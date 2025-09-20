Rize’nin sel felaketi: Bungalovun sel sularına kapılma anı kamerada

20 Eylül 2025, Cumartesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 20.09.2025 10:50
Rize'nin bir çok noktasına son 24 saatte 75 kg ve üstü yağış düşerken, en fazla yağış 161 kg ile İkizdere ilçesi Çağrankaya Yaylası'na düştü. Yağışlar nedeniyle taşan dereler ve heyelanlar sonrasında ise Ardeşen ilçesi Deremezra köyünde 4 kişilik bir aile araçlarını sel sularına kapılmak üzereyken araçlarını terk ederek bir eve sığınarak kurtuldu. Yine ilçenin Tunca Beldesi Orta Mahallede içerisinde 5 kişinin bulunduğu bir aracın yolda biriken sudan dolayı ilerleyemeyerek bir tesise sığınarak kuruldu. Çamlıhemşin ilçesi Ayder Yaylası yolu üzerinde 2 bungalov sele kapılırken işletmede kimsenin olmadığı öğrenildi.
