Öcalan’ın silah bırak bırakma çağrısına Kandil’den cevap: Çağrıya uyuyoruz

Terör örgütü PKK’nın yuvalandığı Kandil’den yapılan açıklamada, "Öcalan'ın çağrısına uyuyoruz." denildi. Terör örgütü lideri Öcalan, İmralı Adası’ndan yaptığı çağrıda, “Silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum.” demişti. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler değerlendirdi.

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