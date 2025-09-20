Rize’de sel felaketi! A Haber selin verdiği hasarı görüntüledi

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde etkili olan şiddetli yağışlar Fırtına Vadisi'nde sele neden oldu. Fırtına Deresi'nin taşmasıyla Ayder yolu ulaşıma kapanırken, köprüler yıkıldı ve çok sayıda iş yeri sular altında kalarak büyük maddi hasar gördü. Yaşanan felakette can kaybı yaşanmaması teselli oldu. Sel bölgesinde bulunan A Haber muhabiri Selman Kutlu son durumu anlattı.

