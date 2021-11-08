Dexter: New Blood hangi kanalda? Dexter 9. yeni sezon nasıl izlenir?
Dexter 9. yeni sezon nasıl izlenir? Dexter: New Blood hangi kanalda? Bir döneme damga vuran popüler dizi Dexter’in yeni hikayesi başladı. Dexter: New Blood hangi kanalda sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Geçtiğimiz yıl Dexter‘ın yeni sezonuyla ekranlara döneceği duyurulmuş ve ünlü dizinin hayranları büyük heyecan yaşamıştı. İşte; Dexter: New Blood izleme yolları!
Dexter: New Blood hangi kanalda? Dexter 9. yeni sezon nasıl izlenir? 2013 yılına kadar yayın hayatını sürdüren ve bir döneme damgasını vuran popüler dizi Dexter, yeni hikayesiyle ekranlarda. Sona erdikten 8 yıl sonra ekranlara dönen Dexter: New Blood hangi kanalda sorusuna yanıt aranıyor. Dizinin ilk bölümü 7 Kasım itibariyle yayınlandı.
DEXTER: NEW BLOOD KONUSU NEDİR?
2006 ile 2013 yılları arasında yayın hayatını sürdüren Dexter dizisine yeni sezon geliyor. Showtime, diziden yepyeni bir çekim karesi paylaştı. Dexter: New Blood'ın tüm oyuncu kadrosu, bu karede kendini gösteriyor. Hem tanıdık yüzler karşımıza çıkıyor, hem de yeni yüzlerle tanışma imkanı yakalıyoruz.
Michael C. Hall'un bir yıldıza dönüşmesini sağlayan ve performansıyla Six Feet Under'dan sonra izleyicilerin daha da hayran olmasını sağlayan Dexter dizisinin 9. sezonu Dexter: New Blood olacak.
Dexter: New Blood'ın tüm oyuncu kadrosunun bir arada olduğu bir görsel resmi olarak paylaşıldı. Görselde Michael C. Hall'un canlandırdığı Dexter Morgan'ın yanı sıra Jennifer Carpenter'ın canlandırdığı Debra Morgan, Jack Alcott'ın canlandırdığı Harrison Morgan, Johnny Sequoyah'nın hayat verdiği Audrey Bishop, Clancy Brown'ın hayat verdiği Kurt Caldwell ve Julia Jones'un karakteri Angela Bishop'ı görüyoruz.
Dexter dizisi sona ereli 8 yıl oluyor. Bu süre zarfında dizinin birçok kez devam edeceği üzerine konuşuldu. Ancak bu yıla kadar gerçekleştirilemedi. Dexter: New Blood'da Dexter'ın kasırgada kayıplara karışmasının ardından 10 yıl geçmiştir. Dexter, sahte bir isim alır ve Minnesota Iron Lake'teki bir kasabada yaşamaya başlar. Dexter yeni hayatına alışmaya çalışırken birden yeniden kan dökülmeye başlamasıyla eski hayatından izler ortaya çıkar.
DEXTER: NEW BLOOD HANGİ KANALDA?
Popüler dizinin yeni bölümleri Bein Connect platformundan yayınlanıyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Dexter: New Blood hangi kanalda? Dexter 9. yeni sezon nasıl izlenir?
- Milli maç ne zaman? Türkiye Cebelitarık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milli takım kadrosu...
- 10 Kasım şiirleri sözleri! 10 Kasım ile ilgili şiirler 2-4-8 kıtalık kısa uzun! En anlamlı 10 Kasım sözleri…
- Bitcoin hareketlendi, gözler orada! Shiba coin yakımı ne zaman? Shiba coin yükselecek mi, son durum nedir?
- Aklınızda bulunsun! Dünya çöktüğünde hayatta kalabileceğiniz 5 yer! Bu ülkelere gidenler…
- KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 KYK burs ve kredi sonuç tarihi belli oldu mu?
- Tek seferde veriliyor! 918 TL ödeme yapılıyor! Şart olmadan tüm ihtiyaç sahiplerine…
- Üniversitelere ara tatil var mı? 15-19 Kasım üniversitelerde tatil olacak mı? Üniversite tatili ne zaman?
- 5. yargı paketinde ceza indirimi var mı? Yargı paketinde neler var? 2021’de genel af çıkacak mı?
- Üniversite öğrencileri dikkat! KYK burs başvuru son gün! 2021 KYK burs ve kredi başvurusu nasıl yapılır?
- Son dakika açıkladı! Vitor Pereira istifa etti mi? Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira "ayrılık" açıklamaları!
- AUZEF sınav yerleri açıklandı mı? 2021 AUZEF sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak? Vize sınavı ne zaman?