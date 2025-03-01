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PKK için sonun başlangıcı mı? Silahlar ne olacak?

PKK için sonun başlangıcı mı? Silahlar ne olacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.03.2025 10:57
Kandil’den terörist başı Abdullah Öcalan’ın silah bırakma çağrısına yanıt geldi. Sözde yürütmeye konseyi Öcalan’ın çağrısına uyacaklarını açıkladı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Esat Arslan ile terör ve güvenlik uzmanı İsmail Cingöz değerlendirdi.
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PKK için sonun başlangıcı mı? Silahlar ne olacak?
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