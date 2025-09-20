20 Eylül 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Rize'de sel felaketi! A Haber selin verdiği hasarı görüntüledi
Rize’de sel felaketi! A Haber selin verdiği hasarı görüntüledi

Rize'de sel felaketi! A Haber selin verdiği hasarı görüntüledi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.09.2025 16:20
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde etkili olan şiddetli yağışlar Fırtına Vadisi'nde sele neden oldu. Fırtına Deresi'nin taşmasıyla Ayder yolu ulaşıma kapanırken, köprüler yıkıldı ve çok sayıda iş yeri sular altında kalarak büyük maddi hasar gördü. Yaşanan felakette can kaybı yaşanmaması teselli oldu. Sel bölgesinde bulunan A Haber muhabiri Selman Kutlu son durumu anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Rize’de sel felaketi! A Haber selin verdiği hasarı görüntüledi
Küçük Yiğit bisikletiyle ölüme uçtu!
Küçük Yiğit bisikletiyle ölüme uçtu!
ABD Venezuela petrolüne el koyabilir mi?
ABD Venezuela petrolüne el koyabilir mi?
Sıfır Atık projesi 7 yılda dünyaya örnek oldu!
Sıfır Atık projesi 7 yılda dünyaya örnek oldu!
A Haber selin verdiği hasarı görüntüledi
A Haber selin verdiği hasarı görüntüledi
A Haber yangın bölgesinde!
A Haber yangın bölgesinde!
Trafik kazalarında tazminat hakkına emsal karar!
Trafik kazalarında tazminat hakkına emsal karar!
Meşhur Keskin tavanın tarifi A Haber’de!
Meşhur Keskin tavanın tarifi A Haber'de!
Ankara’da anlamlı futbol turnuvası!
Ankara'da anlamlı futbol turnuvası!
400 şarkıcı ve sanatçıdan İsrail’e boykot!
400 şarkıcı ve sanatçıdan İsrail'e boykot!
Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı : 4 yaralı
Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı : 4 yaralı
İnşaat halindeki apartmandan düşen kişi öldü
İnşaat halindeki apartmandan düşen kişi öldü
Adana’da narkotik polisleri görevde
Adana’da narkotik polisleri görevde
Daha Fazla Video Göster