Dexter: New Blood hangi kanalda? Dexter 9. yeni sezon nasıl izlenir?

DEXTER: NEW BLOOD KONUSU NEDİR?

2006 ile 2013 yılları arasında yayın hayatını sürdüren Dexter dizisine yeni sezon geliyor. Showtime, diziden yepyeni bir çekim karesi paylaştı. Dexter: New Blood'ın tüm oyuncu kadrosu, bu karede kendini gösteriyor. Hem tanıdık yüzler karşımıza çıkıyor, hem de yeni yüzlerle tanışma imkanı yakalıyoruz.

Michael C. Hall'un bir yıldıza dönüşmesini sağlayan ve performansıyla Six Feet Under'dan sonra izleyicilerin daha da hayran olmasını sağlayan Dexter dizisinin 9. sezonu Dexter: New Blood olacak.