Asrın inşasında tarihi eşik: 455 bininci konutun anahtarı teslim ediliyor! İşte muhteşem dönüşümün özeti

6 Şubat depremlerinin ardından başlatılan dünya tarihinin en büyük konut seferberliğinde dev bir aşama daha geride bırakılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Asrın İnşası Türkiye'nin Başarısı' temasıyla yarın Hatay'da düzenlenecek törenle deprem bölgesindeki 455 bininci konutun anahtarını hak sahibine teslim edecek.

26.12.2025
Asrın felaketi sonrasında başlatılan dev konut hamlesinde tarihi bir dönüm noktasına gelindi. Deprem bölgesinde inşası tamamlanan konut ve iş yeri sayısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın düzenlenecek törenle 455 bin 357'ye ulaşacak.

"Asrın İnşası Türkiye'nin Başarısı: 455 Bin Konut Tamam" temasıyla düzenlenecek program, depremin en ağır yıkıma uğrattığı illerin başında gelen Hatay'da, yeniden inşanın sembolü haline gelen Atatürk Caddesi'nde gerçekleştirilecek. Yarın yapılacak törende, afetzede aileler yeni yuvalarına kavuşmanın sevincini yaşayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın anahtar teslimi yapacağı törene; kabine üyeleri, milletvekilleri, belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile asrın inşa seferberliğine katkı sunan kurumlar davet edildi. Ayrıca iş, sanat ve spor dünyasından çok sayıda ismin de bu tarihi ana tanıklık etmesi bekleniyor.

ÜÇ İLDEN CANLI BAĞLANTI, ANKARA'DA KURA HEYECANI

Tören kapsamında teknolojik imkanlar seferber edilerek geniş kapsamlı bir ağ kurulacak. Hatay'daki ana merkezin yanı sıra Malatya ve Adıyaman'a yapılacak canlı bağlantılarla eş zamanlı anahtar teslimleri gerçekleştirilecek. Ankara'da ise AFAD Genel Merkezi'nde yapımı tamamlanan ev ve iş yerleri için kura çekimi yapılarak hak sahipleri belirlenecek.

SADECE KONUT DEĞİL, 157 YENİ YATIRIM DA HİZMETE GİRECEK

Bölgedeki ihya çalışmaları sadece konut ve iş yerleriyle sınırlı kalmıyor. Program dahilinde, deprem bölgesinde yapımı tamamlanan 157 stratejik yatırımın da resmi açılışı yapılacak. Bu yatırımlar arasında, bölgenin eğitim ihtiyacına büyük katkı sunacak olan ve aralarında ilk ile orta dereceli okulların da bulunduğu 84 eğitim binası öne çıkıyor.

Deprem bölgesini yeniden ayağa kaldırma hedefiyle yürütülen bu dev seferberlik, yarın Hatay'da yazılacak yeni bir başarı hikayesiyle taçlanmış olacak.

Şehir Teslim Edilen Toplam Bağımsız Bölüm Sayısı
Hatay 153.755
Malatya 79.660
Kahramanmaraş 73.956
Adıyaman 43.366
Gaziantep 31.053
