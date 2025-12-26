Asrın inşasında tarihi eşik: 455 bininci konutun anahtarı teslim ediliyor! İşte muhteşem dönüşümün özeti

"Asrın İnşası Türkiye'nin Başarısı: 455 Bin Konut Tamam" temasıyla düzenlenecek program, depremin en ağır yıkıma uğrattığı illerin başında gelen Hatay'da, yeniden inşanın sembolü haline gelen Atatürk Caddesi'nde gerçekleştirilecek. Yarın yapılacak törende, afetzede aileler yeni yuvalarına kavuşmanın sevincini yaşayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın anahtar teslimi yapacağı törene; kabine üyeleri, milletvekilleri, belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile asrın inşa seferberliğine katkı sunan kurumlar davet edildi. Ayrıca iş, sanat ve spor dünyasından çok sayıda ismin de bu tarihi ana tanıklık etmesi bekleniyor.