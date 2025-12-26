Viral Galeri Viral Tıkla Yer yarıldı araç içine girdi! Sahibinden şoke eden tepki: Üzülmedim kurtulduğuma sevindim

Yer yarıldı araç içine girdi! Sahibinden şoke eden tepki: Üzülmedim kurtulduğuma sevindim

İstanbul Esenyurt'ta boş bir arsada aniden oluşan yaklaşık 3 metrelik obruk, park halindeki bir otomobili yuttu. O anlar kameraya yansırken olay yerine polis ve yetkili ekipler sevk edildi. Aracın sahibi Cevdet Tuğrahan'ın, 'Her gün başına bir bela geliyordu, düştüğünü görünce sevindim' sözleri şaşkınlık yarattı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş Tarihi: 26.12.2025 15:14
Yer yarıldı araç yutuldu! Sahibinden şoke eden tepki: Üzülmedim kurtulduğuma sevindim!

ESENYURT'TA KORKU DOLU DAKİKALAR

İstanbul'un en yoğun ilçelerinden biri olan Esenyurt, güne akılalmaz bir olayla başladı. Battalgazi Mahallesi'nde bulunan boş bir arsada sabahın erken saatlerinde toprak çökmeye başladı.

Yer yarıldı araç yutuldu! Sahibinden şoke eden tepki: Üzülmedim kurtulduğuma sevindim!

Kısa sürede büyüyen çatlaklar, yaklaşık 3 metre derinliğinde dev bir obruğa dönüştü. Obruğun tam üzerinde park halinde bulunan otomobil ise toprakla birlikte derin çukura gömüldü.

OTOMOBİLİN OBRUĞA DÜŞTÜĞÜ ANLAR KAMERADA

O dehşet anları, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Yer yarıldı araç yutuldu! Sahibinden şoke eden tepki: Üzülmedim kurtulduğuma sevindim!

EKİPLER ALARMDA: BÖLGE ÇEMBERE ALINDI

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve İSKİ ekibi sevk edildi. Obruğun derinleşmeye devam ettiği ve çevredeki diğer yapılar için risk oluşturabileceği ihtimali üzerine bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Ekipler, çukura düşen aracı çıkarmak ve çökmenin nedenini tespit etmek için yoğun bir çalışma başlattı.

Yer yarıldı araç yutuldu! Sahibinden şoke eden tepki: Üzülmedim kurtulduğuma sevindim!

ARAÇ SAHİBİNDEN ŞOKE EDEN SÖZLER: "KURTULDUĞUMA SEVİNDİM"

Olayın en ilginç yanı ise aracın düştüğünü gören sahibinin verdiği tepki oldu. Arabasının 3 metrelik çukura gömüldüğünü gören Cevdet Tuğrahan, normalin aksine büyük bir rahatlama yaşadığını belirtti. Tuğrahan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Yer yarıldı araç yutuldu! Sahibinden şoke eden tepki: Üzülmedim kurtulduğuma sevindim!

"Bu arabadan çekmediğim kalmadı. Her gün birisi gelip vuruyordu, her gün başka bir masraf açıyordu. Arabayı o çukurun içinde görünce hiç üzülmedim, hatta sevindim. İlk gördüğümde 'Nihayet kurtuldum' diye düşündüm."

SON DAKİKA