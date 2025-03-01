Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe: Devletin sahadaki gücü PKK’nın belinin kırdı

Kandil ve Öcalan arasındaki silah bırakmaya dair çağrı kabulünü A Haber canlı yayınında değerlendiren Terör ve güvenlik uzmanı Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe, “Terörün bir şekilde bitmesi gerekiyor ancak ulus devlet formatında bitmesi gerekiyor. Bununda altını çizmek gerekir. Devletin sahadaki gücü PKK’nın belinin kırdı.” dedi.

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