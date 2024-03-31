Türkiye sandık başındaydı! Türkiye genelinde oy verme işlemi sona erdi
Türkiye bugün sandık başındaydı... 34 siyasi partinin katıldığı seçimde, 61 milyon 441 bin 882 seçmen oy kullandı. Doğudaki 32 ilde oy verme, saat 07.00'de başladı ve 16.00'da sona erdi. Bu illerin dışında kalan diğer yerlerde oy kullanma saat 17.00'ye kadar sürdü.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri bugün gerçekleştirildi. Seçmenler, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini seçmek için sandığa gitti. Bugün yerel seçimde, 34 siyasi partiden adayların yanı sıra bağımsız adaylar da yarıştı.
61 MİLYONDAN FAZLA SEÇMEN OY KULLANDI
Ülke genelinde 206 binden fazla sandık kuruldu. 61 milyon 441 bin 882 seçmen oy kullandı. Seçmenler tüm oy pusulalarını tek zarfa koydu.
Yerel seçimde; 30 büyükşehir, 51 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtar belirlenecek. İl genel meclisi ve belediye meclisi üyeliği seçimleri yapıldı.
BAKAN FİDAN OYUNU ANKARA'DA KULLANDI
HAZİNE VE MALİYE BAKANI ŞİMŞEK OYUNU KULLANDI
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde kullandı.
Şahin Sevin İlkokuluna gelerek 1202 numaralı sandıkta oy veren Bakan Şimşek, sandık görevlilerine başarılar diledi.
Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Milletimiz ve ülkemiz için hayırlı olur inşallah." diye konuştu.
SAĞLIK BAKANI KOCA OYUNU KULLANDI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Üsküdar'da kullandı.
Bakan Koca, eşi Hale ve oğlu Abdülaziz Emir ile oy kullanacağı Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'na geldi.
Burada bir süre sıra bekleyen ve vatandaşlarla sohbet eden Koca, ailesiyle 3305 numaralı sandıkta oyunu kullandı.
Bakan Koca, oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: "İstanbul'umuzun, tüm şehirlerimizin yerel yönetimler için yapacağı tercihin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Demokratik bir hak olarak oyunu kullanan herkese teşekkür ediyorum. Oy kullanmak şehirlerimiz için bir sorumluluğumuz. Yönetimde özellikle halkın iradesi esastır. Demokraside, seçen seçilenden üstündür. Seçim sonuçlarının şimdiden ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum, teşekkür ediyorum."
AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK OYUNU MEZUN OLDUĞU İLKOKULDA KULLANDI
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Adana'da mezun olduğu ilkokulda kullandı.
Türkiye'de demokrasinin gücüne dikkati çeken Çelik, huzur içinde oy kullanıldığını ifade etti.
Çelik, herhangi bir sıkıntı olmadan seçim sürecinin tamamlanmasını umduklarını vurgulayarak şunları kaydetti:
"Tabii sandıkların başında bekleyen bütün arkadaşlarımıza, görev yapanlara şükranlarımızı sunuyoruz. Bütün siyasi partilerden vatandaşlarımız milli iradeye sahip çıkıyorlar. Sokaklarda görüldüğü gibi büyük bir demokrasi şöleni var. Bu demokrasi şöleninin bu şekilde kutlanması siyasi geleneğimizin ve siyasi gücümüzün bir göstergesi. Bütün vatandaşlarımızın oy kullanarak demokrasimize güç vermesi ve dünyaya göstermesi son derece kıymetli. Tabii seçim bir rekabet dönemi ama hep şunu aklımızda tutalım; rakip olabiliriz ama hasım değiliz. O sebeple herkesin şiddet olaylarından, birbirini incitici davranışlardan uzak durması gerekir. Tabii ki herkes kendi adayının kazanmasını istiyor ama biz kazandıktan sonra her zaman şunu söyleriz; Türkiye'de kaybeden kimse yoktur. Biz yine aynı şuurla, aynı bilinçle şimdiye kadar olduğu gibi bu seçime de bu şekilde bakıyoruz. Bütün memleketimize, bütün milletimize hayırlı, uğurlu olsun."
BAŞKAN ERDOĞAN OY KULLANDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, her seçimde olduğu gibi bu seçimde de oyunu İstanbul Saffet Çebi Ortaokulu'nda kullandı.
Başkan Erdoğan oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, "Gerçekten arka arkaya bu kadar kısa bir süreyle bu iki seçim milletimizi yordu. Bizleri de yordu. Çünkü çok yoğun bir kampanya geçirdik. Bu kampanyadan sonra da bugün bu seçimleri icra etmek suretiyle yerel yönetimlerde inşallah ülkemiz, milletimiz için hayırlı bir netice çıkar diye düşünüyorum" dedi.
KURTULMUŞ: TÜRKİYE BU SEÇİMİ DE GERİDE BIRAKTIKTAN SONRA...
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Fatih'te kullandı.
Sandık kurulu başkanı ve müşahitlerle selamlaştıktan sonra oy pusulalarını alıp kabine geçen Kurtulmuş, "Hayırlı, uğurlu olsun." diyerek, zarfı sandığa attı.
Kurtulmuş, oyunu kullandıktan sonra vatandaşlarla da bir süre sohbet etti. Sonrasında basın mensuplarına açıklama yapan Kurtulmuş, Türkiye'nin sandık başına gittiğini, seçim kampanyalarının demokratik olgunluk içerisinde, şölen havasında geçtiğini söyledi.,
Seçimin sonuçlarının hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunan Kurtulmuş, "Seçilecek bütün yerel yöneticilere, belediye başkanlarına, belediye meclis üyelerine, il genel meclislerinin olduğu illerde il genel meclis üyelerine ve mahalle muhtarlarımıza başarılar diliyorum. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde hayırlı, milletin, vatanın evlatlarına en güzel şekilde hizmet edebilecek bir hizmet dönemi diliyorum. Seçimler hayırlı olsun. Seçimlerin sonucu demokrasi bakımından, Türkiye'nin geldiği demokratik olgunluğu göstermesi bakımından da inşallah hayırlı olacaktır. Türkiye bu seçimi de geride bıraktıktan sonra Türkiye Yüzyılı hedeflerine çok daha hızlı bir şekilde, çok daha güçlü bir şekilde yürüyecektir, devam edecektir. Çünkü özellikle dünyadaki gelişmeler ve bölgemizdeki gelişmeler bu coğrafyada Türkiye'nin çok güçlü bir şekilde ayaklarını yere sağlam basması gerektiğini gösteriyor. Aslında bu seçimler bizim için bu anlamda da bir göstergedir. İçeride birliği, dirliği sağlayacak, beraberlik içerisinde, bütünlük içerisinde milli hedeflerimize odaklanarak yolumuza devam edeceğiz." dedi.
BAHÇELİ OYUNU KULLANDI
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Anıttepe Ortaokulu'nda oy kullandı.
Devlet Bahçeli, oy kullanmasının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yeni yüzyılın mahalli idareler seçimlerinin ilkinin gerçekleştirildiğini belirterek, şunları söyledi:
"Bütün siyasi partilerimize, onların değerli adaylarına başarılar diliyorum. Milletimiz için, devletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnşallah çok daha güzel günler, çok daha güzel seçimler gerçekleştirilecektir. Şimdiden bütün milletimize teşekkür ediyor, sağlıklar diliyorum."
DAĞ: İNŞALLAH İLK OYUNU BANA VERİR
ALTINOK OYUNU KULLANDI
KURUM'A YOĞUN İLGİ
KABAKTEPE: İNSANLARI SANDIĞA DAVET EDİYORUZ
Başakşehir'de oyunu kullanan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbulluları sandığa davet etti.
Kabaktepe, eşi Amine Ateş Kabaktepe ve 2 çocuğuyla birlikte 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullanacağı Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesine geldi. 1144 numaralı sandığın bulunduğu sınıfa ailesiyle giren Kabaktepe, oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklama yaptı.
Demokrasinin en güzel günlerinden birinin yaşandığını belirten Kabaktepe, şöyle devam etti:
"İstanbul'da, tüm Türkiye'de ilçelerimizin, büyükşehirlerimizin belediye başkanlarını seçeceğiz. Milletimizin sandıklara gelişi başladı. Daha da yoğunlaşacağına inanıyoruz. İnsanları sandığa davet ediyoruz. Kentlerimizi en iyi şekilde yönetecek adayların belirlenmesi noktasında, milletimizin bu yetkiyi en iyi şekilde kullanacağına inanıyoruz. İstanbul'da sabah 04.30'dan itibaren başlayan mesaimiz var."
Kabaktepe, İstanbul'da sakin bir ortamda oy kullanma işlemlerinin sürdüğünü söyleyerek, "Bu sakinliği, olgunluğu herkesten bekliyoruz. İstanbul için hayırlı olsun diyorum. Türkiye için hayırlı olsun diyorum. İnşallah bu seçimin sonucunda, Türkiye Yüzyılı'na yakışır şehirleri İstanbul'umuzda ve tüm Türkiye'de görmeyi milletimizin oyları bize nasip edecek." dedi.
AKSAKAL OYUNU KULLANDI
Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Üsküdar'da kullandı.
Aksakal, yaptığı açıklamada, "Oyumuzu kullandık, ülkemize, İstanbul'umuza hayırlı uğurlu olsun diyorum. Tabii bu seçimler önemli seçimler, geçmiş dönemlerde yaşadığımız seçimlerden biraz daha farklı özellikler arz ediyor." dedi.
Bu seçimlerin 2023 seçimlerinin devamı olduğunu belirten Aksakal, "Özellikle küresel güçlerin ülkemiz üzerindeki hesaplarının mutlak surette bozulması adına bu seçimlerden Cumhur İttifakı partilerinin başarılı çıkması gerektiğini düşünüyorum. Onun için DSP olarak da biz üzerimize düşen görevimizi yerine getirdik." ifadelerini kullandı.
YAYIN YASAKLARI NE ZAMAN SONA ERECEK?
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Türkiye genelinde oy verme işlemlerinin başladığını belirterek, "Tüm il, ilçe seçim kurullarından son durumlarına ilişkin bilgileri aldık. Şu anda sorunsuz olarak oy verme işlemleri devam ediyor." dedi.
Yener, oyunu kullanmak için YSK binasından çıkışında, basın mensuplarına açıklamada bulundu.
Türkiye genelinde oy verme işlemlerinin başladığını anımsatan Yener, "Tüm il, ilçe seçim kurullarından son durumlarına ilişkin bilgileri aldık. Şu anda sorunsuz olarak oy verme işlemleri devam ediyor. İnşallah gün sonunda da sorunsuz bir şekilde oy verme işlemleri tamamlanıp sayım işlemlerine geçeriz. Şu anda ben de oy kullanmaya gidiyorum." ifadelerini kullandı.
"SAAT 21'DE YAYIN YASAKLARI KALKACAK"
Yener, Ankara'da oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklama yaptı.
Yener, "Oyumuzu kullandık. Tüm seçmenlerimizin oylarını kullanmalarını ve demokratik görevlerini yerine getirmelerini bekliyoruz. Herhangi bir yerden olumsuz bir durum almadık. Tüm yurtta seçimler sorunsuz şekilde devam ediyor. Saat 21'de yayın yasakları kalkacak. Saat 17'de kurulumuz toplanacak ve bu saatin öne çekilip çekilmeyeceğine bakılacak. Tüm siyasi partilerimiz seçimle ilgili kurallara uydular. Bu demokrasi şenliğinin halkımıza hayırlı olmasını dileriz" şeklinde konuştu.
TÜRKİYE SEÇİMİNİ YAPIYOR
Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 49 ilde oy verme işlemi, saat 08.00 itibarıyla başladı.
32 İLDE OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI
Yüksek Seçim Kurulu, mevsim şartları ve güneşin batış saatini dikkate alarak, doğudaki 32 ilde oy verme işlemini bir saat öne çekmişti.
YSK'nın kararına göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis'te ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy verme işlemi başladı.
Bu illerde oy verme işlemleri saat 16.00'da tamamlanacak. Diğer illerde oy verme saatleri 08.00-17.00 olacak.
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