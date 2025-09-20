Meteoroloji'den Doğu Karadeniz'e uyarı! Rize'de sağanak alarmı! Köprü çöktü, vatandaşlar mahsur kaldı | A Haber bölgede
Karadeniz Bölgesi’nde etkili olan şiddetli sağanak yağış Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun’da sele yol açtı. Taşan dereler nedeniyle yollar kapanırken, mahsur kalan vatandaşlar ekipler tarafından kurtarıldı. Meteoroloji, bölge için yeni uyarılar yayımladı. Bölgede çalışmalar devam ederken AFAD, Rize, Giresun, Trabzon ve Artvin illerine turuncu kodlu uyarı verildiğini bildirdi. Öte yandan A Haber ekipleri, sel bölgesinden son durumu aktarmaya devam ediyor.
Doğu Karadeniz bölgesini 2 gündür etkisini altına alan yağışlar Rize'de hayatı olumsuz etkiliyor. Rize'de sağanak nedeniyle derelerin su seviyeleri yükseldi, heyelanlar meydana geldi. Öte yandan Ardeşen ilçesinin Şenyamaç köyünde de bir köprü dere sularına dayanamayarak yıkılarak ulaşıma kapandı.
İŞTE BÖLGEDE 2 GÜNDE YAŞANANLAR
URALOĞLU: 31 KÖY YOLU ULAŞIMA AÇILDI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rize'de meydana gelen selin ardından son durumu aktardı. Bakan Uraloğlu, “Bin 428 personelle beraber sahadayız. Dönüşümlü olarak 7/24 çalışmaya devam ediyorlar. 31 tane kapanan köy yolunu açtık, halihazırda 2 tane köy yolumuz ve mahalle yolumuz kapalı durumda” dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rize'de meydana gelen selin ardından son durumu aktardı. Gün boyu Rize’de Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve beraberlerindeki heyet ile incelemelerde bulunan Bakan Uraloğlu, AFAD koordinasyon toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.
48 SAATE VARAN YAĞMUR SÜRECİ
Bakan Uraloğlu, konuşmasına tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini sunarak başladı. Bakan Uraloğlu, başta Rize olmak üzere Giresun, Trabzon ve Artvin illerinde yaklaşık 48 saate varan bir yağmur süreci yaşandığına dikkati çekerek “Özellikle Çanakçı ilçesinde 450 kilograma varan bir yağmurun oluştuğunu belirtmek isterim. Taşköprü’de 356 kilogram, İkizdere Çağrankaya’da 338 kilogram ve Güneysu Handüzü’nde ise 307 kilogram yağış gerçekleşti. Rize'ye yıllık ortalama 2 bin 500 kilogram bir yağmur düştüğünü hesap edersek yaklaşık yüzde 15 civarında. Ama Çanakçı’daki rakam herhalde yüzde 20’leri de geçen bir rakamdan bahsediyoruz. Yoğun bir yağış oldu” şeklinde konuştu.
Uraloğlu, 19 Eylül Cuma akşamı 19.50 de başlayan yağmurun ardından meteorolojinin uyarıları ile DSİ tarafından Valiliğe yapılan ihbar ile çok ciddi önlemler alındığını ve böylece can kayıplarının önüne geçildiğini dile getirdi. Bakan Uraloğlu, “Ülkemizin diğer taraflarında yaşamış olduğumuz sel ve heyelana dayalı oluşan hasarların giderilmesi ve önlem alınması noktasında aldığımız önlemlerin burada ne kadar işe yaradığını hep beraber gördük. Çamlıhemşin yolundaki yaptığımız yapıların hasar oluşmaması noktasında ne kadar kıymetli olduğunu hep beraber arkadaşlarımızla sahada görmüş olduk.” dedi.
Uraloğlu, afetin ilk anından itibaren Gençlik ve Spor Bakanı, AFAD Başkanı, Vali, Milletvekilleri, İl başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı ile tüm ekiplerle birlikte sahada olduklarını belirterek sözlerine şu şekilde devam etti:
“Özel İdaremiz, Karayollarımız, DSİ, güvenlik güçlerimiz, Jandarmamız, Sahil Güvenlik, Orman İdaremiz, bütün belediyelerimizle beraber sahada olduk. Yine Telekom'la beraber AFAD ile beraber sahada olduk. Ben özellikle şu noktanın altını çizmek istiyorum. Bakın, bu büyüklükten daha az bir büyüklükte 2021 yılında Batı Karadeniz'de olan sel taşkınında biz birçok canımızı kaybetmiştik maalesef. Çok şükür bakın bugün sadece hasarlardan bahsediyoruz. Her kimin emeği geçmişse ben hepsine teşekkür ediyorum. Elbette başta Sayın Cumhurbaşkanımıza bütün bu imkanları bize sağladığı için gerçekten bütün vatandaşlarımızın huzurunda teşekkür ediyorum.”
5 YARALININ HAYATİ TEHLİKESİ YOK
5 yaralının olduğunu dile getiren Bakan Uraloğlu, “İyidere-İkizdere Yolu’nda tam geçişleri sırasında yolda oluşan bir göçme sonucu 5 vatandaşımız trafik kazasına tek taraflı maruz kaldılar. Bir tanesi taburcu oldu. Diğer 4’ünün tedavileri devam ediyor. Onları da ziyaret ettik. Geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Çok şükür onların da bir hayati tehlikesi yok” diye konuştu.
“31 TANE KAPANAN KÖY YOLUNU AÇTIK”
Vatandaşlardan gelen çağrıları anında karşıladıklarını da dile getiren Bakan Uraloğlu, “Toplamda 70 vatandaşımızı kendi çağrıları üzerine güvenli bölgeye ulaştırdık. Herhangi bir sıkıntıları yok. 31 tane kapanan köy yolunu açtık. Halihazırda 2 tane köy yolumuz ve mahalle yolumuz kapalı durumda.” dedi.
Sağlık birimlerine de ayrıca teşekkür eden Bakan Uraloğlu, tüm ekiplerin 7/24 esasına göre çalıştığını dile getirdi. Uraloğlu, “Bin 428 personelle beraber sahadayız. Arkadaşlarımız şu anda sahada devam ediyorlar. Dönüşümlü olarak 7/24 çalışmaya devam ediyorlar. 3 tane helikopter bölgeye intikal etti Sahil Güvenlik, Jandarma ve Genelkurmay Başkanlığımızdan. Herhangi bir ihtiyaç olması durumunda 2 tane daha yarın intikal edecek. Onlar da Ayder’den aciliyet beyanında bulunan 18 vatandaşımızı tahliye ettiler. İhtiyaç olması durumunda biz buna devam edeceğiz.” diye konuştu.
Telekom’un teknik ekiplerinin Ayder’e ilk giden helikopterle beraber ulaştığını söyleyen Bakan Uraloğlu, “Onlar oradaki GSM haberleşmesini sağlama noktasında gayret ediyorlar. Çok dar bir lokasyonda iletişim sağlıyorduk acil durumlar için. Onu genel için inşallah yarın sağlamış olacağız.” açıklamasında bulundu.
Özel İdare ekiplerini her ihtimale karşın yayla yollarından yola çıkardıklarını da söyleyen Bakan Uraloğlu, “Bakın yaklaşık bir metreye varan kar mücadelesi yaparak ekiplerimiz ilerledi. Belki bir saat içerisinde Ayder’e de varmış olacaklar. Yani ihtiyaten onları da çıkarmış olduk.” dedi.
Bazı köylerde enerji sağlanamayan noktalar olduğunu ifade eden Uraloğlu, “Onları da enerji dağıtım şirketimiz ilgili birimlerimizle beraber yakın takip ediyorlar. İnşallah onları da yarın sağlama gayreti içerisinde olacağız. Elbette burada Kızılay, Müftülük ve AFAD’daki bizim destek ekiplerimiz vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderme noktasında ciddi gayret sarf ettiler. Onlara da huzurlarınızda teşekkür ediyorum.” diye konuştu.
14 MİLYON LİRALIK ÖDENEK
Özel İdare, Tarım, Defterdarlık, Çevre Şehircilik ve AFAD'ın hasar ve zarar tespitleri noktasında oluşturduğu ekiplerin de yarın sabah itibarıyla sahaya çıkarak bütün vatandaşların oluşan zararlarını veya kamunun oluşan zararlarını tespit edeceklerini dile getiren Bakan Uraloğlu, “Acil durum için AFAD’dan 10 milyon lira ve 4 milyon lira da sosyal yardım ödeneği olarak şehrimize yaklaşık 14 milyon liralık bir nakit de sağlanmış oldu.” açıklamasında bulundu.
TAHLİYELER TÜNELDEN SAĞLANDI
3 anayolda sıkıntı yaşandığını hatırlatan Bakan Uraloğlu, “Bir tanesi kazanın olduğu, beş vatandaşımızın da yaralandığı İyidere-İkizdere-Ovit yolu. Orada aksama olmuştu. Özellikle gece inşaatı devam eden tünelden tahliyeleri sağlamış olduk. Bugün itibariyle 2 önemli hasar noktasını tamamen giderdik ve daha doğrusu trafiği akabilecek seviyeye getirdik ve akışı sağlamış olduk. Elbette ileriye yönelik çalışmalarımız devam edecek.” dedi.
ÇAYELİ KAPTANPAŞA YOLU’NDA AKIŞ RUTİNE DÖNDÜ
Uraloğlu, Çayeli Kaptanpaşa yolunda bir tane önemli hasar olduğunu anımsatarak “Onu da yine bugün akşamüzeri bitirerek oradaki akışı da rutine döndürmüş olduk. En fazla hasar alan Ardeşen-Çayeli-Ayder güzergahıydı. Burada iki bölüme ayırabiliriz. Öncelikle Çamlıhemşin’e kadar belli bölümlerde hasar olmakla beraber ulaşabiliyor olduk ve çalışmalarımız devam etti. Ama esas Çamlıhemşin’den yukarıya doğru bugün helikopterle de görme imkanımız oldu. Öncesinde dronelarla ulaşmıştık. Toplam 8 noktada ciddi hasarlar oluştu. Derenin debisinin çok ciddi şekilde yükselmesi sonucu. Özellikle Şehir Hastanemizdeki antifer beton blokları bu noktada kullandığımızı, yine önemli bir tahkimatı; oradan ve farklı olacaklardan naklederek kullandığımızı söylemek isterim. Hemen Çamlıhemşin’in çıkışındaki Hala Tüneli’nin inşaatının olduğu bölgede çok yoğun bir çalışmamız var. İnşallah bu sabaha kadar orada bir geçiş sağlamayı umuyoruz. Hemen devamında da yaklaşık 500 metrelik bir bölümde yolu tamamen dere götürmüş durumda. Oraya da 4 tane makine devam ediyor. Dolayısıyla orada da inşallah yarın gün içerisinde Ayder’e kadar bir geçiş sağlamayı planladık. Özellikle oradaki yol inşaatının imalatları tamamlamam bölümlerinde bir aksaklık olmadığını belirtmek isterim. Başta Rize olmak üzere bütün bölgemize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bütün oluşan hasarların sonuçlarını ortadan kaldırılıncaya kadar bütün ekiplerimizle sahada olacağımızı da özellikle belirtmek isterim” ifadelerini kullandı.
ARDEŞEN-ÇAMLIHEMŞİN KARAYOLUNDA GÖÇÜK
Rize'nin özellikle doğu ilçeleri Ardeşen ve Çamlıhemşin'de iki gündür etkili olan yağmur ile birlikte meydana gelen sel ve heyelanlar hayatı olumsuz etkiledi. Çamlıhemşin-Ardeşen karayolu Konaklar Mahallesi mevkiinde yağmurun altını boşalttığı yol çöktü. Geniş güvenlik önlemleri alınan yolda çalışma başlatıldı.
Rize merkezde yapımı devam eden Şehir Hastanesi'nin dolgusunda kullanılan beton bloklardan bölgeye getirilerek dere doldurulmaya başlandı. Çöken yol, yapılan çalışmanın ardından tek taraflı ve kontrollü olarak trafiğe açıldı. Yolun tamamen trafiğe açılması için bölgede çalışmalar devam ediyor.
BAKAN URALOĞLU VE BAKAN BAK BÖLGEDE: YOL ÇALIŞMALARINI İNCELEDİLER
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sağanaktan etkilenen Çamlıhemşin-Ayder Yaylası yolundaki çalışmaları inceledi.
Kentte etkili olan sağanağın ardından bölgeye gelen Bakanlar Uraloğlu ile Bak, dün ulaşıma kapanan Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası yolunu ziyaret etti.
Bölgede başlatılan çalışmaları yerinde inceleyen Bakanlar, devam eden çalışmalara yönelik ilgililerden bilgi aldı.
Ekiplere çalışmalarında kolaylıklar dileyen Bakanlar Uraloğlu ile Bak, Fırtına Deresi, Durak Deresi ve Hala Tüneli güzergahındaki çalışmaları da inceledi.
Bakanlara incelemelerde, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Belediye Başkanı Rahmi Metin, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen, DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan ve diğer ilgililer de eşlik etti.
AFAD'DAN O İLLERE "TURUNCU KODLU" UYARI
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından, yarın öğle saatlerine kadar 4 il için turuncu kodlu gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.
AFAD'ın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgiler ve yapılan değerlendirmelere göre, gök gürültülü sağanak nedeniyle yarın öğle saatlerine kadar Rize, Giresun, Trabzon ve Artvin illerine turuncu kodlu uyarı verildiği bildirildi.
Bölgede iki gündür devam eden aşırı yağışlar sonucu sel ve taşkınların meydana geldiği belirtilen açıklamada, gelen ihbarlara Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında müdahale çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.
Bölgede devam eden müdahale çalışmalarını yerinde koordine etmek amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan ve AFAD Daire Başkanlarının Rize'ye gittiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Sayın Bakanlarımız ve AFAD Başkanımız, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Milletvekili Harun Mertoğlu, Belediye Başkanı, Rahmi Metin ve ilgili kurum temsilcileri ile birlikte selden etkilenen alanlarda incelemelerde bulundu, çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Turuncu uyarı verilen illerimizde meydana gelen yağışlara AFAD, 112 Acil Sağlık, Karayolları, DSİ, İtfaiye, Jandarma, Emniyet, Özel İdare, Belediye ve STK ekipleri toplamda 2 bin 614 personel 984 araçla müdahale etmektedir. Aşırı yağışlar nedeniyle kapanan yolların açılması ve enerji kesintilerinin giderilmesi için ilgili ekiplerin çalışmaları devam etmektedir.
Turuncu yağış uyarısı verilen Rize, Giresun, Trabzon ve Artvin illerimizden sel, su baskını, toprak kayması ve mahsur kalma kapsamında gelen ihbarlarla ilgili olarak gerekli çalışmalar yapılmıştır, yol açma çalışmaları devam etmektedir. Olumsuz hava olaylarından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz."
SELİN VURDUĞU RİZE'YE 4 MİLYON LİRALIK KAYNAK
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Rize'de meydana gelen selin ardından, bölgeye ilk etapta 4 milyon TL kaynak aktarıldığını açıkladı.
Bakan Göktaş, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Rize'de yoğun yağışın sebep olduğu sel ve heyelandan etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. Bölgeye, acil ve temel ihtiyaçların giderilmesi için ilk etapta 4 milyon lira kaynak aktarıyoruz. Psikososyal Destek Ekiplerimizle sahadayız. Geçmiş olsun Rize" ifadelerini kullandı.
"CUMHURBAŞKANIMIZIN TALİMATI İLE GELDİK"
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Rize’de sel bölgesinde son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.. Bak, "Cumhurbaşkanımızın talimatı ile geldik, incelemelerde bulunduk. Çalışmalar devam ediyor. Vatandaşlarımızdan ricamız dere kenarlarına yaklaşmasınlar" dedi.
BAKAN URALOĞLU: ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ SÜRÜYOR
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rize'de meydana gelen selin ardından İkizdere’de açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, Ardeşen-Çamlıhemşin Yolu, Ayder ile Çamlıhemşin arasındaki yol, Kaptanpaşa Yolu ile İyidere-İkizdere Yolu hakkında bilgi verdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rize'de meydana gelen selin ardından bölgede incelemelerde bulundu. Bakan Uraloğlu ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Ardeşen–Çamlıhemşin Yolu ve Çamlıhemşin Hala Tüneli’nde incelemelerin ardından Çayeli Kaptanpaşa ile Çayeli Buzlupınar köyünü de ziyaret ederek vatandaşlar ile bir araya geldi. Bakan Uraloğlu, gerçekleştirdiği incelemelerin ardından İkizdere Yolu’nda basın mensuplarına açıklamada bulundu.
“YAĞMURUN BAŞLADIĞI ANDAN İTİBAREN 272 KİLOGRAMA KADAR YAĞIŞ ALAN BÖLGELER OLDU”
Dün sabah başlayan yağışın başta Rize olmak üzere Giresun'un doğusu ile Trabzon'un bir kısmında etkili olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Yağmurun başladığı andan itibaren 272 kilograma kadar yağış alan bölgeler oldu. Bu da bir yılda yağan yağmurun yaklaşık yüzde 10’u kadar bir miktar. Ancak meteorolojinin uyarıları üzerine Valiliğimizin, Belediye Başkanlarımızın koordinasyonunda dün akşam saatlerinden itibaren özellikle dere kenarında olan yerleşimler boşaltılmıştı. Dolayısıyla çok şükür burada herhangi bir can kaybımız olmadı.”
“ARDEŞEN İLE ÇAMLIŞHEMŞİN ARASINDAKİ YOLDA YER YER HASARLAR VAR VE TEK ŞERİTTEN ULAŞIM SAĞLANIYOR”
Yağışın devam ettiğini dile getiren Bakan Uraloğlu, Valilik, AFAD, Karayolları ve DSİ ekiplerinden gerekli bilgileri aldıklarını ifade etti. Uraloğlu, “Ardeşen ile Çamlışhemşin arasındaki yolda yer yer hasarlar var ve tek şeritten ulaşım sağlanıyor. Ancak Ayder ile Çamlıhemşin arasında, özellikle tünel inşaatlarının olduğu bölgelere yakın bölgede, yol birkaç noktadan kesilmiş durumda. Orada şu an için alternatif sadece çok uzak olan yayla yollarından sağlanıyor. Bu da acil durum yardımları için kullanılıyor. Ekiplerimiz şu anda iş başında ve müdahale etmeye devam ediyorlar.” dedi.
Devam eden yağmur sebebiyle su seviyesinin yükseldiğine de dikkati çeken Bakan Uraloğlu, Çayeli Kaptanpaşa Yolu’ndaki duruma ilişkin de bilgi verdi. Bakan Uraloğlu, “Alternatif köy yollarından ulaşım sağlanıyor. Çok önemli bir problem yok. Muhtemelen sabah saatlerinde ekiplerimiz müdahale ederek oradaki geçişi sağlamış olacaklar.” şeklinde konuştu.
Bakan Uraloğlu, “Rize ve Erzurum arasındaki en önemli yolumuz olan İyidere-İkizdere Yolu’ndayız. İkizdere’ye yaklaşık 2 kilometre mesafede yan dereden gelen suyun çok yoğun bir şekilde gelmesi ve ana derenin de kabarması sonucunda köprü bu kesiti taşıyamadı ve köprünün üzerinden aktığı için şu anda hemen arkamızdan bir geçiş veremiyoruz. Ekiplerin de çalışabilme imkanı debiden dolayı henüz yok. Takip ediyoruz. İkizdere’de bekleyen ekipleri orada misafir ediyoruz. Burayı açar açmaz anayolu trafiğe açmış olacağız.” diye konuştu.
Alınması gereken önlemleri aldıklarını belirten Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:
“Şu anda ekip-ekipman anlamında herhangi bir problem yok. Bugün İkizdere Yolu’nda 5 vatandaşımız, bir aracın yoldaki oluşan bir çukura düşmesi sonucunda yaralanmıştı. Onların da sağlık durumları iyi. Herhangi bir hayati tehlikeleri yok. Bütün ekibimizle beraber biz geceyi ve devamında da sabahı takip edeceğiz. Bir kaybımızın olmaması bizim için teselli. Olayın vahameti, büyüklüğü gerçekten yaygın bir coğrafyaya yayılmış durumda. Biz de heyetimizle birlikte yakından takip ediyoruz. Tekrar geçmiş olsun.” dedi.
A HABER SEL BÖLGESİNDE! "TESİS TAMAMEN BALÇIK VE TOPRAK ALTINDA"
Karadeniz Bölgesi’nde etkili olan şiddetli sağanak yağış Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun’da sele yol açtı.
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde de etkili olan şiddetli yağışlar Fırtına Vadisi'nde sele neden oldu. Fırtına Deresi'nin taşmasıyla Ayder yolu ulaşıma kapanırken, köprüler yıkıldı ve çok sayıda iş yeri sular altında kalarak büyük maddi hasar gördü. Yaşanan felakette can kaybı yaşanmaması teselli oldu. Sel bölgesinde bulunan A Haber muhabiri Selman Kutlu son durumu anlattı.
Kutlu’nun açıklamaları şöyle: "Bir önceki yayında yağışın durduğunu söylemiştik ama şu anda sizin de gördüğünüz gibi yağış yeniden başladı. Biz Çamlıhemşin ilçesi Dikkaya köyündeyiz. Fırtına Vadisi tam 68 kilometrelik bir vadi. Kameraman arkadaşım Özgür Özdemir ile birlikte Dikkaya köyündeki şu anda o inanılmaz boyuta ulaşan o Fırtına Vadisi, Fırtına Deresi'ni görüyorsunuz ve bu dere birçok hasara yol açmış durumda. Şöyle sola doğru da gösterirsiniz size, ne kadar şiddetli olduğunu görebilirsiniz. Tabii bu köprü ayakta kalmış ama bu yolda birçok köprü de yıkılmış durumda. Şöyle Dikkaya Köyü'nün içine doğru devam edelim. Aslında gece geç saatlerde yaşanan o yağmurun sonrası yükselen derenin ne kadar büyük bir boyuta ulaştığını, içeride, yani o köyün içerisinde daha da net göreceğiz. Genel olarak baktığımızda yukarıda Ayder'in yolu tamamen kapanmış durumda, yol çökmesinden dolayı. Tabii ki sadece ağaçları getirmemiş o dere. Gördüğünüz gibi toprak ve kumla karışık birçok o ağaçları kökünden alıp bu noktalara kadar taşımış. Bakın o köprüden biz bayağı bir içeri girdik.
"SEL BU AĞAÇ PARÇALARINI, KÜTÜKLERİ BURAYA KADAR ALIP TAŞIMIŞ DURUMDA"
Şöyle yürüdüğümüzde, tabii burası köyün girişi ve burada birçok iş yeri sular altında kaldı ve hasar gördü. Bu kütükleri görebiliyorsunuz. O derenin şiddeti o kadar büyük ki, köklerinden söküp buralara kadar, yani buralar tamamen su altındaydı, bu ağaçları da buralara kadar taşımış durumda. Biz şöyle köyün içine doğru devam edelim.Yani bölgede şu anda mahsur kalıp, sıkıntı yaşayan bir vatandaşımız yok. Ama derelerin debisinin yüksek olması, gerçekten tehlikeyi her geçen dakika daha da arttırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada yağışın akşam saatlerine kadar devam edeceğini belirtmişti. Şimdi bakın şurada görebiliyorsunuz, derenin hemen yanı. Bu ağaç parçalarını, kütükleri buraya kadar alıp taşımış durumda. Tabii ki balçık olduğu için yürümekte de zorlanıyoruz. 68 kilometrelik vadinin birçok bölümü bu şekilde toprağa ve balçığa gömülmüş durumda. Şöyle tesisin içine doğru girersek tabii biraz çalışma yapılmış ama tamamen kullanılmaz halde diyebiliriz. Şu bölgeyi görebiliyorsunuz. Burası da tesisin içi. Gördüğünüz gibi tamamen balçık ve toprak altında ama biraz tabii iş yeri sahipleri temizlemiş durumda. Şöyle dışarıya doğru devam edelim. Burası Çamlıhemşin, Dikkaya Köyü. Yani yağmur gece geç saatlerde başladı. İki gündür yağıyordu ama şiddetini geç saatlerde arttırdı, özellikle Rize'de çok etkili oldu."
RİZE-ERZURUM KARAYOLU İKİZDERE SANTRAL MEVKİİNDE DERE TAŞKINI NEDENİYLE ULAŞIMA KAPANDI
Doğu Karadeniz Bölgesi'nde iki gündür etkili olan şiddetli yağışlar Rize'nin İkizdere ilçesinde etkili olmayı sürdürüyor.
İlçe merkezinden geçen İkizdere Deresi'nin taşması sonucu Rize-İkizdere-Erzurum karayolu santral mevkiinde dere taşkını dolayısıyla valilik tarafından ulaşıma kapatıldı, ilçede şiddetli yağış etkisini sürdürüyor.
Bölgede son bir günde en fazla yağış alan yerler arasında 172 kg ile İkizdere ilçesi de yer alıyor. Son iki günde ise ilçede metrekareye toplam 200 kg üzerinde yağış düştü.
GİRESUN'DA ETKİLİ OLAN SAĞANAK HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ
Giresun'un Görele, Çanakçı ve Doğankent ilçelerinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artıran sağanak nedeniyle Doğankent ilçesine bağlı Çatak köyünde heyelan meydana geldi.
Heyelanın ardından bulundukları evden çıkamayan 8 kişi, İl Özel İdaresi ve AFAD Giresun İl Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Görele, Çanakçı ve Doğankent ilçelerindeki derelerde ise su seviyeleri yükseldi. İlçelerde yaşanan heyelanlar sonucu bazı köy yollarının ulaşıma kapandığı öğrenildi.
"DERE YATAKLARINDAN UZAK DURUN"
Giresun Valiliği, sosyal medya hesaplarından kentte meteorolojik sarı uyarının devam ettiğine ilişkin paylaşımda bulundu.
Ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamaların beklendiği bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Şu ana kadar en yoğun yağış Çanakçı'da 109,6 milimetre olarak görüldü. AFAD ve ilgili kurumlar 908 personel, 225 araç, 110 iş makinesi, 3 bot ve 30 motopomp ile teyakkuzda. Sosyal medya hesapları üzerinden ve belediyelerden anonslarla bilgilendirme yapılıyor. Dere yataklarından uzak durun, trafikte dikkatli olun, elektrik tesisatı işlerinizi erteleyin."
HEYELANLARDA MAHSUR KALAN 10 KİŞİ KURTARILDI
Giresun Valiliği'nden alınan bilgiye göre, yağışların ardından Doğankent, Görele ve Güce ilçelerinde heyelanlar meydana geldi.
Doğankent ilçesine bağlı Çatak köyündeki 7 kişilik aile, toprak kaymasının evlerinin önüne kadar ulaşması nedeniyle mahsur kaldı.
AFAD ve ilçe Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla aile tahliye edildi.
Görele ilçesinde ise derelerin su seviyesinin yükselmesi nedeniyle bazı köy yollarına ulaşım sağlanamıyor.
İlçeye bağlı Haydarlı köyünde büyükbaş hayvanı ile mahsur kalan 1 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Güce ilçesine bağlı Tekkeköy köyü Ağaçbaşı Yaylası'nda da heyelan meydana geldi. Yaylada mahsur kalan 2 kişi İlçe Özel İdare ekiplerince yolun temizlenmesinin ardından tahliye edildi.
ÇANAKÇI'DA METREKAREYE 306 KİLOGRAM YAĞIŞ
Çanakçı Belediye Başkanı Tuncay Kasım, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte yaklaşık 14 saati aşkın süredir yağışın etkili olduğunu söyledi.
Meteorolojik verilere göre, ilçede metrekareye 306 kilogram yağış düştüğünü bildiren Kasım, "Çanakçı deresinde su debisi ciddi şekilde yükselmiş durumda. Şu anda can ve mal kaybı olabilecek bir durum yok. Alt yapımızda hasarlar söz konusu. Heyelanlarımız var, ekiplerimiz çalışıyor." dedi.
ARTVİN'DE DERE TAŞTI, KÖPRÜ YIKILDI
Artvin'de dün akşam saatlerinde başlayan ve giderek şiddetini artıran yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Kuvvetli sağanak nedeniyle Borçka’da dereler taşınca, bazı yol ve tarım arazilerini su bastı. Sel ve taşkınların yanı sıra irili ufaklı heyelanların meydana geldiği ilçede 6 köy yolu ulaşıma kapandı. Doğal güzelliğiyle ünlü Karagöl’ün çevresindeki yürüyüş yolları ve piknik alanlarının büyük bölümü de göl seviyesinin aniden yükselmesi nedeniyle sular altında kaldı.
İlçenin Macahel Camili köyünde derenin debisinin artması sonucu köprü yıkılırken, köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler köprü çevresinde güvenlik önlemi alırken, belediye ve il özel idare ekipleri de iş makineleriyle sel temizleme ve yol açma çalışmalarını sürdürüyor.
CAN KAYBI VAR MI?
Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, sel ve taşkınların yaşandığı bölgelerde incelemelerde bulundu, çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı, yağışların yarına kadar süreceğine dikkati çekerek, vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Can kaybının olmadığını, ekiplerin bölgede çalışmalarına devam ettiğini ve vatandaşların tahliye işlemlerinin sürdüğünü açıklayan Baydaş, "Burada bir koordinasyon toplantısı yapacağız. Buradan ayrıldıktan sonra da il geneli ile bir toplantı yapacağız. Allah afetten memleketimizi, milletimizi muhafaza etsin.Can kaybının yaşanmaması en büyük tesellimizdir. Bu manada tedbir alan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.
'2 KÖPRÜMÜZDE SIKINTI VAR'
Baydaş Bağdai, "Dere kenarında olan yapılar var. Özellikle Fırtına Deresi içerisinde sürüklenen ve tahrip olan yerler var. Yolunda tahrip olduğunu gördük. 2 köprümüzde sıkıntı var. Bunlar köylerin bağlantı yollarını sağlayan köprüler. Bunların alternatiflerini işletiyoruz. Can kaybı yok ise devletimiz büyüktür. Fiziki tahribatları el birliği ile gidereceğiz.Şu an acil olan işlerimizden biri; Ayder Yaylası'na konaklayan vatandaşlarımız. Herhangi bir hayati problem yok. Orada gerekli tedbirleri alıyoruz. Karayolları Bölge Müdürlüğümüz gerekli incelemeleri yapıyor. Onlarla toplantı yapacağız. İkizdere’de yolla ilgili problemimiz var. Mümkün olan en kısa sürede yolu açmamız lazım. Yağış devam ederken, dere rejimini korurken oradaki müdahalede zorlanıyoruz. İnşallah hızlı bir sürede ulaşmamız gereken yerlere ulaşacağız" dedi.
'YER YER 150-175 KİLOGRAM YAĞIŞ ALDIK'
Geceden beri çokça tahliyeler yapıldığını kaydeden Vali Baydaş, "Yer yer 150-175 kilogram yağış aldık. Bazı yerlerde 200 kilogram yağış oldu. Yarın öğlene kadar da Meteorolojinin belirlediği veri, 100 kilogram civarında bir yağış. Şehrimiz ülkenin en fazla yağış alan ili. 2 bin 500 kilogram metrekareye yıllık yağış ortalaması var. Altyapımız yağışı belli oranda absorbe etmeye müsait ama bir anda çok kısa bir süre içerisinde çok yoğun yağış aldığımız zaman birtakım tahribatlar meydana gelebiliyor. Birbirini zincirleme olarak etkileyebiliyor. En büyük tesellimiz, mutluluğumuz bir can kaybı yaşamamış olmamız. Yaralılarımız var. Allah sağlık sıhhat versin. Can kaybı olmadığı sürece fiziki hasar ve tahribatın tamamı devletimizin imkanları ile düzeltilecektir. Geceden beri çokça tahliyeler yaptık. Fındıklı'da ana deremiz yükselmişti. Sabaha karşı taşkın riskine karşı orada uyarılarda bulunduk. Çok şükür taşmadı." diye konuştu.
MAHSUR KALAN İŞÇİLER KURTARILDI
Yağışın ardından Ayder Yaylası yolu üzerinde devam eden yol çalışmasında heyelan meydana gelirken, yolun bir kısmı çöktü. Ardeşen-Çamlıhemşin-Ayder İl Yolu kapsamında inşa edilen Çamlıhemşin Tüneli inşaatındaki işçiler bu nedenle bölgede mahsur kaldı.
İşçilerin yardım talebi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. İş makinelerinin yoğun çabası sonucu mahsur kalan işçiler güvenli alana çıkarıldı. Yetkililer, bölgede etkili olan yağışların yol açabileceği yeni heyelan riskine karşı vatandaşları uyardı.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Sivas, Sinop, Samsun, Ordu, Tokat ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği bekleniyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması öngörülüyor. Hava sıcaklığının, ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
BİRÇOK İLDE RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Mersin'in batı ve Kahramanmaraş'ın kuzey kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Rüzgarın da Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Mersin'in batı ve Kahramanmaraş'ın kuzey kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
AFAD: EN ÇOK YAĞIŞ İKİZDERE'YE DÜŞTÜ
AFAD Rize İl Müdürlüğü, Rize'deki sel, taşkın ve heyelanlarla ilgili açıklama yaptı. AFAD Rize İl Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte kentte en çok yağışın 161,8 milimetre ile İkizdere ilçesinde ölçüldüğü bildirildi. Açıklamada, yağış sonrası Kalkandere ilçesine bağlı Kayabaşı köyünde meydana gelen trafik kazasında otomobilde sıkışan 5 kişi, ekiplerin yaptıkları çalışmayla yaralı olarak kurtarıldığı aktarıldı. Ardeşen ilçesine bağlı Deremezra köyü ile Tunca beldesinde de su birikintisi oluşan yolda araçlarıyla seyir halinde olan 9 kişinin, sel sularına kapılmak üzereyken ev ile tesise sığındıkları, ihbar üzerine bu kişilerin güvenli alanlara tahliye edildikleri belirtildi.
BUNGALOVLAR SELE KAPILDI
Meteorolojiden alınan bilgiye göre; yağışların saat 18.00'e kadar devam edeceği bildirilirken; Çamlıhemşin ilçesi Ayder Yaylası yolu üzerinde boş haldeki 2 bungalov sele kapıldı.
Diğer yandan kent genelinde 343 köyden 26'sının ana yolu, sel, taşkın ve heyelan nedeniyle ulaşıma kapanırken; İl Özel İdaresi, DSİ ve Karayolları ekipleri de iş makineleriyle menfez temizleme ve heyelan temizleme çalışmalarını sürdürüyor.
KÖPRÜ ÇÖKTÜ YOLLAR KAPANDI
Ardeşen-Çamlıhemşin kara yolu Şenyamaç köyü mevkisindeki köprü, su seviyesinin yükselmesi sonucu çöktü, bölgede jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı. Şenyamaç köyündeki işletmenin sahibi Ali Navdar, gazetecilere yaptığı açıklamada, yağışın gece etkisini artırdığını söyledi.
Jandarma ve AFAD'ın köprüyü çökme riskine karşı kapattıklarını dile getiren Navdar, "Sabah 04.00 gibi büyük bir gürültüyle köprünün çöktüğünü gördük. Herhangi bir can kaybı olmadı. O anda kimse yoktu köprüde çünkü. AFAD, jandarma güvenlik şeridi ile köprüyü kapattılar. Köprü, güvenlik şeridi çekildikten sonra çöktü." diye konuştu.
AYDER YAYLASI'NIN YOLU ULAŞIMA KAPANDI
Heyelanlar sonucu kentteki bazı yollar ulaşıma kapandı. Toprak kayması sebebiyle Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası yolunda ulaşım sağlanamıyor.
AFAD EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ
Rize'de saatte metrekareye 75 kilogram yağışın düşmesiyle meydana gelen sel, taşkın ve heyelanlarda Ardeşen, Kalkandere, Fındıklı ve Pazar ilçelerinde mahsur kalan 15 kişi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
RİZE'DE MAHSUR KALANLAR KURTARILDI
Gece boyunca devam eden sağanak, Ardeşen, Fındıklı, Kalkandere ve Çamlıhemşin ilçelerinde etkili oldu.
Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesindeki evlerinde mahsur kalanlar, iş makineleri yardımıyla kurtarıldı.
Fındıklı ilçesindeki Arılı ve Çağlayan derelerindeki su seviyesinin yükselmesi sonucu baskınlar meydana geldi.
