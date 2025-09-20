Rize Valisi Baydaş: Can kaybı yok yağışın sürmesi bekleniyor

Doğu Karadeniz bölgesini 2 gündür etkisini altına alan yağışlar Rize'de hayatı olumsuz etkiledi. Bölgedeki son durum ile ilgili bilgilendirme yapan Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, “Can kaybı yok yağışın sürmesi bekleniyor. 2 köprüde sıkıntılar var. Tahliye edilen vatandaşlarımız oldu. Ayder Yaylası için çalışmalar sürüyor.” dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN