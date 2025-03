Kandil’den Öcalan'a cevap: Çağrıya uyuyoruz | Bundan sonra ne olacak? Uzmanlar A Haber'de

11:05 01 Mart 2025

Burada atacak her adım kıymetli. 22 Ekim’de Devlet Bahçeli’nin sözleriyle ciddi bir ivme kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararlı tutumu ve iradesi ile de bu süreç hızlı bir şekilde ilerledi ve bugüne gelindi. Bu süreç netameli (gizli bir tehlikesi olduğu sanılan, tekin olmayan) her an sabote edilebilecek, kışkırtılabilecek ve bozulabilecek bir dönemdir. Devletin burada bir tavizi yok, örgütü silah bırakması kesin ve bir şart kabul edilmiyor.