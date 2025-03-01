Kandil’den Öcalan'a cevap: Çağrıya uyuyoruz | Bundan sonra ne olacak? Uzmanlar A Haber'de

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma çağrısı sonrası Kandil'den açıklama geldi. Sözde PKK Yürütme Komitesi, "Çağrının içeriğine olduğu gibi katılıyoruz ve kendi cephemizden çağrının gereklerine uyacağımızı ve uygulayacağımızı belirtiyoruz. Bugünden geçerli olmak üzere ateşkes ilan ediyoruz" dedi.

PKK elebaşı Abdullah Öcalan, terör örgütüne yönelik çağrı yapmıştı. "Bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum" diyen Öcalan, "PKK ömrünü tamamladı" demiş "Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir" çağrısında bulunmuştu. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler değerlendirdi.

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