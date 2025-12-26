Viral
Asrın inşasında tarihi eşik: 455 bininci konutun anahtarı teslim ediliyor! İşte muhteşem dönüşümün özeti
6 Şubat depremlerinin ardından başlatılan dünya tarihinin en büyük konut seferberliğinde dev bir aşama daha geride bırakılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Asrın İnşası Türkiye'nin Başarısı' temasıyla yarın Hatay'da düzenlenecek törenle deprem bölgesindeki 455 bininci konutun anahtarını hak sahibine teslim edecek.
Giriş Tarihi: 26.12.2025 14:52
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 15:02