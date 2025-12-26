Viral
Yer yarıldı araç içine girdi! Sahibinden şoke eden tepki: Üzülmedim kurtulduğuma sevindim
İstanbul Esenyurt'ta boş bir arsada aniden oluşan yaklaşık 3 metrelik obruk, park halindeki bir otomobili yuttu. O anlar kameraya yansırken olay yerine polis ve yetkili ekipler sevk edildi. Aracın sahibi Cevdet Tuğrahan'ın, 'Her gün başına bir bela geliyordu, düştüğünü görünce sevindim' sözleri şaşkınlık yarattı.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş Tarihi: 26.12.2025 15:14