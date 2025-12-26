Yer yarıldı araç içine girdi! Sahibinden şoke eden tepki: Üzülmedim kurtulduğuma sevindim

EKİPLER ALARMDA: BÖLGE ÇEMBERE ALINDI

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve İSKİ ekibi sevk edildi. Obruğun derinleşmeye devam ettiği ve çevredeki diğer yapılar için risk oluşturabileceği ihtimali üzerine bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Ekipler, çukura düşen aracı çıkarmak ve çökmenin nedenini tespit etmek için yoğun bir çalışma başlattı.