009 - Uluslararası (Ahmet Sunay) (Sinema Filmi)
2009 - Sıkı Dostlar (Hikmet) (TV Dizisi)
2009 - Suluboya (Sinema Filmi)
2009 - Buz Devri 3 : Dinozorların Şaf... (Diego (Seslendirme)) (Sinema Filmi)
2009 - 7 Kocalı Hürmüz (Kuşçu Cebrail) (Sinema Filmi)
2008 - Nerede Kalmıştık (Ateş) (TV Dizisi)
2008 - Güneşin Oğlu (Alper Canan) (Sinema Filmi) -
2008 - Devrim Arabaları (Necip) (Sinema Filmi) -
2008 - Anında Görüntü Show (Kendisi) (TV Dizisi) -
2007 - Sihirli Oyuncakçı (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)
2007 - Sevgili Dünürüm (Ahmet) (TV Dizisi)
2006 - Polis (Musa Rami) (Sinema Filmi)
2006 - Kısık Ateşte 15 Dakika (Muhtar) (Sinema Filmi)
2006 - Buz Devri 2: Erime Başlıyor (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)
2005 - Hacivat Karagöz Neden Öldürüld... (Karagöz) (Sinema Filmi)
2004 - Sayın Bakanım (Müsteşar Samim Bayraktar) (TV Dizisi)
2004 - Hırsız Var! (Seçkin Doruk) (Sinema Filmi)
2002 - Hititler (III. Hattuşili) (Sinema Filmi)
2002 - Buz Devri (Diego Seslendirme) (Sinema Filmi)
2001 - Tatlı Hayat (İhsan Yıldırım) (TV Dizisi)
2001 - Karanlıkta Koşanlar (Ali) (TV Dizisi)
2001 - Cesur Kuşku (Cesur) (TV Dizisi)
2001 - Buffalo Soldiers (The Turk) (Sinema Filmi)
2001 - Acemi Askerler (Türk) (Sinema Filmi)
2000 - Filler ve Çimen (Sabit Üzücü) (Sinema Filmi)
2000 - Eyvah Kızım Büyüdü (Sedat) (TV Dizisi)
2000 - Borsa ( ) (TV Dizisi)
1999 - Oyuncak Hikayesi 2 (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)
1999 - Harem Suare (Abdülhamit) (Sinema Filmi)
1999 - Güle Güle (Kasap) (Sinema Filmi)
1998 - Eyvah Babam (Sedat) (TV Dizisi)
1997 - Nihavend Mucize (Erol Alemdaroğlu) (Sinema Filmi)
1997 - Medeni Haller (Haydar) (TV Dizisi)
1997 - Masumiyet (Bekir) (Sinema Filmi)
1997 - Kördüğüm (TV Dizisi)
1996 - İstanbul Kanatlarımın Altında (Evliya Çelebi) (Sinema Filmi)
1996 - Usta Beni Öldürsene (Aaron) (Sinema Filmi)
1996 - 80. Adım (Savcı) (Sinema Filmi)
1995 - Oyuncak Hikayesi (Tükçe Seslendirme) (Sinema Filmi)
1994 - Gülşen Abi (Abidin Özbidin / Gülşen Abla ) (TV Dizisi)
1993 - Son Söz Sevginin (Tahsin) (TV Dizisi)
1992 - İki Kadın (Metin) (Sinema Filmi)
1992 - The Adventures of Young indiana jones (İsmet Bey) (Sinema Filmi)
1991 - Ölür Ayak (Ömer) (Sinema Filmi)
1991 - Safiyedir Kızın Adı (TV Dizisi)
1991 - Memories of Midnight (Sinema Filmi)
1991 - Laf Lafı Açıyor (Kendisi)
1987 - Lionheart (Tüccar) (Sinema Filmi)
1987 - Kara Sevdalı Bulut (Atilla) (Sinema Filmi)
1987 - Ishtar (Gerilla Lideri) (Sinema Filmi)
1987 - Gecenin Öteki Yüzü (TV Dizisi)
1987 - Ateşten Günler (Ahmet Rıfkı) (TV Dizisi)
1986 - Half Moon Street (1. Arap) (Sinema Filmi)
1985 - Eastenders (Mehmet Osman) (TV Dizisi)
1981 - Bergerac (Ahmed) (TV Dizisi)
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