01 Mart 2025, Cumartesi
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PKK için sonun başlangıcı mı? Silahlar ne olacak?
Kandil’den terörist başı Abdullah Öcalan’ın silah bırakma çağrısına yanıt geldi. Sözde yürütmeye konseyi Öcalan’ın çağrısına uyacaklarını açıkladı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Esat Arslan ile terör ve güvenlik uzmanı İsmail Cingöz değerlendirdi.