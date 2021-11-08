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Dexter: New Blood hangi kanalda? Dexter 9. yeni sezon nasıl izlenir?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.11.2021
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Dexter: New Blood hangi kanalda? Dexter 9. yeni sezon nasıl izlenir?

Dexter 9. yeni sezon nasıl izlenir? Dexter: New Blood hangi kanalda? Bir döneme damga vuran popüler dizi Dexter’in yeni hikayesi başladı. Dexter: New Blood hangi kanalda sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Geçtiğimiz yıl Dexter‘ın yeni sezonuyla ekranlara döneceği duyurulmuş ve ünlü dizinin hayranları büyük heyecan yaşamıştı. İşte; Dexter: New Blood izleme yolları!

Dexter: New Blood hangi kanalda? Dexter 9. yeni sezon nasıl izlenir? 2013 yılına kadar yayın hayatını sürdüren ve bir döneme damgasını vuran popüler dizi Dexter, yeni hikayesiyle ekranlarda. Sona erdikten 8 yıl sonra ekranlara dönen Dexter: New Blood hangi kanalda sorusuna yanıt aranıyor. Dizinin ilk bölümü 7 Kasım itibariyle yayınlandı.

DEXTER: NEW BLOOD KONUSU NEDİR?

2006 ile 2013 yılları arasında yayın hayatını sürdüren Dexter dizisine yeni sezon geliyor. Showtime, diziden yepyeni bir çekim karesi paylaştı. Dexter: New Blood'ın tüm oyuncu kadrosu, bu karede kendini gösteriyor. Hem tanıdık yüzler karşımıza çıkıyor, hem de yeni yüzlerle tanışma imkanı yakalıyoruz.

Michael C. Hall'un bir yıldıza dönüşmesini sağlayan ve performansıyla Six Feet Under'dan sonra izleyicilerin daha da hayran olmasını sağlayan Dexter dizisinin 9. sezonu Dexter: New Blood olacak.

Dexter: New Blood'ın tüm oyuncu kadrosunun bir arada olduğu bir görsel resmi olarak paylaşıldı. Görselde Michael C. Hall'un canlandırdığı Dexter Morgan'ın yanı sıra Jennifer Carpenter'ın canlandırdığı Debra Morgan, Jack Alcott'ın canlandırdığı Harrison Morgan, Johnny Sequoyah'nın hayat verdiği Audrey Bishop, Clancy Brown'ın hayat verdiği Kurt Caldwell ve Julia Jones'un karakteri Angela Bishop'ı görüyoruz.

Dexter dizisi sona ereli 8 yıl oluyor. Bu süre zarfında dizinin birçok kez devam edeceği üzerine konuşuldu. Ancak bu yıla kadar gerçekleştirilemedi. Dexter: New Blood'da Dexter'ın kasırgada kayıplara karışmasının ardından 10 yıl geçmiştir. Dexter, sahte bir isim alır ve Minnesota Iron Lake'teki bir kasabada yaşamaya başlar. Dexter yeni hayatına alışmaya çalışırken birden yeniden kan dökülmeye başlamasıyla eski hayatından izler ortaya çıkar.

DEXTER: NEW BLOOD HANGİ KANALDA?

Popüler dizinin yeni bölümleri Bein Connect platformundan yayınlanıyor.

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