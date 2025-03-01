01 Mart 2025, Cumartesi
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Kandil çağrıya uyma açıklaması! Emin Pazarcı: Sıkıştılar şartlarla süreye oynuyorlar
Abdullah Öcalan geçtiğimiz günlerde PKK terör örgütüne kendini fesih etme ve silah bırakma çağrısı yaptı. Kandil PKK’nın çağrısına uyacağını açıkladı ancak bir takım şartlar ortaya koydu. Gelişmeleri A Haber canlı yayınında değerlendiren Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, “Aslında teslim olması gereken bir örgüt sıkışmış bir örgüt Hala daha Türkiye'ye oyunlar oynamaya çalışıyor. Ben meseleye böyle bakıyorum. Yani Kandil'in çok da silah bırakma niyetinde olmadığını ama sıkışmışlığı sebebiyle adeta işte süreye oynadığını o arada birtakım kazanımlar kendince elde etmeye çalıştığını görüyoruz.” dedi.