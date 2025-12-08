CANLI | Futbolda ikinci dalga bahis soruşturması! En yeni bilgiler A Haber'de: Sen karşılıklı gol oyna ben yerim

21:03 08 Aralık 2025

Mustafa Kadir Mercan, bahis soruşturmasına ilişkin önemli bilgileri ilk kez A Haber’de paylaştı. Mercan, tutuklama talebiyle sevk edilen bir futbolcunun telefonunda “Karşılıklı gol oyna, ben kesin yerim” şeklinde bir mesajın tespit edildiğini açıkladı.

Muhabirimiz Mustafa Kadir Mercan şu bilgileri aktardı:

"İyi akşamlar, iyi yayınlar dileyelim. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü futbolda bahis soruşturması kapsamında ikinci dalga operasyon geçtiğimiz cuma sabahı İstanbul merkezli 16 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilmişti. Toplam 46 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarken, 39 kişi yakalanmıştı. Az önce savcılık ifadeleri tamamlandı ve sevkler yapıldı. Bu kapsamda 29 şüpheli tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne, 10 şüpheli ise adli kontrol şartıyla Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Soruşturma dosyasında dikkat çekici tespitler bulunuyor. Geçtiğimiz haftalarda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, MASAK raporları, HTS kayıtları ve mesaj içeriklerinin tek tek incelendiğini açıklamıştı. Bu kapsamda gözaltına alınan bir futbolcunun WhatsApp yazışmalarında çarpıcı bir mesaj tespit edildi. Masumiyet karinesi gereği ismini vermek istemiyoruz ancak söz konusu futbolcunun, arkadaşıyla yaptığı konuşmada şu ifadeyi kullandığı belirlendi:

“Sen bu maça karşılıklı gol oyna, nasıl olsa bir gol yerim.”

Bu mesaj, savcılık tarafından maçın sonucunu etkilemeye teşebbüs kapsamında değerlendirildi ve şüpheli futbolcu tutuklama talebiyle sevk edilen isimler arasında yer aldı.

Gelelim tutuklamaya sevk edilen diğer isimlere… Toplam 29 kişi arasında Metehan Baltacı, Mert Hakan Yandaş, Enner Valencia, Ersan Dikmen ve Murat Sancak gibi dikkat çeken isimler bulunuyor.

Savcılık, Mert Hakan Yandaş’ın kendi adına oynamadığı, bahisleri başka birine oynattığı iddiasını öne sürüyor. Ayrıca Ersan Dikmen’in, Mert Hakan’ın gönderdiği paraları çok kısa süre içinde yasal bahis sitelerine aktardığı da tespit edilmiş durumda. Yine soruşturma kapsamındaki mesajlaşmalarda, bazı Fenerbahçe maçları için “üç faul yapar”, “bir sarı kart görür” gibi özel bahislerin alındığı belirlenmiş.

Bir diğer kritik isim ise Murat Sancak. Sancak, “suç gelirlerini aklama” suçlamasıyla hakimliğe sevk edildi. MASAK raporlarına göre Sancak’a ait hesaplarda:

1.157 işlemde 1 milyar 226 milyon TL giriş,

8.799 işlemde 1 milyar 479 milyon TL çıkış

tespit edildi. Bu para trafiği “suçtan elde edilen gelir” şüphesiyle değerlendirilmiş durumda. Sancak ise ifadesinde hesap hareketlerinin şirket muhasebesince yürütüldüğünü, paraların ticari faaliyetler ve kulüp giderlerine ait olduğunu savundu.

Sulh Ceza Hakimliği’ndeki işlemler devam ediyor. Hangi isimlerin tutuklanacağı, hangilerinin adli kontrolle serbest bırakılacağı birazdan netleşmiş olacak. Biz de gelişmeleri yakından takip ediyor olacağız.

Son olarak şunu da ekleyelim: İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, daha önce yaptığı açıklamada UEFA ve Interpol ile ortak çalıştıklarını, Türkiye’de yasadışı kabul edilen yabancı bahis sitelerinden IP kayıtlarının talep edildiğini belirtmişti. Cuma günkü operasyonla birlikte bu verilerin bir kısmına ulaşıldığı anlaşılıyor. Soruşturmanın yalnızca Türkiye ile sınırlı kalmayacağı, Gürcistan, İngiltere ve Almanya gibi ülkelerdeki şüphelilerin de ikili ilişkiler yoluyla Türkiye’ye getirilebileceği ifade ediliyor."