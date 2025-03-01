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Öcalan’ın silah bırak bırakma çağrısına Kandil’den cevap: Çağrıya uyuyoruz

Öcalan’ın silah bırak bırakma çağrısına Kandil’den cevap: Çağrıya uyuyoruz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.03.2025 10:16
Terör örgütü PKK’nın yuvalandığı Kandil’den yapılan açıklamada, "Öcalan'ın çağrısına uyuyoruz." denildi. Terör örgütü lideri Öcalan, İmralı Adası’ndan yaptığı çağrıda, “Silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum.” demişti. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler değerlendirdi.
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Öcalan’ın silah bırak bırakma çağrısına Kandil’den cevap: Çağrıya uyuyoruz
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