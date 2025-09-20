20 Eylül 2025, Cumartesi

Karadeniz’de sağanak sel ve heyelana neden oldu

Karadeniz’de sağanak sel ve heyelana neden oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.09.2025 08:35
Meteoroloji Karadeniz bölgesinde özellikle 5 il için sarı kodlu uyarı yayınlamıştı. Gece saatlerinde etkili olan sağanak özellikle Giresun ve Rize'de hayatı olumsuz etkiledi. Son durumu A Haber ekibinden Selman Kutlu aktardı.
