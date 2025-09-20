20 Eylül 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Sel ve heyelan nedeniyle Çamlıhemşin Tüneli inşaatında mahsur kalan işçiler kurtarıldı
Sel ve heyelan nedeniyle Çamlıhemşin Tüneli inşaatında mahsur kalan işçiler kurtarıldı

Sel ve heyelan nedeniyle Çamlıhemşin Tüneli inşaatında mahsur kalan işçiler kurtarıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.09.2025 11:33
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde etkili olan şiddetli yağış sonrası Ayder Yaylası yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle Çamlıhemşin Tüneli inşaatında mahsur kalan işçiler kurtarıldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Sel ve heyelan nedeniyle Çamlıhemşin Tüneli inşaatında mahsur kalan işçiler kurtarıldı
Can Holding’e ait 9 şirkete kayyum!
Can Holding'e ait 9 şirkete kayyum!
Freni patlayan kamyonet işyerine girdi!
Freni patlayan kamyonet işyerine girdi!
Rize’de sel felaketi! Vali Baydaş son durumu açıkladı
Rize'de sel felaketi! Vali Baydaş son durumu açıkladı
Fenerbahçe maçına biletsiz taraftar sokan şahıs yakalandı
Fenerbahçe maçına biletsiz taraftar sokan şahıs yakalandı
Borçka’da selin tahribatı drone ile görüntülendi
Borçka’da selin tahribatı drone ile görüntülendi
Sel ve heyelanda mahsur kalan işçiler kurtarıldı
Sel ve heyelanda mahsur kalan işçiler kurtarıldı
Talihsiz çırak! Çukura böyle düştü
Talihsiz çırak! Çukura böyle düştü
Fransa ve Portekiz Filistin’i tanıyor!
Fransa ve Portekiz Filistin’i tanıyor!
Bungalovun sel sularına kapılma anı kamerada
Bungalovun sel sularına kapılma anı kamerada
Köyceğiz’de alevlerle savaş! Rüzgar yangını büyütüyor
Köyceğiz'de alevlerle savaş! Rüzgar yangını büyütüyor
Boğaz’daki kazanın yeni görüntüleri
Boğaz'daki kazanın yeni görüntüleri
Turistik karaelmas treni sonbahar seferlerine başlıyor
Turistik karaelmas treni sonbahar seferlerine başlıyor
Daha Fazla Video Göster