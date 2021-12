Erdem Yılmaz: “Her oyuncu sınırlarını zorlayan yönetmenle çalışmak ister”

Youtube'un sevilen kanallarından Bi' Başka'ya konuk olan Erdem Yılmaz, çocukluğundan, oyunculuk kariyerine uzanan hikâyesini anlattı. Hiperaktif bir çocuk olan Erdem Yılmaz'ın ailesi 'fazla enerjisini' bin bir türlü kursla kesmeye çalışırken Yılmaz, kendini tiyatroda buldu. İlk kez 13 yaşındayken yuttuğu sahne tozu onu bu günlere getirdi. Şimdilerde günlük yayınlan bir dizi ile ekranda.

Nasılsın? Nasıl gidiyor hayat?

Urla'dayız şu an çekimlerden dolayı. İstanbul'da doğup büyüyen biri olarak İzmir'e adapte olmaya çalıştım bir süre tabii. Oraya alıştığım için şimdi burası biraz farklı geliyor. Temmuzdan beri İzmir'deyim. Yoğun tempoda çalışıyoruz.

Canın kaos istemiyor mu? :)

İstiyor arada. Yaşadım daha demin işte buraya gelirken :)

Günlük dizide oynamanın avantajları/dezavantajları nedir sence? Süreç yormuyor mu seni?

Bizim çekim mekânlarımız birbirine çok yakın. Trafik anlamında çok ciddi bir zaman tasarrufumuz oluyor. Ekip de birbiriyle çok uyumlu. Keyifli bir atmosferimiz var. Yapımcımız, yönetmenimiz, ekip arkadaşlarımız birbiriyle iç içe. Zaman anlamında çok hızlanmaya başladık. İş oturdu. Herkes birbirine alıştı, rollerimize alıştık. Bu yüzen çalışma tempomuz ilk zamanlardaki kadar yoğun değil.

Kırık Hayatlar'da Çınar karakterine hayat veriyorsun. Hem diziden hem karakterinden hem de projenin nasıl geliştiğinden sana geldiğinden bahseder misin?

Kırık Hayatlar, birbirini çok seven ama kavuşamayan 2 insanın hikâyesi olarak başlamıştı. Ama bu süreçte de çok başka hikâyeler dönüyor tabii etrafta. Çınar çok duygusal ve naif bir karakter. Ama aynı zamanda sevdikleri için gözünü karartıp her şeyi yapabilecek bir karaktere de sahip. Erdem ile Çınar'ın da benzediği çok yer var. Çınar'ı oynamak da benim için keyifli. Proje bana geldiğinde setin İzmir'de olduğunu bilmiyordum. Sonradan öğrendim. Çok şaşırdım. Çünkü çocukluğum İzmir'de geçti. Her yaz giderdik, ailemin bir kısmı orada. İzmir'de çekileceğini öğrenince mutlu oldum. Çünkü İzmir'de uzun soluklu kalma hayalim vardı. Güzel bir tesadüf oldu.