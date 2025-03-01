Kandil’den Öcalan'a cevap: Çağrıya uyuyoruz | Bundan sonra ne olacak? Uzmanlar A Haber'de
Terör örgütü PKK’nın yuvalandığı Kandil’den yapılan açıklamada, "Öcalan'ın çağrısına uyuyoruz." denildi. Terör örgütü lideri Öcalan, İmralı Adası’ndan yaptığı çağrıda, “Silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum.” demişti. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler değerlendirdi.
Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma çağrısı sonrası Kandil'den açıklama geldi. Sözde PKK Yürütme Komitesi, "Çağrının içeriğine olduğu gibi katılıyoruz ve kendi cephemizden çağrının gereklerine uyacağımızı ve uygulayacağımızı belirtiyoruz. Bugünden geçerli olmak üzere ateşkes ilan ediyoruz" dedi.
PKK elebaşı Abdullah Öcalan, terör örgütüne yönelik çağrı yapmıştı. "Bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum" diyen Öcalan, "PKK ömrünü tamamladı" demiş "Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir" çağrısında bulunmuştu. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler değerlendirdi.
ULUS DEVLET FORMATINDA BİTECEK
Terör ve güvenlik uzmanı Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe: Terörün tamamen ortadan kalkmasını istiyoruz. Bugüne kadar gelinen süreçte ailelerimiz çok büyük acılar yaşadı. Türkiye çok ciddi bir enerjisini bu terörle mücadeleye harcadı. Bunun bir şekilde bitmesi gerekiyor ancak ulus devlet formatında bitmesi gerekiyor. Bununda altını çizmek gerekir.
NETAMELİ BİR SÜREÇ VAR
Burada atacak her adım kıymetli. 22 Ekim’de Devlet Bahçeli’nin sözleriyle ciddi bir ivme kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararlı tutumu ve iradesi ile de bu süreç hızlı bir şekilde ilerledi ve bugüne gelindi. Bu süreç netameli (gizli bir tehlikesi olduğu sanılan, tekin olmayan) her an sabote edilebilecek, kışkırtılabilecek ve bozulabilecek bir dönemdir. Devletin burada bir tavizi yok, örgütü silah bırakması kesin ve bir şart kabul edilmiyor.
DEVLETİN SAHADAKİ GÜCÜ PKK’NIN BELİNİN KIRDI
Bu da Türkiye’nin terörle mücadelede geldiği noktayı gösteriyor. Türkiye bu kararlılığı gösterirken devlet olarak mutlaka sahada da güçlü olmalı. Mücadele çok etkin bir şekilde yapıldı ve Türkiye’nin talimatlarına uyuldu. Bugün TSK’nın komuta kademesinde tüm komutanlar geçmişten bugüne kadar terörle mücadelenin içinde olan çok tecrübeli çok eğitimli silahlı kuvvetlerimiz ve güvenlik bürokrasimiz var. Siyasette de istikrar var bu sorunun bir şekilde bitmesi lazım. Kararlı duruş ve taviz olmayışı buradaki güçten geliyor.
DEVLET İLE KARŞILIKLI ANLAŞMA YOK
Uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Esat Arslan: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın göreve geldiği ilk günden itibaren Türk-Kürt kardeşliğinin tahkimi için çalıştı. Ever Kandil’den bir açıklama geldi ancak izlenmesi gereken bir süreç var. Burada devlet ile karşılıklı anlaşma yok. Bunlar salı günü görüntülü açıklama beklemişti ancak derenin altında çok sular akmış demek ki yazılı açıklama oldu ve bunlar çağrıyı kabul etti. Tecrit varken durumu kabul etmeyeceğini açıklayan çağrı metnini KCK kabul etti.
Teröristbaşı Öcalan, İran, Irak ve Suriye PKK’sının KCK’nın başıdır. Bunların farklı isimlerini kullanıp legal hale getirmek istemiyorum. ‘Tüm gruplar silah bırakmalı’ ifadeleri hepsini kapladı. Ancak burada durumlar çok farklı.
SİLAHLAR NE OLACAK?
Terör ve güvenlik uzmanı İsmail Cingöz: Avrupa’da PKK para ve eleman toplayan grubun ne olacağı belirsiz. PKK’ya kim hangi silahı tedarik ettiyse onun envanteri mutlaka vardı. Her silaha bir seri numarası verilir anca bazı ülkeler bunu siler kendi menşeilerinden olduğu anlaşılmasın diye. Bazı ülkelere desteği gizlemek için seri numaralarını siliyor. Ele geçirilen silahlar arasında buna benzer örnekler var.
Silahların kime teslim edileceği ilerleyen süreçlerde ortaya çıkacaktır. Burada çağrıyı kabul edenler ve etmeyenler olarak ayrıştıklarında yeni bir örgüt ortaya çıkabilir. Bunların hepsini ilerleyen zamanlardan göreceğiz. Sözde lider pozisyonunda olanlardan farklı açıklamalar geliyor. Tabi kabul edenler nereye teslim olacak, nerede ne yapılacak, suçlu olanlar nasıl cezalandırılacak? Bunların hepsinin ilerleyen süreçlerde göreceğiz.
ÇAĞRIYA UYMALARI BEKLENİYORDU
Terör ve güvenlik uzmanı Gürsel Tokmakoğlu: Bu durum sadece Irak’ı ya da PKK’yı kapsamıyor. Suriye’nin kuzeyindeki terör örgütü YPG/PYD’nin de bu konuda tepki vermesi bekleniyor. Kandil KCK’dır buradaki sözde yürütmeye konseyinin toplanıp çağrıya uyacaklarını açıklaması bekleniyordu ki bu da oldu.
TÜRKİYE PAZARLIK YAPMAZ TESLİM OLACAKLAR
Yeni bir dönemi işaret ediyorlar bunu açıklamaları gerekir ancak Türkiye Cumhuriyeti hiçbir şekilde pazarlık yapmayacak. Burada devlete teslim olması gereken isimler de var. ABD’nin aparatı olarak oluşturulan Suriye’deki SDG/PYD/YPG’den farklı bir konum sergiliyorlar ancak Kandil’deki KCK’nın silah bırakıp eylemden vazgeçip demokrasi üzerine yoğunlaşmaları detaylandırılmalıdır. DEM’in bir çalışması söz konusu buradan nereye varmak istediklerini görmek lazım.
Silahlı mücadele ile bir yere varamayacaklarını anladılar. Türkiye Cumhuriyeti devleti ateşkes gibi kelimeleri kabul etmiyor. Zaten bu kelimeler yanlıştır ateşkes devletler arasında olur. Silahlar teslim edilecek.
SİLAH BIRAKMA SÜRECİ
Bunlar kendilerine göre bir yönetim biçimi belirlemişler. Uyuşturucu ticareti, kaçakçılık, insan kaçakçılığı ve Avrupa’dan vergi diye para topluyorlar. Parayı nasıl taşıyacaklarına dair düzenekler kurmuşlar. Bunları olması gereken yasa dışı birçok faaliyeti yürüyorlar. İşte tüm bunların değiştirilmesi ile ilgili atılması gereken adımlar var. Bunlar ABD’nin gözetimi altında buradaydılar. Bizim gördüğümüz elebaşı Öcalan’ın çağrısı var bir de görmediğimiz taraflar var. Bu konunun altında ABD’de var. Türkiye kayıtsız ve şartsız terörün bitmesinden yana bu tavır değişmeyecek.
PKK’NIN SURİYE KOLU ÇAĞRI DİKKATE ALMADI
Askeri stratejist İbrahim Keleş: Kullanım süresi bitmediyse başlarının aparatı olan PKK tarihten tamamen silinmez. Bunlar kendilerince Suriye’deki SDG/PYD/YPG’yi ayrı bir kategoride değerlendiriyorlar. Hatta dün sözde lider Ferhat Abdi Şahin Öcalan’ın çağrısını üzerine alınmadı, görmezden geldi. Burada resim hale net değil. Burada net olan tek şet Türkiye’nin tavrı ve terörle olan mücadelesidir.
TASFİYE İÇİN SÜREÇ GEREKLİ
Bunların Irak, İran ve Suriye ve Avrupa kolları var. Aynı zamanda siyasi ve silahlı kolları var. Bunların hepsinin birden tasfiye edilmesi için bir süreç gerekiyor. Yol haritalarını göremiyoruz çünkü zihin karıştıran açıklamalar geliyor. Kandil’in açıklamasını ilk başta müspet bir gelişme olarak görebiliriz ancak icraatta ne olacağını bilmiyoruz.
ABD İŞİ BİTMEDİĞİ SÜRECE DAĞITMAZ
Karşımızda tek başına yönetilmeyen kendi iradesini ortaya koyamayan kendisine destek çıkan ülkelerin kontrolüne giren bu buna göre davranan bir terör örgütü var. ABD sözde SDG denen terör grubunu işi bitmediği sürece hala kullanılabilir maşa olduğu sürece bunları dağıtmayacak. Yine DEAŞ ile mücadeleyi bahane ettiler. Resim net değil 4-5 ay gibi sürelerden bahsediyorlar bölgenin böyle bir zamanı yok. Böyle bir süre olduğu zaman işin içine başkaları da girer.
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